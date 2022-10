Les systèmes d’IA doivent-ils être accompagnés d’avertissements de sécurité ?

Compte tenu de la puissance des systèmes d’IA et du rôle qu’ils jouent de plus en plus pour aider à prendre des décisions importantes concernant nos vies, nos maisons et nos sociétés, ils font étonnamment peu l’objet d’un examen formel.

Cela commence à changer, grâce au domaine florissant des audits d’IA. Lorsqu’ils fonctionnent bien, ces audits nous permettent de vérifier de manière fiable le bon fonctionnement d’un système et de déterminer comment atténuer tout biais ou préjudice éventuel.

Célèbre, un 2018 Audit des systèmes commerciaux de reconnaissance faciale par les chercheurs en intelligence artificielle Joy Buolamwini et Timnit Gebru ont découvert que le système ne reconnaissait pas les personnes à la peau plus foncée ainsi que les personnes blanches. Pour les femmes à la peau foncée, le taux d’erreur atteignait 34 %. Comme le souligne le chercheur en intelligence artificielle Abeba Birhane dans un nouveau essai dans la nature, l’audit “a suscité un ensemble de travaux critiques qui ont révélé le biais, la discrimination et la nature oppressive des algorithmes d’analyse faciale”. L’espoir est qu’en faisant ce genre d’audits sur différents systèmes d’IA, nous serons mieux en mesure d’éliminer les problèmes et d’avoir une conversation plus large sur la façon dont les systèmes d’IA affectent nos vies.

Les régulateurs rattrapent leur retard, ce qui stimule en partie la demande d’audits. UN nouvelle loi à New York commencera à exiger que tous les outils de recrutement basés sur l’IA soient audités à partir de janvier 2024. Dans l’Union européenne, les grandes entreprises technologiques devront effectuer des audits annuels de leurs systèmes d’IA à partir de 2024, et la prochaine loi sur l’IA exigera audits des systèmes d’IA « à haut risque ».

C’est une grande ambition, mais il y a des obstacles énormes. Il n’y a pas de compréhension commune de ce à quoi devrait ressembler un audit d’IA, et pas assez de personnes possédant les bonnes compétences pour le faire. Les quelques audits qui ont lieu aujourd’hui sont pour la plupart ponctuels et varient beaucoup en qualité, m’a dit Alex Engler, qui étudie la gouvernance de l’IA à la Brookings Institution. Un exemple qu’il a donné est celui de la société de recrutement d’IA HireVue, qui a impliqué dans un communiqué de presse qu’un audit externe a révélé que ses algorithmes n’avaient aucun parti pris. Il s’avère que c’était absurde – l’audit n’avait pas réellement examiné les modèles de l’entreprise et était soumis à un accord de non-divulgation, ce qui signifiait qu’il n’y avait aucun moyen de vérifier ce qu’il avait trouvé. Ce n’était essentiellement rien de plus qu’un coup de pub.

Une façon pour la communauté de l’IA d’essayer de remédier au manque d’auditeurs est par le biais de compétitions de primes de biais, qui fonctionnent de la même manière que les primes de bogues de cybersécurité, c’est-à-dire qu’elles invitent les gens à créer des outils pour identifier et atténuer les biais algorithmiques dans les modèles d’IA. Un tel concours a été lancé la semaine dernière, organisé par un groupe de bénévoles, dont le responsable de l’IA éthique de Twitter, Rumman Chowdhury. L’équipe derrière espère que ce sera le premier d’une longue série.

C’est une bonne idée de créer des incitations pour que les gens acquièrent les compétences nécessaires pour faire des audits, et aussi de commencer à établir des normes pour ce à quoi les audits devraient ressembler en montrant quelles méthodes fonctionnent le mieux. Vous pouvez en savoir plus ici.

La croissance de ces audits suggère qu’un jour nous pourrions voir des avertissements de type paquet de cigarettes que les systèmes d’IA pourraient nuire à votre santé et à votre sécurité. D’autres secteurs, tels que produits chimiques et la nourriture, ont des audits réguliers pour s’assurer que les produits peuvent être utilisés en toute sécurité. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait devenir la norme en IA ?