Les systèmes de défense aérienne de fabrication russe ont abattu TOUS les missiles israéliens ciblant Homs en Syrie – militaire

Deux avions F-16 israéliens ont tiré les missiles guidés depuis l’espace aérien libanais, jeudi vers 01h11 heure locale.

« Les quatre missiles ont été détruits par des unités de défense aérienne syriennes en service, utilisant des systèmes Buk-M2E de fabrication russe », a déclaré le Centre de réconciliation russe pour la Syrie dans un communiqué.

🇸🇾🇮🇱 L’armée de l’air israélienne frappe à nouveau des cibles en Syrie. SAR Air Defense a travaillé dans la province syrienne de Homs@serious_war_engpic.twitter.com/SJe79T0s4W – Guerre sérieuse (@serious_war_eng) 22 juillet 2021

Des vidéos et des photos des interceptions ont fait le tour des réseaux sociaux.

Interception de la défense aérienne syrienne #Israélien missile dans le ciel de #Homs. pic.twitter.com/cpF1P5YkhK – Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 21 juillet 2021

Il s’agissait de la deuxième frappe israélienne contre la Syrie cette semaine, coïncidant avec la fête musulmane de l’Aïd al-Adha qui a commencé lundi.

Israël bombarde Homs-#Syrie , la 2ème Agression en 48h pendant les fêtes les plus saintes de l’islam. Pas de rage, pas de condamnation, pas de retour de flamme, pas de couverture médiatique mais bon, les Israéliens dans les colonies légales ne léchant pas la crème glacée, c’est du « terrorisme ». Incroyable! — Abier Khatib (@abierkhatib) 22 juillet 2021

Mardi, quatre avions à réaction israéliens ont tiré huit missiles dans la province d’Alep, frappant un centre de recherche scientifique dans la ville de Safira. Cependant, sept des huit ont été abattus par des unités de défense aérienne syriennes utilisant des systèmes d’armes Buk-M2 et Pantsir-S, a déclaré le chef du Centre de réconciliation, le contre-amiral Vadim Kulit.

Pour la frappe de mardi, les avions israéliens avaient pénétré dans l’espace aérien syrien à travers la zone d’At-Tanf à la frontière jordanienne, contrôlée par l’armée américaine, a déclaré le Centre de réconciliation.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé des frappes aériennes sur le territoire syrien depuis des années, Tel Aviv affirmant qu’il s’agissait d’une mesure d’autodéfense visant à « Iranien » cibles dans le pays.

Damas a protesté contre les attaques, les qualifiant d’actes d’agression. Plus tôt ce mois-ci, la Russie, la Turquie et l’Iran ont condamné conjointement la « continu » attaques israéliennes en tant que violations de « le droit international, le droit international humanitaire, la souveraineté de la Syrie et des pays voisins ».

