Les syndicats militants font craindre une grève générale – alors qu’ils doivent se réunir cette semaine

Les syndicats MILITANTS qui immobilisent la Grande-Bretagne se réuniront cette semaine, faisant craindre qu’ils ne préparent une grève générale.

Les chefs syndicaux seront accueillis par le Congrès des syndicats un jour après avoir rencontré les ministres pour les informer de leurs revendications.

Les syndicats militants se réuniront cette semaine, suscitant des craintes qu’ils ne préparent une grève générale – photo des travailleurs du Nord-Est manifestant en mai 1926 Crédit : Getty

Ils rejoindront GMB et le syndicat infirmier RCN pour discuter des récents débrayages et des lois anti-grève du Premier ministre Rishi Sunak Crédit : Rory Arnold / No10 Downing Street

Les groupes ferroviaires RMT et Aslef se joindront au GMB et au syndicat infirmier RCN pour discuter des récents débrayages, des lois anti-grève du Premier ministre Rishi Sunak et planifier une « action plus coordonnée ».

Même la Prison Officers Association, qui ne peut pas faire grève légalement, a été invitée.

Les ministres rencontrent les syndicats mécontents demain, des initiés affirmant que les patrons des syndicats « compareront leurs notes » mardi pour planifier leur prochain déménagement. Une source a décrit le rassemblement comme un « cabinet de guerre ».

Le chef du syndicat PCS de la fonction publique intransigeante, Mark Serwotka, aurait appelé à une grève générale lors d’une précédente réunion, mais des sources ont nié cela et ont déclaré qu’il n’en appellerait pas cette semaine.

Un initié syndical a déclaré qu’il n’y avait pas d’appétit pour une grève générale – du jamais vu depuis 1926 – mais a averti que la répression syndicale du Premier ministre pourrait déclencher des débrayages massifs.

Ils ont dit à propos de la position des ministres : « L’arme légale est peut-être chargée, mais elle est coincée dans un hangar à trois jardins plus loin.

«Ce n’est certainement pas pointé vers nous et leur doigt n’est pas près de la gâchette.

“Si quoi que ce soit, cela incitera les travailleurs à penser” faisons la grève maintenant “pendant qu’ils mettent tout en ordre.”

Le TUC a déclaré: “La réunion de mardi fait partie d’une série de réunions régulières pour réfléchir à la meilleure façon de soutenir les syndicats engagés dans des campagnes industrielles.”

Pendant ce temps, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a exhorté les enseignants à ne pas voter pour la grève cette semaine.

Elle a déclaré que les lois anti-grève “n’essayaient pas d’être antagonistes”, mais a ajouté qu’elle espérait qu’elles ne s’appliqueraient pas aux écoles.