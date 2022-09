Les syndicats pourraient être confrontés à des obstacles en 2023 si l’économie tombe en récession

Hannah Whitbeck (C) d’Ann Arbor, Michigan, parle comme Alydia Claypool (L) d’Overland Park, Kansas, et Michael Vestigo (R) de Kansas City, Kansas, qui disent tous avoir été licenciés par Starbucks, écoutez pendant le ” Combattez le rassemblement et la marche de Starbucks’ Union Busting à Seattle, Washington, le 23 avril 2022. Jason Redmond | AFP | Getty Images

Le mouvement syndical qui a débuté dans tout le pays il y a plus d’un an a poursuivi sur sa lancée en 2022, les travailleurs des entrepôts, des cafés, des épiceries et des compagnies aériennes faisant pression pour être représentés. Les conditions de travail pendant la pandémie ont poussé bon nombre de ces travailleurs de première ligne à s’organiser, mais les craintes concernant l’économie et une éventuelle récession pourraient freiner le boom syndical si le marché du travail change. Les syndicats peuvent aider les travailleurs à obtenir de meilleurs salaires, horaires et sécurité d’emploi grâce à des accords contractuels, mais certains organisateurs affirment que leurs employeurs exercent des représailles contre eux et mettent en danger leurs moyens de subsistance. Des travailleurs comme Robert “Rab” Bradlea, 32 ans, sont prêts à prendre ce risque, malgré les discours sur la récession. Bradlea a réduit ses heures au Trader Joe’s Wine Store à New York et a décroché un deuxième emploi alors que lui et certains de ses collègues cherchaient à se syndiquer. Bradlea a déclaré que la décision de s’organiser sous l’Union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce avait le soutien de la plupart de ses collègues. Certains se sont opposés à l’adhésion à un syndicat, soit par expérience antérieure, soit par peur de perdre leur emploi. Mais Bradley pensait que seuls lui et ses collègues organisateurs se mettaient en danger. “Je pensais qu’ils chercheraient des” pommes pourries “et élimineraient les organisateurs en particulier, plutôt que d’incendier un magasin entier”, a déclaré Bradlea. Au lieu de cela, avant que le magasin de vin bien-aimé ne puisse même déposer une pétition pour une élection syndicale, Trader Joe’s a brusquement fermé l’emplacement le 11 août, informant les employés le même jour. La porte-parole de Trader Joe, Nakia Rohde, a déclaré dans un communiqué à CNBC que l’épicier avait choisi de fermer le magasin “sous-performant” pour soutenir son épicerie Union Square en utilisant l’espace du magasin de vin avant la saison des fêtes.

Le boom syndical de 2022

Jusqu’à présent, cette année s’est avérée un succès pour le mouvement syndical. Pétitions syndicales du 1er octobre au 30 juin ont augmenté de 58 % par rapport à l’année précédenteà 1 892, selon le National Labor Relations Board. En mai de cette année, les pétitions pour l’année avait dépassé le nombre total de dépôts dans toute l’année dernière. Le NLRB n’a pas encore publié de données pour l’année complète, mais une analyse CNBC des dépôts montre près de 900 autres pétitions au cours de l’exercice 2022 par rapport aux chiffres de l’année dernière. Cela arrive à un moment où l’approbation publique des syndicats continue de grimper. Des données récentes de Gallup montrent que 71 % des Américains approuvent désormais les syndicats, contre 68 % l’année dernière et 64 % avant la pandémie. La mesure est à son plus haut niveau jamais enregistré depuis 1965. Le marché du travail, en particulier pour les travailleurs du commerce de détail, de l’hébergement, de la restauration et du transport et de l’entreposage, favorise toujours les employés, avec un total combiné d’un million d’offres d’emploi supplémentaires aujourd’hui dans ces trois secteurs par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

“En ce moment, dans le commerce de détail, nous avons tellement plus d’emplois que de travailleurs, et cela nous donne un pouvoir disproportionné en ce moment parce que l’entreprise en a presque autant besoin que nous en avons besoin”, a déclaré Hannah Smith, une employée de le magasin REI récemment syndiqué à Berkeley, en Californie. REI n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC. Le changement de rapport de force a conduit certains employeurs à augmenter les salaires et à bonifier d’autres avantages sociaux. Par exemple, Amazon a déclaré mercredi qu’il augmentait le salaire horaire moyen de 18 $ à plus de 19 $ pour les employés d’entrepôt et de livraison. L’annonce précède sa promotion annuelle Prime Day et une saison des fêtes chargée, ainsi qu’une élection syndicale à Albany le mois prochain. Alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter agressivement les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et calmer l’économie, les observateurs du marché, les économistes et les dirigeants mettent en garde contre une récession potentielle en 2023. Si l’économie se refroidit, le mouvement syndical pourrait emboîter le pas, selon Catherine Creighton, directrice de la branche des relations industrielles et de travail de l’Université Cornell à Buffalo. Mais cela semble peu probable à court terme. “Je pense que cela rendra certainement les choses plus difficiles si nous avons une récession, où il est plus difficile pour les employés de trouver un autre emploi, ils [may] moins susceptibles de prendre le risque de se syndiquer », a déclaré Creighton. « Je ne pense pas que nous soyons dans cette position à ce stade, car les employeurs ont encore beaucoup de mal à pourvoir des emplois, les baby-boomers ont pris leur retraite et toutes les preuves indique que le marché du travail va être favorable aux salariés dans un avenir proche.” Pour l’instant, les partisans estiment que l’élan sera difficile à ralentir. Qu’il s’agisse de pétitions ou d’autres victoires, comme une loi californienne qui crée un conseil pour régir les conditions de travail de l’industrie de la restauration rapide, 2022 a été une année record pour la syndicalisation. “Je pense que c’est l’action collective que vous voyez qui ne va pas être arrêtée par quelles que soient les forces de récession, parce que les travailleurs ont traversé le feu pendant cette pandémie, se sont présentés tous les jours pour travailler, risquent dans de nombreux cas leur des vies », a déclaré Mary Kay Henry, présidente du Service Employees International Union. “Et ils sont prêts à s’attendre à plus dans leur vie professionnelle et à exiger dignité et respect au travail.”

