Les tactiques dures des alliés de Jim Jordan se retournent contre eux dans la course à la présidence de la Chambre

WASHINGTON — Une campagne agressive menée par les partisans du représentant Jim Jordan suscite des réactions négatives de la part des résistants républicains, ce qui rend plus difficile pour lui de devenir le prochain président de la Chambre.

Plusieurs législateurs du GOP, ainsi que l’épouse d’un membre, ont signalé un déluge d’appels et de messages les poussant à soutenir Jordan, R-Ohio, dans sa candidature en difficulté. L’une d’elles a même déclaré avoir reçu des menaces de mort.

L’épouse du représentant Don Bacon a reçu cette semaine des SMS anonymes et menaçants la faisant pression pour persuader son mari de soutenir Jordan.

Le représentant Steve Womack, R-Ark., a déclaré que ses collaborateurs avaient été « injuriés » lors d’appels téléphoniques de partisans jordaniens.

Et le représentant Carlos Gimenez, R-Fla., a déclaré qu’il était tellement contrarié par les appels automatisés pro-Jordan aux électeurs de son district du sud de la Floride qu’il a personnellement dit à Jordan d’annuler les chiens d’attaque.

Mercredi soir, la représentante Mariannette Miller-Meeks, R-Iowa, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait reçu « des menaces de mort crédibles et un barrage d’appels menaçants » après avoir voté pour un autre républicain lors du second tour.

Les ennemis de Jordan, qui l’ont empêché ces deux derniers jours de remporter le marteau de président, font face à une campagne de pression agressive de la part des alliés du républicain de l’Ohio et des militants conservateurs de base pour mettre fin à leur opposition et se tourner vers le oui.

Mais le bloc d’une vingtaine de républicains anti-jordaniens affirme qu’ils ne cèdent pas et que les tactiques dures des alliés de la Jordanie se retournent en réalité contre eux.

« Une chose que je ne peux pas supporter, ni soutenir, c’est un tyran », a déclaré Miller-Meeks dans un communiqué, ajoutant qu’elle ne se laisserait pas intimider. « Quelqu’un qui menace quelqu’un d’autre de blessures corporelles ou tente de réprimer des opinions divergentes, compromet les chances d’unité et le respect de la liberté d’expression. »

Dans une publication sur le site de réseau social XJordan a condamné les menaces violentes et a appelé à ce qu’elles cessent : « Aucun Américain ne devrait s’en prendre à un autre en raison de ses convictions. Nous condamnons toutes les menaces contre nos collègues et il est impératif que nous nous unissions. Arrêtez. C’est odieux. »

Quelques instants après que Jordan ait été rejeté lors d’un deuxième tour de scrutin mercredi, Gimenez a raconté un appel téléphonique tendu avec Jordan un jour plus tôt.

« Les appels automatisés – ils ne sont pas gratuits. Donc, quelqu’un finance réellement cela. Et puis il m’a dit qu’il n’était pas derrière tout ça et il a demandé aux gens d’arrêter. Mais si vous avez demandé aux gens d’arrêter, pourquoi ne vous écoutent-ils pas ? Gimenez a déclaré aux journalistes juste à côté de la Chambre.

« Je lui ai dit ‘Je n’apprécie pas vraiment les menaces’… En fait, si vous me menacez, j’irais probablement dans l’autre sens », a-t-il poursuivi. « Je me dirige probablement face au vent, pas loin du vent, parce que si vous succombez aux menaces et aux intimidations et tout ça, le reste de votre vie vous serez simplement menacé et intimidé. »

Les candidats à la présidence utilisent généralement des carottes – y compris des marteaux de sous-commissions, des sièges dans des panels puissants et des promesses de collecte de fonds – pour convaincre les sceptiques. Il s’agit d’une stratégie déployée par le républicain californien Kevin McCarthy, un initié accompli, pour obtenir le marteau du président en janvier. Mais comme le poste d’orateur se libère au milieu de la session, Jordan a peu de carottes à distribuer.

Les luttes de Jordan soulignent à quel point son ascension est due à son jeu extérieur, comme ses talents pour activer la base conservatrice, faire sensation dans les médias de droite et éclairer les réseaux sociaux avec des électeurs passionnés de tendance républicaine. Ses luttes révèlent également les faiblesses de son jeu intérieur, telles que les relations entre membres et l’équilibre des coalitions fragiles – des compétences qui ont toujours été essentielles aux orateurs qui réussissent.

