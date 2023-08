Les syndicats font pression pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleurs horaires – et ils gagnent

Des salles d’écrivains aux usines automobiles, les travailleurs font pression sur les entreprises pour obtenir des salaires plus élevés et une meilleure qualité de vie. Beaucoup sont prêts à quitter leur emploi pour y arriver, et certains gagnent.

Enhardis par l’évolution de la sécurité de l’emploi et les conditions exténuantes pendant la pandémie de Covid-19, la montée en flèche des bénéfices des entreprises, l’inflation, le taux d’approbation des syndicats depuis des décennies et la disparité croissante entre les salaires des travailleurs et ceux des dirigeants, de plus en plus de travailleurs de tous les secteurs ont pris une décision. une position ferme contre les entreprises qui réclament des améliorations spectaculaires des rémunérations et des conditions de travail.

Certains, comme UPS syndicat des travailleurs, concluent des accords de travail record suite à des menaces de grève. D’autres se sont mis en grève pour forcer le problème. Les travailleurs à la clé Boeing fournisseur Spirit AeroSystems en juin, il a approuvé un accord avec l’entreprise après un bref arrêt de travail. Les membres de la Writers Guild of America sont en grève depuis plus de 100 jours.

Les riches contrats et les arrêts de travail de ces derniers mois font suite à des efforts de syndicalisation très médiatisés menés par les travailleurs de tout le pays, qui ont commencé avant la pandémie de Covid-19 et se sont intensifiés de plus en plus après la crise sanitaire mondiale, affectant les entreprises de Amazone et Starbucks aux compagnies aériennes et aux constructeurs automobiles.

« La pandémie a ébranlé tout le monde », a déclaré Robert Bruno, directeur du programme d’études sociales à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.