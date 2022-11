Les systèmes de stationnement robotiques de NYC coûtent 300 000 $ aux résidents de luxe par espace

Caché au plus profond de certains des immeubles d’appartements les plus luxueux de New York, se trouve un monde exclusif d’espaces de stationnement futuristes où des véhicules haut de gamme sont garés et récupérés par des systèmes de stationnement robotisés. Les spots high-tech sont une commodité rare dans la Big Apple, et si vous voulez que votre voiture occupe l’un de ces espaces VIP, vous devez être prêt à débourser des centaines de milliers de dollars. Les places ne sont accessibles qu’aux résidents des immeubles où les appartements vous coûteront plusieurs millions, et si vous voulez que votre voiture y habite aussi, vous aurez besoin de 300 000 $ à 595 000 $ de plus pour gagner un espace précieux dans le garage privé. CNBC a trouvé deux bâtiments à Manhattan proposant des emplacements à vendre dans un soi-disant garage de stationnement robotisé. Le premier est situé au 121 East 22nd Street, près du Gramercy Park de New York, où un immeuble en copropriété de 140 unités développé par Frères de péage offre 24 places de stationnement automatisées.

Au-dessus du garage souterrain du condo de la 22e rue se trouve la terrasse enveloppante d’un appartement en duplex de 5 chambres qui s’est récemment vendu avec une place de stationnement de 300 000 $ pour 9,45 millions de dollars. Médias DroneHub

Plus tôt ce mois-ci, Lori Alf, une résidente à temps plein de la Floride, a acheté l’une des rares places de stationnement pour 300 000 $ lorsqu’elle a acheté l’unité la plus chère de l’immeuble : un duplex de 5 chambres s’étendant sur près de 3 800 pieds carrés. Elle a déclaré à CNBC que le forfait, qui s’élevait à 9,45 millions de dollars, était un cadeau pour ses enfants qui passent maintenant plus de temps à New York.

Le salon inondé de soleil à l’intérieur du penthouse de Lori Alf au 121 E 22nd St. Toll Brothers City Living

Maintenant, quand Alf ou ses enfants veulent garer la Porsche Cayenne de la famille dans le garage de la copropriété, ils s’arrêtent à un kiosque où la vague d’une petite étiquette d’identification par radiofréquence déverrouille l’accès à un repaire de voitures souterrain où aucun humain n’est autorisé. Une pression sur un bouton du kiosque envoie une décharge de vie dans une palette métallique vide un niveau en dessous. Il glisse sur une piste sur un puissant ascenseur qui envoie la palette vide vers le sol pour rencontrer les Alfs qui peuvent ensuite positionner soigneusement leur voiture dessus.

Lorsqu’un véhicule entre dans le système automatisé, une carte de mouvement envoie des messages au conducteur pour s’assurer que le véhicule est correctement positionné pour que le processus de stationnement puisse commencer. CNBC

Avant que leurs roues ne soient emportées, un ensemble de caméras scanne l’entrée du système pour confirmer que le coffre et les portes de la voiture sont tous fermés – et qu’il n’y a pas d’objets ou d’humains laissés derrière qui pourraient obstruer l’automatisation. Lorsque les scanners délivrent le “tout clair”, la palette, avec la voiture sur le dessus, disparaît dans le sol, s’arrêtant brièvement alors qu’elle descend dans le sous-sol pour faire tourner le véhicule à 180 degrés avant de l’insérer dans l’un des espaces vides. Le système peut soulever et déplacer deux douzaines de voitures sur quatre rangées et deux niveaux.

