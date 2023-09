Les syndicats nigérians appellent à une grève illimitée contre le coût de la vie | Nouvelles

Les deux plus grands syndicats de travailleurs du Nigeria envisagent de déclencher une grève illimitée la semaine prochaine pour protester contre la crise du coût de la vie après que le gouvernement a supprimé une subvention populaire mais coûteuse à l’essence, ont déclaré des dirigeants syndicaux.

Le Congrès national du travail (NLC) et le Congrès des syndicats (TUC), les plus grands syndicats, ont annoncé mardi qu’ils entameraient la grève le 3 octobre.

« Ce sera une fermeture totale… jusqu’à ce que le gouvernement réponde à la demande des travailleurs nigérians, et en fait des masses nigérianes », ont déclaré les dirigeants syndicaux dans une déclaration commune.

« Le gouvernement fédéral a refusé de s’engager de manière significative et de conclure des accords avec les syndicats sur des questions cruciales liées aux conséquences de la malheureuse hausse du prix de l’essence, qui a déclenché d’énormes souffrances chez les travailleurs et les masses nigérianes. »

Les syndicats ont poussé le président Bola Tinubu à revenir sur sa décision de mai de supprimer les subventions vieilles de plusieurs décennies qui maintenaient les prix du carburant à un bas niveau mais qui ponctionnaient les finances publiques.

Le gouvernement avait exhorté les syndicats à poursuivre les négociations au lieu de recourir à la grève, affirmant que cela nuirait à une économie aux prises avec une inflation à deux chiffres, une pénurie de devises étrangères et une faible production pétrolière.

Les prix ont fortement augmenté, notamment ceux de la nourriture, du transport et de l’électricité, car la plupart des entreprises et des ménages dépendent de générateurs à essence pour produire de l’électricité.

Tinubu a défendu ses deux plus grandes réformes – la suppression des subventions et le contrôle des changes – affirmant que même si cela entraînerait des difficultés à court terme, elles étaient nécessaires pour attirer les investissements et relancer les finances publiques.

La plus grande économie d’Afrique a vu les coûts de la vie et des transports lourdement touchés après que le gouvernement a mis fin aux subventions sur l’essence et a également libéré la monnaie naira, entraînant une forte dévaluation de la monnaie locale.

L’inflation est de 25 pour cent tandis que les prix du carburant ont triplé depuis l’arrivée au pouvoir de Tinubu en mai.

L’administration de Tinubu reconnaît les difficultés et affirme avoir distribué des fonds aux gouvernements des États pour les aider à compenser l’impact des réformes économiques. D’autres mesures incluent la fourniture d’options de transport et de prêts aux petites entreprises.

Le NLC rassemble des syndicats de nombreux secteurs, des infirmières aux travailleurs de la route en passant par les imprimeurs, tandis que le TUC représente, entre autres, les cadres supérieurs des banques et les enseignants du secondaire.

Il n’était pas clair dans quelle mesure l’action revendicative de la semaine prochaine gagnerait en ampleur.

Le NLC et le TUC ont appelé à la grève en août sur les mêmes problèmes, et de nombreuses entreprises, bureaux gouvernementaux, marchés et banques ont été fermés pendant une journée dans la capitale Abuja. L’impact des grèves dans la capitale économique Lagos a été plus mitigé.

Le Nigeria, membre de l’organisation des exportateurs de pétrole de l’OPEP, est un important producteur de brut mais manque de capacité de raffinage et est contraint d’importer la plupart de ses besoins en carburant.