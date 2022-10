Les syndicats militants des chemins de fer seront interdits d’immobiliser le Royaume-Uni en vertu de nouvelles lois strictes

Les syndicats ferroviaires MILITANTS seront interdits de paralyser le Royaume-Uni en vertu de nouvelles lois strictes sur le service minimum introduites cette semaine.

Les limites pourraient obliger les opérateurs ferroviaires à assurer un service de 40% même pendant les débrayages des militants.

Les nouvelles lois seront déposées cette semaine au Parlement et correspondront à des réglementations similaires en vigueur pour les réseaux de transport en Europe occidentale, y compris la France et l’Espagne.

Cela signifiera que les services de transport – y compris les chemins de fer, les métros et les bus – ne pourront pas être complètement fermés lorsque les syndicats se retireront.

Les initiés du gouvernement espèrent que les nouvelles règles entreront en vigueur l’année prochaine après une année de débrayages syndicaux.

Seulement 11% des services fonctionnaient lorsque le RMT et Aslef ont uni leurs forces pour faire grève au début du mois.

D’autres débrayages sont attendus alors que le gouvernement se heurte aux syndicats d’extrême gauche au sujet des salaires et de la sécurité de l’emploi.

Une source gouvernementale a déclaré: «Le gouvernement s’est tenu à un engagement manifeste d’introduire des niveaux de service minimaux.

« Comme nous ne l’avons vu que trop souvent ces derniers mois, il est faux que les grèves empêchent les personnes et les familles qui travaillent dur dans tout le pays de se rendre au travail, aux rendez-vous chez le médecin et à l’école.

“C’est pourquoi nous présentons cette législation, pour faire avancer la Grande-Bretagne, garantir que les gens puissent se rendre au travail, gagner leur vie et faire croître l’économie.”

Si les ministres qui réussissaient pouvaient même étendre les mesures aux enseignants, au personnel du NHS, aux facteurs et aux pompiers.

Hier soir, le chef du RMT, Mick Lynch, a fustigé les mesures.

Il a déclaré : « De nouvelles restrictions au droit de grève ne feront que compliquer la recherche d’un règlement négocié dans le conflit ferroviaire national.

« Nous avons déjà les lois antisyndicales les plus draconiennes et les plus restrictives d’Europe occidentale.

« Les travailleurs en ont assez que le gouvernement essaie d’en faire des boucs émissaires pour les problèmes du pays.

“RMT et les autres syndicats ne resteront pas les bras croisés ou n’accepteront pas docilement d’autres obstacles à l’exercice par leurs membres du droit humain fondamental de retirer leur travail.”