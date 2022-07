Les syndicats menacent de grève générale contre les plans conservateurs “victoriens” d’interdire les actions revendicatives

Les patrons syndicaux ont mis en garde contre une grève générale cette année si Liz Truss devient Premier ministre et met en œuvre des plans « victoriens » pour restreindre le droit à l’action revendicative.

La candidate n ° 10 s’est engagée à garantir que “l’action militante” des syndicats ne puisse plus “paralyser” l’économie si elle remplace le chef conservateur sortant Boris Johnson.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), a déclaré qu’une “action syndicale coordonnée et synchronisée” serait nécessaire si une législation était introduite. Il a déclaré que la “situation très dangereuse” risquait de ramener le pays à “l’époque victorienne”. fois”.

Les remarques de M. Lynch sont intervenues alors que les grèves des membres de la RMT et de la Transport Salaried Staffs Association n’ont laissé qu’environ un train sur cinq en marche, ce qui a paralysé le pays.

À la suite de l’action de grève de mercredi, Aslef – le syndicat des conducteurs de train – a annoncé que ses membres quitteraient le samedi 13 août, citant l’échec des entreprises ferroviaires à faire une offre salariale pour aider les membres à suivre le rythme de la hausse du coût de la vie comme le déclencheur.

M. Lynch a dit au je journal : « Il y a toute une série de mesures qui [Ms Truss] cherche à introduire qui rendrait pratiquement impossible d’avoir un syndicalisme efficace et nous pensons que cela interdirait effectivement l’action collective.

« Je pense que c’est un tournant vers l’extrême droite de la part des conservateurs, et ils jouent avec leur base réactionnaire. Je pense qu’il y aura une réponse énorme de la part du mouvement syndical.

Il a poursuivi : « Je chercherais une grève générale si nous pouvions l’obtenir, mais c’est à d’autres de décider. Nous sommes un petit syndicat par rapport aux autres. Nous devrons donc voir où cela mène.

Mme Truss a déclaré que son gouvernement présenterait une législation au cours des 30 premiers jours du Parlement pour garantir un niveau minimum de service sur les infrastructures nationales vitales.

Elle a promis qu’elle veillerait également à ce que l’action de grève bénéficie d’un soutien important de la part des membres du syndicat en relevant le seuil minimum pour voter en faveur de l’action de grève de 40 % à 50 %. Le délai minimum de préavis pour une action de grève passerait de deux à quatre semaines, et une période de réflexion serait mise en place afin que les syndicats ne puissent plus faire grève autant de fois qu’ils le souhaitent dans la période de six mois suivant un scrutin.

Interrogée sur ce qu’elle ferait à propos des grèves ferroviaires, la ministre des Affaires étrangères a déclaré à Sky News : “Je légiférerais pour m’assurer qu’il y a des services essentiels sur notre chemin de fer.

“Il est complètement faux que le public voyageur soit rançonné par des syndicats militants. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous devons nous assurer que nos services essentiels fonctionnent.

“Comme je l’ai dit, je suis du côté des gens qui travaillent dur, qui vont au travail, qui veulent diriger leurs entreprises. On ne les voit pas freinés par les activités de ces syndicats militants.”

Une grève générale, qui ne peut être déclenchée que par le Congrès des syndicats (TUC), se produit lorsqu’une «proportion substantielle» de travailleurs de plusieurs secteurs refusent de travailler tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il appellerait à une grève générale, le TUC a souligné que “chaque grève est un processus démocratique”, mais a déclaré : “Il est clair que ce gouvernement conservateur n’est pas du côté des travailleurs”.

Cela fait suite à la guerre des mots qui a éclaté mercredi entre les syndicats et le secrétaire aux Transports Grant Shapps après avoir présenté des plans pour freiner l’action revendicative, notamment en arrêtant les débrayages industriels coordonnés, en limitant les piquets de grève et en prévoyant une période de réflexion après les grèves.

Il a dit au Le télégraphe du jour: « J’envisage d’interdire les grèves de différents syndicats sur le même lieu de travail pendant une période déterminée. Nous devrions également imposer une limite absolue de six piquets de grève aux points de l’infrastructure nationale critique, quel que soit le nombre de syndicats impliqués, et interdire le langage intimidant.

« Les bulletins de vote doivent également indiquer clairement la raison spécifique de l’action revendicative et la forme d’action à prendre. De plus, avant que les dates de grève ne soient annoncées, les employeurs devraient avoir le droit de répondre à la question citée sur le bulletin de vote.

Faisant écho aux commentaires de M. Lynch, la secrétaire générale d’Unite, Sharon Graham, a déclaré: “Si Grant Shapps réussissait, nous serions tous encore dans la maison de travail.”

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a ajouté: “Le gouvernement veut revenir à l’époque victorienne où les enfants étaient envoyés dans les cheminées et les travailleurs exploités sans pitié.”

Pendant ce temps, Sam Tarry a averti que la direction travailliste est sur une “course de collision directe” avec les chefs syndicaux qui ont été laissés “absolument furieux” par son limogeage du frontbench du parti pour avoir rejoint un piquet de grève ferroviaire.

L’ancien ministre subalterne des transports de l’ombre a assisté à une manifestation à la gare d’Euston à Londres – défiant l’ordre de Sir Keir Starmer de rester à l’écart des manifestations des cheminots.

Le dirigeant travailliste a averti mardi les ministres fantômes de son parti de ne pas se joindre aux lignes de piquetage lors d’une grève d’une journée des membres du RMT à la recherche d’une meilleure offre salariale.

Un porte-parole travailliste a déclaré : « Il ne s’agit pas d’apparaître sur une ligne de piquetage. Les membres de la banquette avant s’inscrivent à la responsabilité collective. Cela inclut l’approbation des apparitions dans les médias et la prise de parole à des postes de premier plan convenus.

“En tant que gouvernement en attente, toute violation de la responsabilité collective est prise très au sérieux et pour ces raisons, Sam Tarry a été démis de ses fonctions.”

Mais en réponse à la nouvelle du limogeage de M. Tarry, le secrétaire général de la TSSA, Manuel Cortes, a déclaré : « Sam est l’un d’entre nous. Il a grandi dans le mouvement syndical et le syndicalisme est dans son sang. Aujourd’hui, Sam a fait ce qu’il fallait et s’est tenu aux côtés des cheminots en grève pour l’équité et la sécurité au travail.

“Quelles que soient les excuses du parti travailliste sur les raisons du limogeage de Sam, la réalité est que Sam a fait preuve de solidarité avec sa classe et nous l’en félicitons. Le parti travailliste doit se réveiller et sentir le café. S’ils pensent pouvoir gagner les prochaines élections législatives tout en repoussant sept millions de syndicalistes, ils se leurrent.