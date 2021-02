Les systèmes Chrome OS ont dépassé les appareils MacOS en 2020, Windows conserve la première place: rapport IDC

Les ordinateurs portables Chromebook ne sont pas vraiment populaires, par rapport aux machines Windows ou MacOS, du moins il semble. Selon un récent rapport d’IDC, les ordinateurs portables Chromebook ont ​​dépassé les ventes des ordinateurs Mac pour la première fois en 2020. Cela, selon le rapport, était dû à la demande commerciale d’ordinateurs personnels légers, puissants et abordables. Le rapport IDC indique que si Windows continue de dominer le marché, Chrome OS a devancé MacOS pour prendre la deuxième place en termes de système d’exploitation le plus populaire.

Selon les chiffres partagés par IDC, la part de marché de Windows a chuté de 4,9% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) en 2020, tandis que Mac OS est passé de 6,7% à 7,5%. Le rapport indique que la demande de Chrome OS a dépassé MacOS au deuxième trimestre 2020 et a poursuivi la croissance aux troisième et quatrième trimestres pour maintenir la deuxième place. Les ordinateurs Mac ont commencé avec une part de marché de 5,8% au premier trimestre 2020 et sont allés jusqu’à 8,4% au troisième trimestre 2020, avant de reculer à 7,7% au dernier trimestre. Windows, en revanche, a chuté à 76,7% au quatrième trimestre 2020. Pendant ce temps, Chrome OS a augmenté de 4,4% pour capturer 10,8% du marché d’ici la fin de 2020. Les systèmes Windows ont capturé un total de 80,5% du marché en 2020, tandis que MacOS est arrivé troisième avec une part de marché de 7,5%, comme mentionné ci-dessus.

Microsoft et Apple ont, d’une certaine manière, identifié la menace que Chrome OS a posée au cours des deux dernières années. Apple avait déclaré en septembre que son nouvel iPad Air était capable d’effectuer des tâches six fois plus rapidement que l’ordinateur portable Chromebook le plus vendu. Microsoft, en revanche, travaille beaucoup sur Windows 10X, considéré comme un concurrent direct de Chrome OS.