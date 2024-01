Les systèmes « FrankenSAM » abattent désormais des drones en Ukraine

Plus tôt dans la journée, Oleksandr Kamyshin, ministre ukrainien des Industries stratégiques, a mentionné l’utilisation d’un système FrankenSAM pour abattre un drone Shahed la nuit dernière. Il a ajouté que cette interception s’est produite à une distance d’environ cinq milles et demi (neuf kilomètres). Kamyshin a fait ces commentaires lors de son discours lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial, communément appelé simplement Davos, du nom de la station balnéaire suisse où il se tient. En octobre 2023, Kamychine a dit que les premiers systèmes FrankenSAM étaient arrivés en Ukraine.

Ni Ignat ni Kamyshin n’ont précisé lesquels de ces systèmes sont actuellement utilisés. La divulgation par Kamyshin d’une interception à une distance de cinq milles et demi/neuf kilomètres fournit quelques indices. Ce serait tout à fait dans l’enveloppe d’engagement pour la combinaison Buk/Sparrow, sur laquelle vous pouvez en savoir plus ici. La portée maximale du RIM-7 spécialement lancé en surface est classifiée, mais elle est estimée à environ une douzaine de kilomètres dans des conditions réelles, et peut-être plus longue dans certaines circonstances.