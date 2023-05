Les Syriens ressentent de la colère et de la peine face à la participation de Bachar al-Assad au sommet de la Ligue arabe

Commentez cette histoire Commentaire

« La communauté internationale nous a complètement laissé tomber. » Telle était l’évaluation de Razan Saffour, 30 ans, une militante syrienne britannique des droits de l’homme qui était parmi les nombreux spectateurs avec incrédulité et colère vendredi alors que le président syrien Bashar al-Assad était accueilli sur la scène internationale – de retour dans la Ligue arabe après un 11- an de sursis.

Alors que la ligue a un pouvoir politique limité, la participation d’Assad au sommet régional a été un triomphe symbolique majeur pour l’ancien paria politique, dont les forces ont été accusées d’utiliser des armes chimiques et de cibler des hôpitaux et des zones civiles pendant une guerre civile sanglante qui a duré plus de une décennie et est toujours en cours.

Les pays du Golfe faisaient partie de ceux qui avaient précédemment soutenu les efforts pour former et armer les factions rebelles cherchant à renverser Assad. Cependant, Assad a depuis repris le contrôle d’une grande partie du pays avec l’aide de milices soutenues par l’Iran et de la puissance aérienne russe, et certains pays arabes ont repris leurs relations diplomatiques.

Pour de nombreux Syriens touchés par le conflit, la réhabilitation d’Assad les a fait se sentir non seulement trahis, mais comme si leurs souffrances de la guerre civile avaient été complètement effacées de la mémoire de la région.

« Au lieu de tenir Assad responsable de ses crimes odieux… il est accueilli et même récompensé, comme si les 12 dernières années de souffrances et d’effusions de sang n’avaient jamais eu lieu », a déclaré Wafa Ali Mustafa, 32 ans.

Mustafa, qui a fui la Syrie pour l’Allemagne lorsque son pays a été plongé dans la guerre civile après les soulèvements du printemps arabe, a déclaré que son père, Ali Mustafa, un marchand de fruits, avait été victime d’une disparition forcée par le régime d’Assad en juillet 2013.

La dernière fois qu’elle et ses trois frères et sœurs ont vu leur père, il était renvoyé chez eux à Damas, a-t-elle déclaré. « La normalisation des relations est une trahison envers les victimes et leurs familles, y compris ma propre famille. … La normalisation ne peut apporter aucune paix.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a ouvert le sommet en reconnaissant les « douloureuses années de lutte » en Syrie, mais a ajouté qu’il espérait que le rapprochement du pays apporterait une plus grande stabilité à la région. Les dirigeants arabes ont accusé les États-Unis de négliger la région en faveur d’une concentration sur la concurrence avec la Chine et la Russie, et les analystes affirment que cela a incité de nombreux pays à couvrir leurs paris.

De nombreux Syriens ont décrit se sentir oubliés, alors que l’attention du monde était détournée vers d’autres crises, notamment la pandémie de coronavirus et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et la Syrie n’est plus considérée comme une priorité américaine.

« Cela nous dérange en tant que Syriens comment la communauté internationale a géré la guerre en Ukraine et le soutien qui a été fourni aux Ukrainiens … par rapport aux réfugiés syriens », a déclaré Haya Atassi, organisatrice d’un groupe de la société civile, faisant référence à l’implication de la Russie dans les deux conflits.

Atassi dit que sa famille a fui Homs après que son frère a été détenu par les forces gouvernementales et que les écoles ont fermé. Elle vit désormais entre Beyrouth et Istanbul.

En Syrie, des manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs villes tenues par l’opposition, alors que les gens envahissaient les rues pour proclamer leur indignation face à la participation d’Assad au sommet.

Mais certains Syriens ont noté que sa réintégration pourrait apporter des avantages économiques à la nation, qui est aux prises avec des sanctions, les séquelles du tremblement de terre et la pandémie de coronavirus.

Les utilisateurs des médias sociaux pro-Assad ont salué le retour d’Assad comme une victoire, partageant des images de lui souriant et serrant la main de ses collègues dirigeants. Un utilisateur de Twitter a déclaré qu’il « s’était tenu droit » après que les dirigeants arabes avaient « parié sur sa chute ». décrivant le revirement des États arabes qui ont financé des factions pour le faire tomber comme une victoire majeure.

Le président syrien Bashar al-Assad salue le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et l'égyptien Abdel Fattah el-Sissi avant le sommet de la Ligue arabe le 19 mai.

Malgré la présence d’Assad à l’événement, l’administration Biden, comme ses alliés européens, s’est engagée à maintenir sa politique d’isolement et de pression contre lui – notant que la guerre a fait des centaines de milliers de morts et déplacé la moitié de la population du pays.

Et le Qatar, qui s’est disputé avec d’autres États du Golfe ces dernières années, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, mais qu’il ne constituerait pas un « obstacle » à une décision soutenue par les puissances régionales. Les rapports ont souligné que son émir, Tamim bin Hamad al-Thani, avait quitté le sommet avant le discours d’Assad.

Saffour, qui est maintenant basé à Doha, est resté critique à l’égard des nations arabes et occidentales, déclarant : « Ils auraient absolument pu faire tellement plus ».

Sa famille d’Alep et de Homs a été torturée, bombardée, emprisonnée et détruite, a-t-elle dit, et des proches qui ont survécu vivent maintenant en tant que réfugiés en Turquie et en Jordanie ou font face aux conséquences d’un tremblement de terre en février qui a détruit des parties du nord de la Syrie.

Bien que l’attention du monde se détourne, le sort des Syriens a toujours un impact sur le reste du monde, a-t-elle ajouté. « Les Syriens ont fui Assad… pas seulement une guerre », a-t-elle dit, et sa réhabilitation politique garantirait que moins de Syriens seraient disposés à rentrer chez eux.

Mustafa, qui continue de plaider pour le retour de son père, a fait valoir que la réintégration internationale d’Assad a également envoyé un « message périlleux » au-delà des frontières de la Syrie à d’autres dirigeants autoritaires.

« Nous sommes tous vulnérables dans un monde qui ignore la gravité des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du génocide », a-t-elle déclaré.

Les militants syriens qui ont parlé au Post n’ont exprimé aucun optimisme quant à l’amélioration de la situation politique en Syrie, Saffour notant que de nombreux Syriens se sont sentis « trahis et abandonnés » pendant très longtemps.

Cependant, certains ont également décrit avoir puisé dans leurs expériences partagées, ainsi que dans les souvenirs de leurs proches, pour se renforcer.

« Malheureusement, nous avons subi beaucoup de traumatismes et avons appris à ne dépendre que de nous-mêmes, et c’est ce que nous ferons », a déclaré Atassi, ajoutant que la guerre avait engendré la résilience.

Mustafa, quant à elle, a dit ceci de son père : « Je chéris le souvenir impérissable de nos promenades en voiture ensemble… nous aventurant dans les montagnes pendant des heures. Ces moments avaient une beauté indescriptible que je porte en moi.