Les syndicats soutiennent Stella Creasy après le rejet de la demande du député travailliste d’une couverture maternité appropriée

Les syndicats et les militants ont soutenu Stella Creasy après le rejet de la demande du député travailliste d’une couverture maternité appropriée.

Mme Creasy a déclaré qu’elle se préparait à poursuivre le gouvernement sur cette question car elle a averti qu’elle serait forcée d’emmener son nouveau-né au Parlement pendant le congé de maternité pour s’assurer que ses électeurs locaux ne soient pas laissés sans représentation.

La députée travailliste de Walthamstow, qui a fait campagne pour l’amélioration des droits de maternité des députés, est actuellement enceinte de sept mois et hospitalisée en raison d’un diabète gestationnel.

Mme Creasy a dit L’indépendant l’organisme en charge du financement de la couverture maternité des députés déclare qu’il n’y a pas de fondement « constitutionnel » pour une suppléance. Un suppléant est une personne qui remplace temporairement une autre personne de la profession équivalente.

Le politicien, qui est conseillé par Doughty Street Chambers, a ajouté : « Bien que nous n’ayons pas de constitution, ils ont des devoirs en vertu de la loi sur l’égalité envers les femmes enceintes. Il est temps qu’ils reconnaissent leurs responsabilités.

« Pour mon premier congé de maternité, j’ai nommé une suppléante qui a rencontré des ministres, parlé dans les médias de problèmes affectant mes électeurs et supervisé mon bureau.

« Pourtant, cette fois-ci, l’Autorité parlementaire indépendante de normalisation [the body in charge of funding MP’s maternity cover] ont refusé de financer une personne pour qu’elle ait le statut et le salaire requis pour remplir ce rôle, me laissant peu d’autre choix que d’amener mon bébé au Parlement afin que mes électeurs ne restent pas sans représentation.

« Ce qu’ils proposent ne serait pas légal si les députés étaient des employés et c’est la raison pour laquelle si peu de femmes en âge de procréer sont dans notre vie publique. Notre politique ne peut pas seulement être ouverte à ceux qui ont les moyens indépendants d’employer une nounou ou de changer à court terme nos électeurs. »

Mme Creasy a déclaré qu’il pourrait être « trop ​​tard » pour qu’elle reçoive désormais le bon type de couverture de maternité, elle a exhorté l’Autorité indépendante des normes parlementaires à réévaluer les règles actuelles « pour le bien de toutes les autres femmes enceintes confrontées à la discrimination sur le lieu de travail » .

Les syndicats et les militants ont exhorté le parlement à défendre les droits de maternité pour tous à la suite de la situation de Mme Creasy.

Plus de 30 organisations, y compris les secrétaires généraux des principaux syndicats et les principales organisations caritatives pour l’égalité des sexes telles que Fawcett Society, Pregnant then Screwed et Mumsnet, ont exhorté l’Autorité parlementaire indépendante de normalisation à changer son attitude vis-à-vis de la couverture maternité.

Mais l’Autorité indépendante des normes parlementaires a déclaré que les demandes visant à ce que les députés d’arrière-ban obtiennent une couverture « à l’identique » que reçoivent actuellement les ministres du cabinet sont « mal conçues ».

Cela vient après que Mme Creasy, la première députée à avoir obtenu une couverture de congé de maternité suppléant, a récemment menacé d’engager des poursuites judiciaires contre le gouvernement s’il n’étendait pas les plans de congé de maternité actuels à tous les députés.

Les ministres ont proposé de nouvelles mesures qui permettront aux femmes politiques de haut niveau au Royaume-Uni de prendre un congé de maternité sans avoir à démissionner de leur emploi. Cependant, la proposition de congé payé de six mois ne s’applique qu’aux ministres.

Les réformes récemment proposées ont été déclenchées par Suella Braverman, la procureure générale, qui aurait été forcée de démissionner de son poste au cabinet si elle avait dû s’absenter du travail après avoir accouché dans le cadre du système actuel. Les nouvelles lois garantissent que Mme Braverman, dont le bébé doit naître dans quelques semaines, peut prendre un congé de maternité de six mois à plein salaire et retourner à son poste au cabinet une fois son congé de maternité terminé.

Mme Creasy a précédemment déclaré que des avocats lui avaient dit que la législation actuelle était discriminatoire en raison du fait qu’elle aidait uniquement les hauts ministres.