Les syndicats représentant 60 000 travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique concluent un accord de principe sur le contrat – Kelowna Capital News

Le syndicat qui représente la majorité des 60 000 travailleurs des hôpitaux et des soins de longue durée de la Colombie-Britannique affirme qu’une entente de principe a été conclue avec la Hospital Employers Association of BC après 65 jours de négociations contractuelles.

Le syndicat des employés d’hôpitaux affirme que l’accord de trois ans comprend “des améliorations significatives de la rémunération” et “des mesures pour lutter contre les graves pénuries de personnel et l’épuisement professionnel des travailleurs”.

Une déclaration de Meena Brisard, la négociatrice en chef de la Facilities Bargaining Association, composée de neuf syndicats, indique que la protection des revenus des membres contre la hausse du coût de la vie était une priorité lors des pourparlers qui ont débuté en février.

Elle dit que l’accord de principe conclu jeudi comprend également “de nouveaux investissements majeurs” dans la formation et l’éducation et un engagement à embaucher des milliers de nouveaux travailleurs.

D’autres dispositions donnent aux travailleurs une plus grande voix lorsqu’il s’agit de modifier les quarts de travail et les rotations et offrent des protections plus complètes en matière de santé et de sécurité.

Le Syndicat des employés d’hôpitaux indique que son exécutif provincial examinera les conditions de l’accord de principe la semaine prochaine et que tous les détails seront fournis aux membres avant qu’ils ne décident de l’accepter lors d’un vote qui n’a pas encore été programmé.

Le syndicat représente plus de 90% des employés couverts par l’accord dans une gamme d’emplois dans les hôpitaux, les maisons de soins, les cliniques, les sièges sociaux et les entrepôts d’approvisionnement, travaillant directement avec les patients ainsi que dans les services de soutien.

L’accord de principe comprend également des dispositions favorisant une plus grande inclusion et équité dans les soins de santé, y compris des mesures pour renforcer “les progrès vers la réconciliation et la prestation de soins de santé culturellement sûrs”, indique le communiqué du syndicat.

– La Presse Canadienne