« C’est terrible. J’ose dire que vous n’êtes pas vraiment un allié de la Jordanie si ce sont les tactiques que vous utilisez, car c’est tout simplement complètement contre-productif », a déclaré le représentant Dan Crenshaw, R-Texas, partisan de la Jordanie.

« Les bâtons ne fonctionneront pas avec ces gens », a ajouté Crenshaw. « J’ai demandé à beaucoup de ces 20 originaux contre McCarthy qui pourraient penser que les bâtons fonctionnent. Mais je me dis que ça n’a pas fonctionné sur toi ! Cela ne fonctionnera pas non plus sur eux.

Un proche allié de la Jordanie, le représentant Warren Davidson, républicain de l’Ohio, a déclaré que son collègue avait tenté de baisser la pression, mais que la pression extérieure existait toujours dans les courses à la présidence, y compris celle de McCarthy en janvier. Le porte-parole de Jordan, Russell Dye, a déclaré que le membre du Congrès n’était à l’origine d’aucune des attaques contre ses détracteurs et qu’il leur avait demandé d’arrêter.

« M. Jordan n’a proféré aucune menace, ni encouragé aucune attaque contre les membres votant contre lui, ni encouragé aucune attaque de quelque manière que ce soit. Notre équipe non plus », a déclaré Dye.

Les transfuges jordaniens n’y croient pas.

« Je pense qu’il en est absolument responsable », a déclaré le représentant John Rutherford, R-Fla., qui a déclaré que son bureau avait été inondé d’appels agressifs de partisans de Jordan. « Ça ne marche pas. Personne n’aime avoir le bras tordu ou parler de la femme d’un individu… Ce n’est tout simplement pas acceptable. »

L’épouse de Bacon, Angie, a commencé cette semaine à recevoir des SMS provenant de numéros inconnus, la pressant d’essayer de faire voter son mari en faveur du oui.

« Pourquoi votre mari provoque-t-il le chaos en ne soutenant pas Jim Jordan », commence l’un des textes partagés par Bacon avec NBC News.

Partagé avec NBC News par le représentant Don Bacon.

« Votre mari n’exercera plus jamais de fonctions électives », a écrit l’expéditeur lorsque l’épouse de Bacon leur a demandé de s’identifier.

« Dites à votre mari d’intervenir et d’être un leader », lit-on dans un autre texte partagé par Bacon.

Partagé avec NBC News par le représentant Don Bacon.

Plus publiquement, des stars des médias conservateurs, dont Sean Hannity de Fox News et Steve Bannon, animateur de « The War Room », une émission diffusée en direct, ont également exhorté les récalcitrants à soutenir Jordan.

Mais la campagne de pression n’a clairement pas l’effet escompté, la Jordanie perdant 20 voix républicaines mardi et 22 mercredi. Pour être élu président, il ne peut se permettre pas plus de quatre défections du GOP dans sa quête des 217 voix nécessaires pour gagner.

« La Jordanie se dirige vers la défaite. Il se battra probablement jusqu’à la mort, et nous ne le lâcherons pas », a déclaré Bacon à NBC News mercredi. « Leurs tactiques nous ont mis en colère. Ils harcèlent même nos conjoints. Jordan s’est heurté à un mur de briques.

Womack, l’un des rares partisans de la Chambre des représentants à avoir voté contre Jordan, a déclaré que ses collaborateurs étaient confrontés à des appels téléphoniques injurieux et continus de partisans furieux du non de Womack.

« Ils ont été injuriés. Ils ont été menacés. Je ne parle pas de menaces physiques, ils ont juste dit des choses très méchantes à mon équipe. Et cela a été sans arrêt », a déclaré Womack furieux aux journalistes. « Et la plupart d’entre eux sont des appels hors de l’État ; très peu d’entre eux viennent de mon district. … Mais quand mon équipe doit absorber le poids de cette sorte d’agression verbale, alors c’est tout simplement inacceptable.

Ces tactiques « ne fonctionneront pas avec nous. Si tout le plan de bataille consistait à les attaquer, en lui donnant le temps de dénoncer ces membres et de les poursuivre, alors c’est un échec lamentable », a ajouté Womack. « Ils n’ont pas très bien lu la salle et ils ne connaissent pas très bien ces membres. »