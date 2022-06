Les systèmes tropicaux de l’Atlantique pourraient laisser tomber de la pluie près d’Aruba et du Texas

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Trois systèmes météorologiques tropicaux distincts parcourent les eaux tropicales chaudes de l’Atlantique, circonstances plus typiques du pic de la saison des ouragans, qui est encore à environ deux mois. Tous ont une chance de se développer davantage, dont un dans le golfe du Mexique qui pourrait provoquer une tempête de pluie tropicale sur la côte du Texas et un autre tourbillonnant près du Venezuela qui pourrait mériter le nom de Bonnie.

L’attention se porte principalement sur le cyclone tropical potentiel 2, un long titre attribué au conglomérat d’orages et d’averses au nord des côtes du Venezuela et de la Colombie, où des avertissements de tempête tropicale sont en vigueur. Il a inondé les îles du Vent de fortes pluies et navigue maintenant dans le sud des Caraïbes. Des avertissements de tempête tropicale sont également en hausse pour Bonaire, Curaçao et Aruba. Ces endroits sont si loin au sud qu’ils voient rarement les impacts des tempêtes tropicales.

Derrière, il y a une autre vague tropicale avec 30% de chances de devenir une dépression ou une tempête nommée. Quelle que soit son évolution, de fortes pluies supplémentaires sont prévues pour les Petites Antilles.

On s’inquiète de plus en plus près de chez nous, cependant, avec un système dans le nord-ouest du golfe du Mexique qui a de plus en plus de chances de se développer. Des inondations sont possibles sur la côte du Texas, y compris dans la région métropolitaine de Houston-Galveston, certaines localités devant recevoir un demi-pied d’eau ou plus.

Les experts réclament depuis longtemps une saison des ouragans estivale et automnale très chargée, marquant la septième saison consécutive anormalement active. Cette saison pourrait facilement basculer en territoire actif ou même «hyperactif», avec environ 20 tempêtes nommées attendues.

Mercredi matin, le système qui devrait devenir Bonnie était exceptionnellement loin au sud, longeant à 11,3 degrés de latitude nord. Cela le place à un cheveu au large du Venezuela, ou à 200 milles à l’est-sud-est de Curaçao. Il se déplaçait vers l’ouest à 30 mph.

Les vents maximums soutenus étaient à 40 mph, ce qui est le seuil nécessaire pour le classer comme une tempête tropicale. Mais l’organisation est aussi un critère. Tant que le système ne s’enroulera pas autour d’un vortex central cohésif, il ne fera pas l’affaire d’une dépression tropicale. Et il ne pourra pas vraiment se renforcer.

“Si je jetais juste un coup d’œil aux données satellitaires conventionnelles, je penserais que le système était déjà une tempête tropicale”, a écrit Eric Blake du National Hurricane Center dans une discussion en ligne sur les prévisions techniques. « Il y a une grosse boule de [downpours and thunderstorms] proche du centre… Micro-ondes [satellite] les données, cependant, ne montrent pas beaucoup de structure de bas niveau… et aucune indication évidente d’un centre bien défini. Ainsi, le système reste une perturbation.

Indépendamment des détails techniques, des conditions de tempête tropicale ont été réalisées jusqu’à présent, y compris à la Grenade, où l’aéroport international Maurice Bishop a atteint 52 mph aux petites heures du matin.

La tempête passera près d’Aruba dans les prochaines 24 heures, apportant de fortes pluies, des rafales de vent et des éclaboussures côtières mineures. Depuis l’an 2000, seulement quatre systèmes tropicaux sont venus à moins de 60 milles d’Aruba. Le système a toujours parcouru le bord sud de l’enveloppe des simulations de modèles informatiques.

C’est ce qui rend les prévisions délicates. L’interaction avec la terre peut déchiqueter les cyclones tropicaux, perturber leur noyau interne ou même épeler leur disparition. Avec cette tempête tropicale potentielle, cependant, un noyau interne et un centre de circulation ne se sont pas encore formés. Tant que le système frôlera le rivage, il restera brouillé, mais un centre pourrait essayer de se matérialiser au nord.

Où va le système

Au départ, il semblait que la future Bonnie emprunterait une piste légèrement plus au nord et traverserait les Caraïbes centrales. Cela lui laisserait un peu plus de temps pour s’organiser, et un ouragan marginal aurait été possible jusqu’à vendredi ou le week-end.

Avec la piste la plus au sud, cependant, il y a de fortes chances qu’il soit plus lent à prendre de la vapeur. Il va probablement devenir une tempête tropicale tard mercredi ou tôt jeudi. D’ici là, il tourbillonnera près ou au-dessus de la pointe nord de la Colombie avant de se diriger plein ouest vers le Nicaragua. Il touchera là-bas et le nord du Costa Rica tard vendredi ou samedi.

À ce stade, une tempête tropicale de haut niveau peut être envisagée, ainsi que des précipitations excessives et d’éventuels glissements de terrain sur les terrains les plus élevés. Un général de 4 à 8 pouces est probable, avec quelques taches dépassant 1 pied.

Par la suite, le Hurricane Center prévoit que la tempête continuera de se propager dans le Pacifique tropical oriental, effectuant le croisement et conservant suffisamment d’organisation pour conserver son nom et maintenir la force de la tempête tropicale. En fait, certains signaux suggèrent que la tempête pourrait persister jusqu’à la deuxième semaine de juillet en supposant qu’elle survit à son voyage à travers la ligne de partage continentale, bourdonnant à travers l’océan ouvert avant de se courber vers le nord.

Cette tempête tropicale potentielle a saturé l’atmosphère dans son sillage, facilitant le passage d’une autre onde tropicale vers l’ouest. Il arrivera dans les îles sous le vent et apportera de fortes pluies d’ici le week-end, mais le Hurricane Center estime seulement 30% de chances de se transformer en dépression ou en tempête tropicale.

Troubles tropicaux dans le Golfe

Pendant ce temps, il y a une accumulation de plus en plus robuste d’averses et d’orages dans le nord-ouest du golfe du Mexique. Jusqu’à présent, il a dépassé les prévisions, montrant des signes d’organisation plus importants que prévu.

Un tourbillon large mais évident à basse altitude est visible depuis le satellite météorologique GOES-East, mais il est exposé, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’orages dessus. C’est l’ingrédient numéro un : la présence de rotation, et un vortex concentré de bas niveau et un flux en spirale au niveau de la surface. Il y a quelques orages, dont certains grands et robustes, mais ils sont séparés de la rotation et sont attachés au nord-est du centre.

Le principal joker à ce stade est de savoir si l’un des orages dérive au-dessus du vortex de bas niveau et l’étire verticalement. Si cela se produit, la tempête pourrait se remplir rapidement autour d’elle. Cela dit, la fenêtre d’opportunité se rétrécit. Il n’a plus qu’un jour et demi au plus sur l’eau.

À partir de là, des pluies modérées à fortes se répandront sur certaines parties du sud-est du Texas le long de la côte, en particulier de Houston-Galveston à la baie de Matagorda. Du vendredi au samedi seront les jours les plus humides, avec quelques inondations localisées possibles. Un large éventail de 3 à 6 pouces est possible, avec des quantités de 8 pouces non improbables.