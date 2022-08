Les syndicats sont en hausse en 2022. Quatre graphiques montrent à quel point.

Amazon, Apple, Chipotle, REI, Starbucks, Trader Joe’s. C’est comme si chaque jour apportait une nouvelle union surprenante.

Les travailleurs s’organisent dans certaines des entreprises les plus connues d’Amérique et dans des secteurs que l’on croyait auparavant non syndicables. Ils le font également à contre-courant d’une baisse de l’adhésion syndicale qui dure depuis des décennies, ce qui a entraîné une éviscération des avantages sociaux et des salaires qui n’ont pas suivi le coût de la vie. Dernièrement, les nouvelles ont été remplies d’histoires de tout le monde, des baristas aux employés d’entrepôt, votant pour des syndicats et négociant des contrats – une tendance qui donne l’impression que les syndicats sont enfin à nouveau en hausse.

En effet, une série de données récentes suggère que ces gains syndicaux ne sont pas que des gros titres. Des victoires électorales aux actions collectives, 2022 a jusqu’à présent été une excellente année pour les syndicats. Au cours du premier semestre de l’année, les syndicats ont remporté 641 élections – le plus en près de 20 ans, selon les données de Bloomberg Law, qui analyse les données du National Labor Relations Board (NLRB).

Et bien que les victoires syndicales dans des noms connus comme Starbucks, qui a vu plus de 230 magasins syndiqués cette année, s’ajoutent certainement au total, elles ne sont pas la seule source de croissance syndicale. Comme l’a souligné Robert Combs de Bloomberg Law, même sans la chaîne du café, 2022 aurait encore battu les chiffres de l’année dernière. Les secteurs de la vente au détail, des services, des soins de santé et des transports ont tous connu une croissance des formations syndicales cette année.

Au total, il y a eu 80% de plus de victoires aux élections du NLRB en 2022 qu’en 2021, et ces victoires représentent plus de deux fois plus de travailleurs – 43 150 – que l’année dernière. Les syndicats ont remporté près de 77 % de leurs élections cette année, ce qui correspond au taux le plus élevé des données de Bloomberg remontant à 2000.

Les pétitions pour les futures élections ont augmenté de près de 60% au cours des neuf premiers mois de l’exercice, selon le NLRB, alors attendez-vous à plus d’élections – et de victoires potentielles – à venir au second semestre.

Les experts attribuent en partie l’augmentation de la syndicalisation à la pandémie. Pendant la crise mondiale, de nombreuses entreprises qui se sont syndiquées depuis ont qualifié leurs employés de «travailleurs essentiels», mais ne les ont pas traités de cette façon en ce qui concerne les salaires, les avantages et la sécurité. La situation a poussé les travailleurs à s’organiser, mais ils ont encore un long chemin à parcourir avant d’en récolter les fruits.

Pour qu’un syndicat tienne ses promesses, les travailleurs doivent négocier et convenir d’un contrat avec leur employeur, ce qui n’est pas une tâche simple si les employeurs ne coopèrent pas. Starbucks, par exemple, a utilisé toute une série de tactiques pour retarder les négociations. Jusqu’à présent, l’entreprise a commencé à négocier avec seulement trois des plus de 230 magasins Starbucks qui se sont syndiqués.

Pour amener les entreprises à négocier de bonne foi, les syndicats devront probablement recourir à des actions collectives, comme des grèves. C’est déjà le cas.

Il y a eu 180 grèves au cours du premier semestre de cette année, soit une augmentation de 76% par rapport à l’année dernière selon les données fournies à Recode par Johnnie Kallas, directeur de projet de l’ILR Labor Action Tracker de Cornell. Plus impressionnant encore, ces grèves ont touché trois fois plus de personnes que l’année dernière. Ces actions ont le double objectif d’obtenir des syndicats ce qu’ils attendent de leurs employeurs et de faire connaître leur sort au grand public.

En général, l’augmentation de la syndicalisation se produit dans un contexte – et peut-être y contribuant – d’une approbation accrue des syndicats. Quelque 71% des Américains approuvent les syndicats en 2022, selon de nouvelles données d’enquête de Gallup. La dernière fois que l’approbation des syndicats a été aussi élevée, c’était en 1965, lorsque les taux de syndicalisation étaient plus de deux fois supérieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui.

Il reste à voir si cette forte approbation conduit les politiciens à adopter des réformes qui rendraient la syndicalisation moins onéreuse en premier lieu. Pour l’instant, tous les signes indiquent que les syndicats font de leur mieux dans la situation actuelle.