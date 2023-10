Les syndicats prévoient un brossage des dents supervisé dans les écoles – mais les enseignants ne sont pas contents

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le brossage des dents supervisé pourrait être introduit dans les salles de classe de toute l’Angleterre dans le cadre de nouvelles propositions travaillistes visant à améliorer la santé bucco-dentaire du pays.

Le parti affirme que cette idée, en plus de fournir 700 000 rendez-vous urgents supplémentaires chez le dentiste, ferait partie d’un plan visant à résoudre la crise du secteur dentaire.

Mais le syndicat des chefs d’établissement, l’Association nationale des chefs d’établissement (NAHT), a déclaré que ce n’était pas le rôle des enseignants de veiller à ce que les enfants se brossent les dents. L’organisme a accusé les travaillistes et les conservateurs de « faire de la poudre aux yeux » au lieu de s’attaquer aux véritables problèmes de l’éducation.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a annoncé cette semaine que le gouvernement interdirait aux enfants d’avoir un téléphone portable à l’école.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat, a déclaré : « Cette semaine, nous avons vu des directives sur les téléphones portables de la part du gouvernement et une nouvelle obligation de dentisterie de la part de l’opposition.

« Ce n’est pas la réponse immédiate nécessaire pour résoudre les crises croissantes à l’école. Nous devons faire preuve de plus d’ambition à court, moyen et long terme.

« Nous avons de sérieuses réserves quant à la manière dont une telle politique pourrait fonctionner. Ce n’est pas le rôle des enseignants de veiller à ce que les enfants se brossent les dents chaque jour. »

Il a déclaré que les écoles jouent déjà un rôle en enseignant aux enfants l’importance de prendre soin de leurs dents à travers le programme scolaire, mais « il doit y avoir une limite en termes de ce que nous pouvons attendre d’eux ».

Il a ajouté : « Nous devrions exiger plus que de la façade de la part de tous nos politiciens. »

Les propositions du Labour, visant à « sauver la dentisterie du NHS », impliquent également la création de 700 000 rendez-vous dentaires urgents supplémentaires.

Les personnes ayant le plus besoin de traitements, notamment d’obturation et de traitement canalaire, seraient prioritaires.

Et un programme visant à aider les enfants de trois à cinq ans à adopter de saines habitudes de brossage permettrait de lutter contre la carie dentaire évitable, a déclaré le parti.





Les gens trouvent qu’il est impossible d’obtenir un dentiste du NHS lorsqu’ils en ont besoin, avec des conséquences épouvantables Sir Keir Starmer

Le parti prévoit de financer ses propositions de 111 millions de livres sterling par an en abolissant le statut fiscal de non-domicile.

« Les gens trouvent impossible d’obtenir un dentiste du NHS lorsqu’ils en ont besoin, avec des conséquences épouvantables. Les histoires d’horreur sur la dentisterie DIY sont trop fréquentes », a déclaré le leader travailliste Sir Keir Starmer.

En juillet, un rapport du Comité de la santé et des services sociaux indiquait que de plus en plus de personnes s’arrachaient les dents à la maison car elles ne pouvaient pas accéder aux services du NHS.

Les données publiées par NHS Digital ont révélé que 18,1 millions d’adultes en Angleterre ont été vus par un dentiste du NHS au cours des 24 mois précédant juin 2023, contre 21,9 millions en juin 2019.

Le professeur Claire Stevens de la British Society of Pediatric Dentistry a salué les propositions du Labour, déclarant : « Il s’agit d’un plan sérieux visant à la fois à maîtriser la crise immédiate et à mettre la dentisterie du NHS sur la voie d’une reprise à long terme. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Nous faisons des progrès pour renforcer les services dentaires du NHS et le nombre d’enfants vus par les dentistes du NHS a augmenté de 14 pour cent l’année dernière.

« Par rapport à l’année précédente, 1,7 million d’adultes supplémentaires et 800 000 enfants supplémentaires reçoivent des soins dentaires du NHS.

« Nous finançons plus de 3 milliards de livres sterling par an pour les soins dentaires du NHS et prenons des mesures préventives pour améliorer la santé bucco-dentaire des enfants, comme l’expansion des programmes de fluoration de l’eau. »