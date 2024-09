Les syndicats se mobilisent contre la fusion des épiceries alors que le procès pour l’arrêter commence à Washington

La bataille menée par les se joue actuellement dans une salle d’audience du comté de King.

L’État affirmant que cela créerait la plus grande chaîne de supermarchés de l’histoire des États-Unis et .

Les deux sociétés ont déclaré Certaines des marques détenues par Kroger incluent QFC et Fred Meyer, tandis qu’Albertsons possède également les magasins Safeway et Haggen.

Dans une déclaration à KOMO News, Kroger a déclaré qu’ils avaient déjà des plans en place pour réduire les prix.

Mais l’UFCW 3000, le syndicat qui représente les employés des supermarchés, riposte. Il a organisé un rassemblement devant le palais de justice pendant la pause déjeuner, affirmant qu’une fusion porterait préjudice à ses employés et à ses clients.

« Je suis la personne qui a travaillé avec le public et ils ont travaillé pour venir à travers ma ligne et le public pour vous dire la vérité », a déclaré Yasmin Ashur, vérificatrice chez Port Orchard Albertsons.

Ashur a déclaré que ces clients lui disent quand ils vont à Walmart ou dans un autre magasin pour trouver quelque chose de moins cher.

« Certains prix sont augmentés jusqu’à un dollar par article. Une semaine, ils étaient à 5,99 dollars, la semaine suivante, quand ils reviennent, ils sont à 7,99 ou 6,99 dollars », a ajouté Ashur. « C’est donc assez choquant pour eux. Pourquoi ces prix abusifs ? »

Dans une déclaration à KOMO News, Kroger a déclaré qu’il commencerait à baisser les prix dès le premier jour de la fusion sur 28 articles. Kroger a ajouté qu’il prévoyait de réduire les prix sur 650 autres articles dans les 90 jours.

« Ce que je crois, ce sont les déclarations qu’ils ont réellement faites par écrit lorsqu’ils envisageaient cette fusion, où ils reconnaissent à leurs propres dirigeants que les prix ne baisseraient pas », a déclaré le procureur général de l’Australie occidentale, Bob Ferguson, après la fin du rassemblement syndical auquel il a assisté.

Ferguson a déclaré que ces courriels feraient partie de leurs preuves, ainsi que les témoignages des dirigeants d’épicerie appelés comme témoins.

Brad Street, chef de la division Albertsons de Seattle, a été le premier témoin appelé à la barre.

Street a été interrogé sur un certain nombre de courriels présentés comme preuves entre lui-même et d’autres dirigeants de l’entreprise concernant leurs stratégies et leur philosophie de tarification.

« Notre objectif est de toujours être meilleur que Fred Meyer et QFC et les autres concurrents contre lesquels nous sommes en compétition », a déclaré Street devant le tribunal, faisant référence à un courriel lui demandant de « trouver un équilibre qui répercute les augmentations de coûts ».

L’équipe de Ferguson prévoit de montrer au juge plusieurs communications internes qui, selon elle, démontrent l’intention de créer un monopole.

L’entreprise a notamment promis plus de 100 millions de dollars d’investissements, uniquement dans l’État de Washington, en baissant ses prix.

Kroger a déclaré qu’ils étaient en concurrence avec tous ceux qui vendent des produits alimentaires et d’épicerie, y compris les magasins-clubs, les magasins discount et à un dollar, les magasins naturels et biologiques et les épiceries de quartier traditionnelles.

L’entreprise a déclaré qu’elle « doit se développer, s’adapter et surtout continuer à baisser ses prix pour concurrencer les géants mondiaux comme Walmart, Costco et Amazon ».

Ce procès visant à déterminer si la fusion réduira la concurrence devrait durer jusqu’en octobre.