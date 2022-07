Les tactiques de l’USWNT fonctionneront-elles contre des équipes plus dures ? 4 questions après la Coupe du Monde/Qualifications Olympiques

Eh bien, c’était amusement. Quel beau match final lundi soir entre l’équipe nationale féminine des États-Unis et le Canada lors du championnat CONCACAF W franchement moins que génial !

Beaucoup était en jeu étant donné que le vainqueur s’est automatiquement qualifié pour les Jeux olympiques de 2024 ; les deux équipes s’étaient déjà qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2023 en se qualifiant pour le dernier carré. Le match était formidable en termes de qualité et d’occasions créées, mais je pensais que les États-Unis avaient clairement les meilleures chances et méritaient la victoire 1-0.

Il a fallu un penalty pour que les É.-U. pénètrent enfin la défensive canadienne et leur fantastique gardienne, Kailen Sheridan, à la 78e minute. Dans ce qui semblait être une fin appropriée à ce match de rivalité, c’est la coéquipière de Sheridan du San Diego Wave, Alex Morgan, qui s’est portée pour les États-Unis et a calmement placé son penalty au fond du filet.

L’entraîneur de l’équipe nationale américaine, Vlatko Andonovski, sera satisfait de la performance de son équipe pour de nombreuses raisons – la plus importante, bien sûr, étant que les États-Unis se sont désormais officiellement qualifiés pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques 2024. L’équipe peut cocher ces deux cases critiques et soupirer profondément en sachant que tout est sécurisé.

Andonovski sera également ravi de voir à quel point son équipe s’est comportée contre un adversaire de haut niveau, une denrée rare ces derniers temps en raison de problèmes d’horaire, et à quel point ses jeunes étoiles ont brillé. Je pensais que Sophia Smith, Mal Pugh et Emily Fox étaient dans une forme fantastique.

L’USWNT a accompli sa mission lors du championnat CONCACAF W : il s’est qualifié pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques 2024. Mais cela ne veut pas dire que c’était une campagne parfaite. Miguel Sierra/EPA

Il y a certainement encore des domaines de croissance pour l’équipe américaine – terminer ses chances, terminer ses premières chances, terminer un match avec un but – mais vous avez vu tous les sourires au sein de l’équipe américaine lundi soir, et pour une bonne raison. C’était une énorme victoire. Mais je m’en voudrais de ne pas saisir cette opportunité, après avoir vu cinq matchs de compétition pour l’USWNT, pour souligner certaines questions que j’avais avant le tournoi et celles qui persistent.

Andonovski va-t-il enfin se contenter d’une composition cohérente de l’USWNT ?

La réponse courte est “pas encore”. Andonovski a effectué cinq changements avant leur deuxième match contre la Jamaïque, six changements avant leur troisième match contre le Mexique, trois changements avant leur match de demi-finale contre le Costa Rica et deux changements avant la finale de lundi contre le Canada.

Je sais qu’une partie de cette rotation est rendue nécessaire par des blessures et des problèmes de COVID. Je sais aussi qu’Andonovski et son équipe reçoivent des restrictions de minutes recommandées pour les joueurs en fonction des charges, donc une partie de la rotation est sûrement nécessaire… mais en même temps, c’était un tournoi de qualification pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques. En plus de cela, vous avez maintenant droit jusqu’à cinq substitutions, offrant plus de flexibilité en milieu de partie que jamais auparavant. Et il arrive un moment où vous avez constamment besoin de votre meilleure équipe pour grandir ensemble, renforcer la cohésion et prendre de l’élan.

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a fréquemment fait tourner son équipe pendant le championnat CONCACAF W – peut-être plus qu’il n’en avait besoin. Erin Chang/ISI Photos/Getty Images

J’ai parfaitement compris et j’étais d’accord avec le besoin de rotation et d’expérimentation au cours de la dernière année alors qu’Andonovski regardait un groupe plus jeune. Mais une fois que vous entrez dans un tournoi de qualification à enjeux élevés, même si le niveau de compétition n’étire pas l’équipe, vous devez créer une certaine continuité et cohérence, car les deux engendrent la confiance.

Les quatre défenseurs de l’USWNT étaient différents à chaque match de ce tournoi. Les trois milieux de terrain étaient différents à chaque match jusqu’à la demi-finale et la finale. Les trois premiers ne sont devenus cohérents qu’une fois qu’Ashley Hatch a été blessée.

Et voici un exemple où j’ai du mal à comprendre les changements : Morgan a marqué deux buts lors du match d’ouverture contre Haïti – et comme nous l’avons vu avec ses performances dans la NWSL – elle déborde de confiance. Au lieu de la garder dans la formation de départ pour le tout prochain match, Andonovski a fait pivoter Morgan et a placé Hatch comme n ° 9 de départ. Après cela, Morgan n’a plus marqué jusqu’au penalty gagnant en finale. Pourquoi ne pas rester avec Morgan en tant que titulaire dans une situation comme celle-ci et la laisser surfer sur cet élan de deux buts? Laissez-la continuer à grandir dans le tournoi. Éliminez-la du prochain match si vous vous inquiétez des minutes, mais commencez-la.

