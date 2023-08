Les Syriens attaquent les bureaux du gouvernement et bloquent l’autoroute alors que les protestations contre l’économie du pays s’intensifient

Mercredi, des manifestants antigouvernementaux irrités par la détérioration des conditions de vie dans le pays ont perquisitionné les bureaux locaux du parti Baas au pouvoir dans une province du sud de la Syrie.

La Syrie a été frappée par le conflit, la corruption et les sanctions imposées par l’Occident en raison de l’implication présumée du gouvernement dans des crimes de guerre et le commerce illicite de drogues.

Alors que l’inflation en Syrie continue d’augmenter, les Nations Unies estiment que 90 % de la population vit dans la pauvreté et dépend de l’aide humanitaire pour survivre.

Des manifestants en colère ont attaqué mercredi les bureaux locaux du parti Baas au pouvoir dans une province du sud de la Syrie, alors que les protestations contre le gouvernement s’intensifiaient dans un contexte de grave crise économique et financière qui frappe ce pays déchiré par la guerre.

Des militants de l’opposition ont déclaré que les manifestants avaient également partiellement bloqué une autoroute reliant la province à majorité druze de Sweida à la capitale Damas lors de rassemblements antigouvernementaux qui ont éclaté mardi soir.

Les manifestations ont été déclenchées par la détérioration des conditions de vie et par l’inflation qui a bondi après la décision du président Bachar al-Assad la semaine dernière de doubler les salaires et les retraites du secteur public.

LE GROUPE ÉTAT ISLAMIQUE COMMANDE DES MILLIERS DE MEMBRES EN SYRIE ET ​​EN IRAK : LES COMBATTANTS CONSTITUENT UNE MENACE, DÉCLARE DES EXPERTS DE L’ONU

Les protestations ne se sont jusqu’à présent pas étendues aux bastions du gouvernement le long de la côte méditerranéenne, à la capitale Damas et aux plus grandes villes, dont Alep et Homs.

Cependant, ils ont également eu lieu dans la province voisine de Daraa, frontalière avec la Jordanie. L’économie de la région s’est détériorée et la criminalité a augmenté depuis que les forces gouvernementales l’ont reprise en 2018.

Le gouvernement syrien n’a pas répondu aux protestations.

L’économie du pays est en difficulté après des années de conflit, de corruption et de mauvaise gestion, ainsi que de sanctions imposées par l’Occident suite à des accusations d’implication du gouvernement dans des crimes de guerre et le commerce illicite de stupéfiants. Les Nations Unies estiment qu’environ 90 % de la population vit dans la pauvreté.

La province de Soueida abrite la minorité druze du pays et s’est en grande partie isolée du conflit syrien, qui en est maintenant à sa 13e année.

« Ce sont les plus grandes manifestations qui ont eu lieu à Soueida », a déclaré Rayan Maarouf, rédacteur en chef du collectif médiatique activiste local Suwayda24, à l’Associated Press. « À un moment donné, la plupart des gens étaient neutres ou incertains, mais maintenant ils ne croient pas que leur vie puisse s’améliorer sans changement politique. »

LE LIBAN MARQUE LE 3ÈME ANNIVERSAIRE DE L’EXPLOSION DE BEYROUTH AVEC DES DIFFÉRENDS CONTINUS SUR LE BILAN DES MORTS

La valeur de la livre syrienne par rapport au dollar est tombée à un nouveau plus bas historique, passant de 7 000 début 2023 à 15 000 livres pour un billet vert. Au début du conflit en 2011, le dollar s’échangeait à 47 livres.

Ailleurs, des frappes aériennes russes dans la nuit dans une enclave tenue par l’opposition dans le nord-ouest de la Syrie ont tué deux personnes déplacées et en ont blessé cinq autres, ont déclaré des habitants et les premiers intervenants locaux de la défense civile. Les frappes ont visé une station d’eau désaffectée où vivaient les personnes déplacées.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les médias officiels syriens ont rapporté mercredi qu’une attaque à la roquette depuis l’enclave avait blessé un civil dans la ville de Qardaha, la ville natale d’Assad.

L’enclave du nord-ouest est le dernier bastion rebelle de Syrie, principalement sous le contrôle de Hayat Tahrir al-Sham, un groupe lié à Al-Qaida, tandis que la province d’Alep au nord est sous le contrôle de groupes rebelles soutenus par la Turquie. Plus de 90 % de la population vit dans la pauvreté et dépend de l’aide humanitaire pour survivre.