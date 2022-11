Les systèmes énergétiques ukrainiens au bord de l’effondrement après des semaines de bombardements russes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Après seulement six semaines de bombardements intenses d’infrastructures énergétiques, la Russie a battu l’Ukraine au bord d’une catastrophe humanitaire cet hiver alors que des millions de personnes sont potentiellement confrontées à des conditions potentiellement mortelles sans électricité, chauffage ou eau courante. Alors que l’ampleur des dommages causés aux systèmes énergétiques de l’Ukraine a été mise au point ces derniers jours, les responsables ukrainiens et occidentaux ont commencé à tirer la sonnette d’alarme, mais se rendent également compte qu’ils disposent de recours limités. Le système électrique ukrainien de l’ère soviétique ne peut pas être réparé rapidement ou facilement. Dans certaines des villes les plus touchées, les responsables ne peuvent rien faire d’autre que d’exhorter les habitants à fuir, ce qui augmente le risque d’effondrement économique en Ukraine et de débordement de la crise des réfugiés dans les pays européens voisins.

“En termes simples, cet hiver sera une question de survie”, a déclaré le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé, aux journalistes lundi à Kyiv, affirmant que les prochains mois pourraient “mettre la vie de millions d’Ukrainiens en danger”. ”

Déjà, la neige est tombée sur une grande partie de l’Ukraine et les températures descendent sous le point de congélation dans de nombreuses régions du pays. Le Dr Kluge a déclaré que 2 à 3 millions d’Ukrainiens devraient quitter leur domicile “à la recherche de chaleur et de sécurité”, bien qu’il ne soit pas clair combien resteraient à l’intérieur du pays.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré qu’environ la moitié de l’infrastructure énergétique du pays était « hors service » après le bombardement.

Les terribles avertissements indiquent que malgré une série de pertes sur le champ de bataille, les frappes aériennes de la Russie ont provoqué des destructions qui mettront à rude épreuve la détermination nationale des Ukrainiens et augmenteront considérablement les coûts pour les alliés occidentaux de Kyiv, qui luttent contre la flambée des prix de l’énergie dans leur propre pays.

Des experts militaires ont déclaré que le président russe Vladimir Poutine tentait de compenser les pertes territoriales et de créer un sentiment de fatigue de guerre parmi les alliés européens de l’OTAN dans l’espoir qu’ils finiront par faire pression sur Kyiv pour qu’il fasse des concessions et ralentisse les livraisons d’armes qui ont permis les victoires de l’Ukraine.

“Il s’agit de la militarisation des réfugiés”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, dans une interview.

“En rendant l’Ukraine inhabitable en hiver, ils envoient potentiellement des millions d’Ukrainiens supplémentaires en Europe”, a déclaré Hodges. « Cela mettrait la pression sur les gouvernements européens. L’espoir est que l’Europe, à son tour, fasse pression sur Kyiv.

“Les Russes perdent partout”, a déclaré Hodges, ajoutant que “leur seule tactique” est de cibler les infrastructures civiles non militaires “pour faire traîner les choses” et, espérons-le, obtenir une solution “plus favorable au Kremlin”.

L’Ukraine affronte une lutte plus difficile pour prolonger les victoires sur le champ de bataille

Cependant, un haut responsable de l’Union européenne, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour informer la presse, a déclaré que le bloc pourrait absorber une nouvelle vague de réfugiés et soutiendrait l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”.

“Même si Poutine essaie de briser la volonté du peuple ukrainien, nous fournirons ce dont il a besoin”, a déclaré le responsable.

Mais la Russie ne montre aucun signe de relâchement. La semaine dernière, Moscou a déclenché des barrages brutaux impliquant environ 100 missiles et des dizaines de drones autodestructeurs sur deux jours différents, frappant des cibles dans tout le pays et laissant près de 10 millions d’Ukrainiens sans électricité.

Pendant des semaines, les missiles russes ont ciblé des composants clés du système de transmission électrique de l’Ukraine, assommant des transformateurs vitaux sans lesquels il est impossible d’alimenter en électricité les ménages, les entreprises, les bureaux gouvernementaux, les écoles, les hôpitaux et d’autres installations critiques.

Lors d’un briefing pour les journalistes mardi, Volodymyr Kudrytskyi, le chef d’Ukrenergo, l’opérateur public du réseau électrique, a qualifié les dommages au système électrique de “colossaux”.