Alex Morgan commençait tout juste à mettre le feu au championnat CONCACAF W lorsque Vlatko Andonovski l’a écartée pour des raisons de rotation. Cela at-il assombri ses performances ? Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Et parce que je suis en train de couvrir l’Euro féminin pour ESPN en ce moment, je vais vous donner un exemple d’une équipe qui n’a rien fait d’autre que d’être cohérente dans ses alignements à l’Euro : l’Angleterre. Ils ont roulé, ressemblant à l’équipe la plus imparable du tournoi. Pour être juste, je comprends que l’Angleterre est une équipe qui est plus avancée dans le développement de ses joueurs, donc ce n’est pas une comparaison parfaite, mais quand même : on pourrait dire qu’ils avaient une situation similaire avant l’Euro 2022 avec leur position de n°9. Ellen White, la vétéran et meilleure buteuse de tous les temps pour l’Angleterre, s’était battue pour la place de départ, avec une jeune et talentueuse Alessia Russo prête pour plus de minutes.

L’entraîneur de l’Angleterre Sarina Wiegman a choisi d’accompagner le vétéran White pour son match d’ouverture contre l’Autriche. L’Angleterre a gagné 1-0 et bien que White n’ait pas marqué, elle a fait un bon match, mais pas génial. On pourrait dire que l’équipe d’Angleterre en général a fait un bon match, mais pas un grand match. Pourtant, Weigman a continué avec le même onze de départ pour le deuxième match contre la Norvège, et dans ce deuxième match, White a marqué deux superbes buts. L’équipe a frappé huit au total pour une classe de maître complète contre la Norvège, et vole depuis.

Je sais que la comparaison est difficile quand on parle de Julie Ertz, qui a été fantastique des deux côtés du ballon, mais la réalité est que Sullivan n’est pas encore capable de relier les joueurs offensivement ou de défendre avec autant de ténacité qu’Ertz. Et peut-être que les États-Unis n’ont pas besoin d’elle pour faire les deux, mais pour le moment, si Sullivan n’est pas un exutoire pour relâcher la pression offensivement, alors je pense qu’ils doivent obtenir plus d’elle du côté défensif.

Nous verrons si Sam Coffey ou Jaelin Howell impressionneront suffisamment dans la NWSL pour obtenir plus de temps au n ° 6 avec l’USWNT, mais pour le moment, cela semble être une position encore à déterminer.

Quel est le défenseur central préféré d’Andonovski ?

Je pensais qu’Alana Cook et Naomi Girma avaient un argument solide pour gagner ce duo d’arrière central lors de ce tournoi, mais Andonovski a montré qu’il préférait Cook et la constante Becky Sauerbrunn.

Alana Cook, deuxième à gauche, a été l’une des joueuses incontournables de Vlatko Andonovski en défense centrale. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Je pense que Cook et Sauerbrunn ont été impressionnants en finale. La plupart des problèmes défensifs pour les États-Unis sont sortis largement, pas par les canaux intérieurs ou derrière le couple de défenseurs centraux. Le souci, cependant, est que Sauerbrunn peut être vulnérable avec son rythme contre un attaquant rapide et créatif comme Melchie Dumornay d’Haïti, comme nous l’avons vu lors du premier match américain.

Quel que soit le couple d’arrière central, je ferais à nouveau valoir qu’il a besoin de cohérence et de temps ensemble.

Le manque d’adversaires de premier plan de l’USWNT depuis les Jeux olympiques a-t-il nui à l’équipe ?

Je crains qu’un manque de compétition de haut niveau ne soit un problème pour les États-Unis à l’avenir. Ces équipes européennes s’améliorent rapidement, et cette trajectoire abrupte est en grande partie due au fait qu’elles jouent une compétition de qualité supérieure beaucoup plus que les États-Unis.

La réalité est que les États-Unis vont devoir commencer à jouer beaucoup plus de matchs en dehors des États-Unis s’ils veulent atteindre les meilleures équipes. Entre les qualifications européennes, les qualifications pour la Coupe du monde, les problèmes persistants de COVID et maintenant les pays qui souhaitent organiser leurs propres tournois – enfin, ils se rendent compte qu’il y a des revenus à gagner en organisant des jeux – je pense que faire venir les meilleures équipes aux États-Unis, en particulier européennes équipes, va être une lutte constante.

Pour la première fois, les États-Unis doivent commencer à aller là où se trouvent les meilleurs adversaires – ce n’est pas une chose facile à faire lorsque les sponsors et les prévisions budgétaires obligent les États-Unis à jouer à domicile pour apporter plus d’argent et de visibilité. Mais le fait demeure, les États-Unis doivent jouer contre les meilleurs au monde, et en ce moment, c’est-à-dire en Europe.

OK, OK – assez de Debbie Downer. Revenons à la célébration en cours – il y a vraiment beaucoup à célébrer avec cette fabuleuse victoire lundi soir pour Andonovski et l’équipe.

Ce moment doit être applaudi et grillé. Savoir que vous avez à la fois la Coupe du monde et les Jeux olympiques est un tel soulagement. Mais comme cette équipe américaine le sait aussi bien, les célébrations sont finies et demain, c’est le retour à la glorieuse mouture. Après tout, le 20 juillet marque un an avant le début de la Coupe du monde en Australie/Nouvelle-Zélande.