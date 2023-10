Les tactiques de pression de l’équipe de Jim Jordan se retournent contre eux

La tentative du représentant Jim Jordan d’obtenir le soutien presque unanime des législateurs républicains pour l’élire président de la Chambre semble vouée à l’échec, malgré une campagne de « pression » de la part du membre du Congrès de l’Ohio.

Mardi, la Chambre votera sur un nouveau président après l’éviction historique de Kevin McCarthy, le GOP nommant Jordan pour le poste après le précédent candidat républicain, le représentant. Steve Scalise a abandonné la course lorsqu’il est devenu clair qu’il n’avait pas suffisamment de soutien de la part du parti pour obtenir une majorité de 217 voix.

Cependant, tout comme son prédécesseur, il semble que Jordan pourrait également ne pas réussir à obtenir suffisamment de soutien de la part des républicains de la Chambre des représentants lors du vote de mardi, plusieurs législateurs ayant déjà déclaré qu’ils ne le soutiendraient pas pour ce rôle.

En raison de la faible majorité du Parti républicain à la chambre basse (221 voix contre 212), Jordan ne peut pas se permettre de perdre le soutien de seulement cinq républicains de la Chambre s’il doit être élu président, en supposant qu’il n’obtienne aucune voix des démocrates. Suite à sa nomination le 13 octobre, un deuxième scrutin secret a eu lieu, qui a révélé que 55 législateurs républicains n’avaient pas soutenu la candidature du membre du Congrès de l’Ohio pour le poste.

Jim Jordan, R-OH, s’adresse à la presse alors qu’il quitte après une réunion du caucus du parti républicain au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 16 octobre 2023. Il n’a peut-être toujours pas toutes les voix dont il a besoin.

SAUL LOEB/AFP/Getty Images



Jordan a passé ces derniers jours à essayer d’amener le Parti républicain à faire preuve d’un front uni et à le soutenir pour la présidence de la Chambre afin que la chambre basse puisse reprendre ses travaux dans un contexte de guerre menée par Israël contre le Hamas et de fermeture partielle imminente du gouvernement.

Lundi, le représentant de Floride. Mario Diaz-Balart a déclaré qu’il n’allait pas voter pour Jordan, mais qu’il soutiendrait Scalise, tout en fustigeant les tactiques apparentes de l’équipe de Jordan pour persuader les législateurs de voter pour lui.

« Si quelqu’un essaie d’obtenir mon vote, la dernière chose que vous voulez faire est d’essayer de m’intimider ou de faire pression sur moi, car alors je me retirerai complètement », a déclaré Diaz-Balart aux journalistes au Capitole.

La représentante de l’Indiana, Victoria Spartaz, a également déclaré qu’elle était contre les tactiques musclées de Jordan et le fait de forcer un vote pour le président de la Chambre, même s’il n’avait pas le soutien clair du parti.

« Je crois sincèrement que ces techniques d’intimidation… ne sont pas acceptables », a déclaré Spartz via Roll Call. « Je n’ai pas aimé ce que Kevin [McCarthy] l’a fait la dernière fois. Et j’espère que Jim [Jordan] va changer d’avis à ce sujet. »

Le bureau de Jordan a été contacté pour commentaires par courrier électronique.

Il a été récemment rapporté que certains alliés de la Jordanie avaient tenté d’intimider les législateurs républicains qui ne soutenaient pas la candidature du député de l’Ohio à la présidence de la Chambre. La Jordanie a été soutenue pour ce poste par l’ancien président Donald Trump.

Lundi soir, Sean Hannity de Fox News s’est défendu après avoir découvert que son équipe avait envoyé un courrier électronique aux républicains de la Chambre qui ne soutenaient pas Jordan pour leur demander leurs raisons, tout en soulignant la nécessité de pourvoir le poste de toute urgence.

La journaliste d’Axios, Juliegrace Brufke, a partagé l’e-mail rapporté sur X, anciennement Twitter, tout en ajoutant que certains républicains modérés sont « de plus en plus irrités » par les alliés de la Jordanie qui tentent de « faire pression sur eux » pour qu’ils votent pour lui.

« Je ne présente aucune excuse pour avoir fait mon travail et cherché des réponses auprès des fonctionnaires élus », a déclaré Hannity lors de son émission sur Fox News lundi.

Ailleurs, plusieurs autres républicains de la Chambre ont déclaré publiquement qu’ils ne soutiendraient pas la Jordanie lors du vote de mardi.

Ken Buck, du Colorado, a déclaré qu’il était dans le camp du « non » en ce qui concerne le soutien à la Jordanie, tout en citant que le membre du Congrès de l’Ohio était l’un des 147 républicains de la Chambre qui ont voté pour annuler les résultats des élections de 2020.

Représentant républicain de Floride. Carlos Giménez, représentant. John Rutherford et Mike Lawler de New York ont ​​déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour que McCarthy revienne à la présidence de la Chambre.

Cependant, Jordan semble avoir persuadé certains législateurs républicains de mettre de côté leurs divergences et de le soutenir pour ce rôle.

« Est-ce que Jim Jordan et moi sommes d’accord sur tout ? Bien sûr que non », a déclaré le représentant de New York. Marcus Molinaro a posté sur X. « Mais il m’a assuré que ma voix et les préoccupations de ceux que je sers dans le nord de l’État de New York seront entendues. Je voterai pour Jim Jordan. »

Représentant de l’Alabama. Robert Aderholt, qui soutenait auparavant Scalise pour ce rôle, a posté la veille du vote : « J’ai dit à Jim Jordan vendredi que je le soutenais pleinement pour devenir le 56e président de la Chambre. »