Et la Russie a élargi la semaine dernière ses objectifs. Oleksiy Chernyshov, directeur général de la société énergétique publique ukrainienne Naftogaz, a déclaré dans une interview qu’une “attaque massive à la roquette” avait touché 10 installations de production de gaz dans les régions de Kharkiv et de Poltava, dont Shebelinka, l’une des plus grandes zones de production et de forage.

“Bien sûr, nous ferons de notre mieux maintenant pour récupérer, mais cela prendra du temps, des ressources et du matériel”, a déclaré Chernyshov. “Le temps presse”, a-t-il ajouté. “Parce que l’hiver c’est maintenant.”

Le ciblage de l’approvisionnement en gaz était un développement critique, a déclaré Victoria Voytsitska, une ancienne députée qui travaille maintenant avec des groupes de la société civile pour fournir à l’Ukraine l’équipement dont elle a besoin. Si Moscou supprime le système de gaz, a-t-elle dit, les villes et les villages du pays pourraient devenir “inhabitables”.

Maintenant, la question est de savoir ce que la Russie va attaquer ensuite.

Voytsitska et d’autres pensent que les cibles incluront d’autres parties du système de distribution de gaz, ainsi que des ponts et des lignes de chemin de fer. Elle s’est dite particulièrement préoccupée par le fait que la Russie pourrait frapper les usines qui exploitent les systèmes de chauffage centralisés des grandes villes, exposant des millions de personnes à des températures glaciales.

“Rien ne s’arrête [the Russians],” dit-elle. “Ce qui va les arrêter, ce sont les systèmes occidentaux de défense antimissile dont nous n’avons pas encore assez.”

Ce que la Russie a gagné et perdu jusqu’à présent en Ukraine, visualisé

Des villes à travers l’Ukraine, y compris Kyiv, la capitale, subissent des coupures de courant programmées pour réduire la pression sur le réseau électrique, en particulier pendant les heures de pointe.

Ces pannes durent généralement environ quatre heures, bien que le nombre d’arrêts varie. Borys Filatov, maire de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, a déclaré que neuf heures étaient la plus longue période sans électricité dans une section de sa ville. À Kyiv, le chef adjoint de l’administration municipale, Petro Panteleyev, a déclaré que les coupures de courant peuvent durer jusqu’à 12 heures.

Les magasins et les restaurants peuvent être sombres pendant la journée mais garder des heures régulières, obligeant souvent les clients à payer en espèces car les terminaux de cartes de crédit ne fonctionnent pas. La nuit, les rues sans lumière se transforment en parcours d’obstacles perfides, surtout après la neige et la pluie. Les générateurs à essence sont maintenant souvent entendus s’éloigner.

Mais lorsque la Russie lance des attaques majeures, comme elle l’a fait la semaine dernière, de vastes pans du pays sont plongés dans l’obscurité pendant de longues périodes, alors que les équipes de réparation se bousculent pour répondre.

Les responsables ukrainiens ont cherché à projeter la confiance.

Pour l’instant, la situation est “difficile, [but] sous contrôle », a écrit le ministre ukrainien de l’Énergie, German Galushchenko, en réponse aux questions du Washington Post. Mais avec “chaque attaque, il devient plus difficile”, a-t-il dit, de restaurer l’équipement endommagé et d’assurer le bon fonctionnement du système.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que les frappes russes servent à des fins militaires et se poursuivront jusqu’à ce que les objectifs militaires de Moscou soient atteints.

Les responsables occidentaux, cependant, contestent qu’il y ait une quelconque utilité militaire.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes de missiles avaient “peu ou pas d’objectif militaire” et constituaient un crime de guerre. “Avec l’arrivée de l’hiver, les familles seront sans électricité et, plus important encore, sans chauffage”, a déclaré Austin. “La survie et la subsistance humaines de base vont être gravement affectées et les souffrances humaines de la population ukrainienne vont augmenter.”

Des familles en colère disent que les conscrits russes ont été jetés au front sans préparation

Kudrytskyi, le chef d’Ukrenergo, a déclaré que la situation actuelle ressemblait à une “autoroute large et pratique qui a été touchée par une bombe”.

“Vous pouvez faire des détours dans la même direction”, a écrit Kudrytskyi en réponse à des questions écrites. « Il est clair que lorsque toutes les voitures circulant sur l’autoroute empruntent des détours plus étroits, elles créent des embouteillages et mettent plus de temps à se rendre à destination. Mais vous arrivez toujours là où vous allez.