Les pétitions de Starbucks ralentissent

Certains employés disent que l’intérêt pour la syndicalisation a quelque peu diminué alors que leurs employeurs semblent riposter, en utilisant des tactiques telles que la fermeture de magasins, le licenciement d’organisateurs et l’offre d’avantages alléchants aux magasins non syndiqués uniquement. À Chez Starbucks, par exemple, le nombre de pétitions syndicales a chuté chaque mois de mars à août. Il y a eu une légère hausse en septembre avec 10 requêtes déposées jusqu’à présent, selon le NLRB.

Depuis le retour du PDG par intérim, Howard Schultz, dans l’entreprise en avril, Starbucks a adopté une stratégie plus agressive pour s’opposer à la pression syndicale et investir dans ses travailleurs. En mai, la société a annoncé des augmentations de salaire améliorées pour les magasins non syndiqués et une formation supplémentaire pour les baristas qui sont entrées en vigueur en août après avoir organisé des séances de rétroaction avec ses employés. Le syndicat a déclaré que le géant du café retient illégalement les avantages des cafés, mais Starbucks maintient qu’il ne peut pas offrir de nouveaux avantages sans négociations pour les magasins syndicaux. Les experts juridiques prédisent que la bataille des avantages se terminera avant le NLRB. “Notre objectif est de travailler directement avec nos partenaires pour réinventer l’avenir de Starbucks. Nous respectons le droit de nos partenaires de s’organiser, mais nous pensons que travailler directement ensemble – sans tiers – est le meilleur moyen d’améliorer l’expérience des partenaires chez Starbucks”, Starbucks le porte-parole Reggie Borges a déclaré à CNBC. Tyler Keeling travaille comme formateur de barista dans un Starbucks à Lakewood, en Californie, qui a voté pour la syndicalisation, et organise également d’autres magasins avec Starbucks Workers United. Il a déclaré que les avantages supplémentaires qui ne sont pas offerts aux magasins syndiqués ont à la fois intimidé et motivé les gens, et qu’un meilleur salaire est important dans ce climat économique. “Les gens voient que Starbucks est prêt à gâcher leur gagne-pain pour empêcher ce syndicat, et cela effraie les gens. Mais en fin de compte, dans la mesure où cela pousse les gens à ne pas s’organiser, cela pousse aussi les gens à s’organiser.” “, a déclaré Keeling. Il a ajouté qu’il pensait qu’une fois que le syndicat ferait des progrès continus pour faire réintégrer les travailleurs licenciés et réussirait à faire étendre les avantages aux magasins syndicaux, les pétitions progresseraient davantage. Et les magasins poussent toujours plus malgré la menace d’une récession imminente. Billie Adeosun, barista et organisatrice de Starbucks à Olympia, Washington, a déclaré que la syndicalisation est un “gros risque”, affirmant que perdre son emploi est une “possibilité réelle”, mais la perspective de négociations contractuelles réussies avec de meilleurs salaires et avantages est une motivation. “La plupart d’entre nous gagnons entre 15 et 18 dollars de l’heure et aucun d’entre nous ne travaille 40 heures par semaine, et ce n’est tout simplement pas un salaire décent”, a déclaré Adeosun. “Beaucoup d’entre nous doivent trouver un deuxième emploi ou compter sur l’aide du gouvernement pour payer nos factures, alors oui, nous sommes terrifiés à l’idée de faire ce travail malgré l’économie et le fait qu’il s’effondre juste devant nous.” Environ 240 sites sur les 9 000 cafés appartenant à l’entreprise ont voté pour se syndiquer au 22 septembre, selon le National Labor Relations Board. Mais les négociations contractuelles pourraient aider ou entraver la volonté de syndiquer la plus grande chaîne de café du pays. L’analyste de BTIG, Peter Saleh, a déclaré que des signes de progrès sur un contrat entre le syndicat et Starbucks pourraient être un catalyseur pour réaccélérer la syndicalisation. D’autre part, s’ils ne parviennent pas à un accord, les travailleurs peuvent voter pour retirer l’accréditation du syndicat après un an. Jusqu’à présent, Starbucks n’a commencé à négocier qu’avec trois magasins, deux à New York et un en Arizona. Mais la société a déclaré lundi avoir envoyé des lettres à 238 cafés offrant une fenêtre de trois semaines en octobre pour entamer des négociations. Et malgré le ralentissement des pétitions chez Starbucks, le succès des organisateurs a inspiré des travailleurs ailleurs, comme Bradlea, l’employé de Trader Joe. “Leurs magasins comptent à peu près le même nombre de personnes que le magasin de vin Trader Joe’s. C’est faisable, et ils y parviennent”, a-t-il déclaré.

Le pouvoir dans la balance