Une voiture garée au niveau inférieur du parking automatisé au 121 E 22nd St où les prix commencent à 300 000 $ par place. CNBC

Récupérer la voiture, c’est un peu comme faire une sélection dans un distributeur automatique géant. Les résidents glissent à nouveau leurs étiquettes RFID et le système livre leurs voitures en 2 minutes et 15 secondes environ. L’un des avantages pour Alf : elle n’a jamais à mettre la voiture en marche arrière pour sortir du bâtiment. “La voiture est tournée pour vous par le robot”, a-t-elle déclaré à CNBC. “Qui ne vit pas pour un robot qui vous met dans la bonne direction à New York ?” Pedro Fernandez, un représentant commercial local de Klaus Parking, la société qui a vendu le système de stationnement de fabrication allemande au promoteur du bâtiment, a déclaré à CNBC qu’il s’agissait du garage le plus automatisé qu’il ait jamais installé à Manhattan. Le système haut de gamme de l’entreprise coûte généralement entre 50 000 et 70 000 dollars par spot installé. Fernandez a déclaré que les développeurs investissent plus d’un million de dollars dans l’infrastructure de stationnement intelligente car elle est super efficace pour organiser les véhicules et maximiser l’espace.

La vue à l’intérieur de la machine de stationnement robotique au 121 E 22nd St révèle un système de palettes et d’ascenseurs hydrauliques qui manœuvrent les voitures autour d’une structure de stationnement souterrain à deux niveaux. CNBC

“Il n’y avait pas d’autre moyen de garer 24 voitures”, a déclaré Fernandez à propos de l’espace de garage sous le 121 East 22nd Street. Le système d’auto-stationnement peut débloquer plus d’espaces par pied carré car il ne nécessite pas les rampes et les voies de circulation que vous voyez dans la plupart des garages conventionnels, a-t-il déclaré. “Aussi fou que cela puisse paraître, 300 000 $ pour une place de stationnement résidentielle sont considérés comme un prix raisonnable à New York”, a déclaré Senada Adzem, un courtier immobilier basé en Floride chez Douglas Elliman, dont l’équipe a représenté Alf lors de son récent achat. Adzem a déclaré à CNBC que les spots du système qui incluent une prise de charge pour les véhicules électriques vous coûteront 350 000 $. Et qu’il soit électrifié ou non, chaque place de stationnement entraîne des frais d’entretien de 150 $ par mois. “Le manque général de stationnement dans la ville, un problème permanent sans fin en vue, ne fera qu’augmenter ces prix”, a déclaré Adzem. Elle pense que la pénurie pourrait transformer la dépense apparemment somptueuse en une source de revenus pour les propriétaires, qui pourraient éventuellement revendre leur place à profit.

Une voiture à l’intérieur du parking automatisé au 520 West 28th où les places commencent à 450 000 $. Martien Mulder et apparentés

Dans toute la ville, les places de parking sont encore plus chères dans un bâtiment qui abritait autrefois la pop star Ariana Grande et abrite actuellement le musicien de rock Sting et sa femme, la productrice de films Trudie Styler. Le prix pour se garer au 520 West 28th Street commence à 450 000 $.

Le penthouse de 16,5 millions de dollars au 520 W 28th St se déploie sur les 15e et 16e étages, avec une terrasse de 2 040 pieds carrés qui entoure la façade en verre tout en courbes du bâtiment. Colin Miller / Connexes

La résidence de luxe, conçue par la célèbre architecte Zaha Hadid et développée par The Related Companies, comprend un Penthouse de 4 500 pieds carrés actuellement sur le marché pour 16,5 millions de dollars. Et selon l’agent inscripteur Julie Pham de Corcoran, une place de stationnement dans le garage de l’immeuble peut coûter jusqu’à 595 000 $ de plus par véhicule. “Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant”, a déclaré Pham à propos de cet équipement unique. Les résidents peuvent utiliser une application pour communiquer avec le soi-disant “portail de stationnement sécurisé” et démarrer à distance le processus de récupération automatisé afin que la voiture soit prête à partir quand ils le sont.

La liste des penthouses de 16,5 millions de dollars comprend dix chambres et près de 4 500 pieds carrés d’espace de vie intérieur, le prix demandé n’inclut pas le stationnement. Colin Miller / Connexes