Les Russes, a-t-il dit, ciblaient principalement les sous-stations, des nœuds du réseau électrique où le courant est redirigé depuis les centrales électriques. Les principaux composants de ces sous-stations sont des autotransformateurs — des « équipements de haute technologie et coûteux » difficiles à remplacer.

Kudrytskyi a déclaré que certaines parties de la grille avaient été touchées cinq fois. Les équipes de réparation “travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour réparer les dégâts le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré, mais un missile russe “vole à nouveau dans cet équipement”, laissant “un tas de ferraille carbonisée à l’endroit où ils ont installé un nouveau transformateur”. ”

En conséquence, les opérateurs énergétiques ukrainiens ont besoin de grandes quantités de presque tous les matériaux de base.

Une liste des «besoins urgents» de DTEK, la plus grande société privée d’énergie du pays, circulant à Washington, répertorie des dizaines de transformateurs ainsi que des disjoncteurs, des traversées et de l’huile de transformateur.

L’Agence américaine pour le développement international a déclaré qu’elle s’efforçait d’obtenir une aide énergétique pour l’Ukraine, notamment 7 millions de dollars en équipements de réparation pour Kyiv, Kharkiv, Soumy et Mykolaïv, avec une première livraison prévue la semaine prochaine. Dans un communiqué, l’agence a également déclaré “nous avons acheté et travaillons à livrer” plus de 1 700 générateurs, dont certains seront utilisés pour les centres de chauffage d’urgence.

Mais ce sont les autotransformateurs – le « cœur » des sous-stations, selon les mots de Kudrytskyi – qui figurent en tête de liste des besoins des Ukrainiens et la clé pour maintenir le fonctionnement du réseau électrique du pays.

La Russie frappe l’Ukraine avec des missiles et des drones, blessant des civils

Les Ukrainiens ont essayé d’acheter tous les autotransformateurs qu’ils pouvaient trouver, allant jusqu’en Corée du Sud pour les acheter, mais ils doivent encore passer des commandes pour en construire d’autres.

“Nous essayons de collecter tout ce qu’ils ont maintenant dans le monde et d’en commander davantage”, a déclaré Olena Zerkal, conseillère au ministère ukrainien de l’Énergie.

Bien que les fabricants soient sensibles aux problèmes de l’Ukraine, il peut leur être difficile d’annuler les commandes d’autres clients. L’équipement doit également être amené en Ukraine. Chaque autotransformateur pèse plus de 500 livres, a déclaré Kudrytskyi, ce qui en fait une cible importante et facile à bombarder pendant le transport.

Les responsables à Washington se disent conscients des besoins de l’Ukraine et travaillent de toute urgence pour trouver et livrer des pièces de rechange. Un haut responsable politique, qui n’était pas autorisé à parler à la presse et s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a décrit travailler “12 à 15 heures par jour” sur le problème.

Parmi les défis, a déclaré le responsable politique, figurent le fait que les fabricants américains n’ont pas toujours en stock l’équipement nécessaire – et s’ils le font, cela peut prendre trop de temps pour l’acheminer en Ukraine. Une idée est d’établir une réserve de pièces de rechange en Pologne, afin que l’équipement puisse se précipiter en Ukraine en cas de besoin.

Olena Pavlenko, présidente de DiXi Group, une société de conseil en énergie basée à Kyiv, était en France et à Washington la semaine dernière pour tenter de pousser les partenaires de l’Ukraine à accélérer les livraisons d’équipements. Mais Pavlenko a dit qu’elle craignait que Washington n’agisse pas assez vite.

L’UE a mis en place une plate-forme pour faire correspondre les demandes ukrainiennes aux pays disposant d’équipements disponibles. Le président français Emmanuel Macron a annoncé une réunion des donateurs le 13 décembre axée en partie sur les infrastructures.

Mais pour certains, la mi-décembre est encore loin. “Les mots ‘critiques’ et ‘urgents’ sont trop faibles pour décrire les besoins pressants du système électrique en matériel de réparation”, a déclaré Galushchenko, le ministre de l’Energie. “Pour nous, ce n’est pas chaque jour qui compte, mais chaque heure.”

Emily Rauhala a rapporté de Bruxelles et Michael Birnbaum de Washington. Dan Lamothe à Washington a également contribué à ce rapport.