Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé à davantage de promesses de fonds de secours pour venir en aide aux souffrances des réfugiés syriens.

Les agences des Nations Unies ont demandé aux pays donateurs réunis à Bruxelles cette semaine 11,1 milliards de dollars au cours de l’année prochaine pour les Syriens chez eux et dans les pays voisins.

Environ 6 millions de Syriens sont déplacés dans leur propre pays et 5,5 millions de réfugiés syriens vivent en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Irak voisins ainsi qu’en Égypte.

Les Syriens, fatigués de la guerre, sont dans une situation tellement désespérée qu’ils ont besoin de « bien plus que ce qui est possible aujourd’hui », a déclaré jeudi le chef régional du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), alors qu’une collecte de fonds n’a récolté que la moitié du montant ciblé.

Les besoins humanitaires sont plus élevés que jamais, avec l’héritage de destruction de la guerre de 12 ans aggravé par une crise économique qui a fait chuter la livre syrienne et poussé la quasi-totalité du pays sous le seuil de pauvreté.

« Je pense que si nous nous concentrons sur le peuple syrien, sa situation exige bien plus… que ce qui est possible aujourd’hui », a déclaré le directeur régional du CICR, Fabrizio Carboni, depuis Bruxelles.

Les agences des Nations Unies ont demandé aux pays donateurs réunis à Bruxelles cette semaine 11,1 milliards de dollars pour l’année prochaine, tant pour les Syriens dans leur pays que pour ceux qui ont fui vers les pays voisins.

Un total de 5 milliards de dollars a été promis en subventions pour 2023 et 1 milliard de dollars supplémentaires pour 2024 et au-delà.

Les agences ont déjà réduit leur soutien en raison de contraintes de financement. Le Programme alimentaire mondial a déclaré cette semaine qu’il réduirait l’aide alimentaire à 2,5 millions des 5,5 millions de personnes qu’il aidait en Syrie, même avec des taux de malnutrition « à un niveau record ».

L’année dernière, l’ONU. avait demandé environ 10,5 milliards de dollars, mais la promesse s’élevait à 4,3 milliards de dollars pour l’année suivante, avec seulement la moitié des promesses effectivement remplies, selon le service de suivi financier de l’ONU.

Les donateurs ont rassemblé 1 milliard de dollars supplémentaires en fonds de secours d’urgence à la suite du tremblement de terre dévastateur de février qui a tué des milliers de personnes en Syrie.

Les États-Unis et l’Union européenne ont pris des mesures temporaires d’allégement des sanctions pour aider les opérations humanitaires liées au tremblement de terre. Ils doivent expirer en août et Carboni a déclaré qu’ils devaient être prolongés.

« Lorsque nous avons eu ces exemptions, nous avons clairement vu la différence dans notre travail – c’est plus rapide, plus efficace (et) moins cher. Cela signifie donc quelque chose », a-t-il déclaré.

Mais essayer de fournir une aide humanitaire en Syrie était « frustrant » sans une solution politique pour résoudre la crise prolongée.

Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques contre le régime du président Bashar al Assad en Syrie en 2011 s’est transformé en un conflit multipartite qui a aspiré la Russie, l’Iran, la Turquie et d’autres pays.

Carboni a ajouté :