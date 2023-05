Les tactiques ingénieuses utilisées par Brighton pour terrifier les « grandes équipes »

Brighton et Hove Albion ne sont pas seulement à l’aube de la Ligue des champions, mais leur saison a inclus des victoires impressionnantes contre Liverpool, Man United et maintenant Arsenal. Mais qu’est-ce qui fait que l’équipe de Roberto De Zerbi donne du fil à retordre aux soi-disant « grands clubs » ?

Dans FourFourTwo’s dernier Vidéo Youtube (s’ouvre dans un nouvel onglet)Adam Clery approfondit la façon dont la tactique employée par l’Italien garantit que Brighton est capable de jouer au football contre-attaquant tout en conservant la possession du ballon.

Traditionnellement, les équipes souhaitant jouer dans l’espace derrière les défenses adverses s’asseyaient profondément, abandonnaient la possession et invitaient à la pression sur elles-mêmes. Brighton a complètement renversé ce concept, cependant.

Avec des soi-disant « plus grandes équipes » attendues et plus disposées à appuyer haut pour tenter de récupérer le ballon, Brighton manipule cela en conservant la possession dans son propre tiers défensif.

Ils passent joyeusement le ballon à l’arrière, invitant des équipes comme Arsenal et Manchester United sur eux, avant de lancer une contre-attaque non traditionnelle en brisant les lignes avec leurs passes et en exploitant l’espace derrière avec des ailiers rapides tels que Kaoru Mitoma, Solly March et Julio Enciso.

Ce qui est essentiel, cependant, c’est d’attendre le moment opportun où un milieu de terrain central, comme Alexis MacAllister, Moises Caicedo ou Billy Gilmour, est capable de gagner quelques mètres d’espace pour allumer le ballon et le jouer vers l’avant. qui coincent les défenseurs sur la ligne médiane.

Pour souligner ce point, Lewis Dunk a eu, étonnamment, le plus de touches de balle en Premier League cette saison. Avec plus de 3000 touches, le capitaine de Brighton est à l’aise d’être pressé et de passer à ses collègues défenseurs et milieux de terrain centraux tandis que les joueurs adverses les mettent sous une pression intense.

Inévitablement, cela crée des écarts sur le terrain, jouant directement entre les mains de Brighton. Nulle part cela n’a été plus évident que le temps torride que Mitoma a donné à Ben White lors de la victoire 3-0 de Brighton contre Arsenal aux Emirats, avec des balles constamment livrées au-dessus de la tête de l’arrière latéral des Gunners pendant le match.