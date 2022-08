Les Syriens en Turquie craignent le pire alors qu’Erdogan change de ton sur Assad

Les réfugiés syriens sont devenus au centre du débat politique en Turquie avant les élections de l’année prochaine. Les appels à les rapatrier vers la Syrie déchirée par la guerre étaient autrefois la cause des partis marginaux de droite, mais ils sont maintenant devenus courants alors que le pays se remet d’une crise économique.

“Il n’y a pas de condition préalable au dialogue [with Syria]”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans une interview la semaine dernière. “Ce qui compte le plus, c’est le but et la cible de ce dialogue”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision turque Haber Global.

Ses commentaires ont marqué un changement radical par rapport à la position d’Ankara au cours de la dernière décennie. La Turquie a été l’un des principaux soutiens de l’opposition syrienne et des factions armées qui se sont battues pour renverser le régime d’Assad là-bas, et elle est intervenue militairement dans le conflit. L’armée turque maintient une présence de l’autre côté de sa frontière avec la Syrie et dans les zones à l’intérieur de la Syrie qu’elle contrôle avec les forces de l’opposition syrienne.