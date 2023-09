Les syndicats exigent une réunion d’urgence HS2 : « Les bénéfices économiques ne doivent pas être gaspillés »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les syndicats exigent un sommet urgent avec les ministres, les maires et d’autres parties prenantes pour garantir que le tronçon nord du HS2 se poursuive.

Après des semaines de spéculation depuis L’indépendant a révélé que Rishi Sunak et Jeremy Hunt envisagent d’abandonner la phase deux du projet, les dirigeants de tout le mouvement syndical appellent à des pourparlers pour résoudre toutes les questions en suspens.

« Les énormes avantages économiques du tronçon nord du HS2 ne doivent pas être gaspillés à cause de l’incompétence persistante des conservateurs », ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Les dirigeants des syndicats des transports TSSA, RMT et Aslef, ainsi que Unite et GMB et l’organisation syndicale TUC ont déclaré que les ministres « doivent convoquer de toute urgence un sommet d’urgence » pour trouver une solution aux inquiétudes concernant les coûts de construction du tronçon Birmingham-Manchester. .

L’indépendant ce mois-ci a révélé que des documents secrets décrivant les avantages financiers de l’abandon du projet ferroviaire de Birmingham à Manchester avaient été rédigés pour une réunion face-à-face entre M. Sunak et M. Hunt.

Bien que 2,3 milliards de livres sterling aient déjà été dépensés pour la construction de la deuxième phase, les documents suggèrent que 34 milliards de livres sterling seraient économisés en abandonnant tout projet futur.

Après que cette publication ait fait état des plans, baptisés Projet Redwood, M. Sunak a fait face à une réaction violente, avec Boris Johnson et George Osborne parmi les hauts conservateurs avertissant le Premier ministre qu’il ne devait pas « mutiler » le projet.

Cinq maires travaillistes ont également uni leurs forces pour tenter de détailler les projets de M. Sunak de supprimer le tronçon nord, et Andy Street, le maire conservateur des West Midlands, a déclaré que la suppression du tronçon nord en ferait « l’éléphant blanc le plus cher de l’histoire du Royaume-Uni ». ».

Après que M. Sunak ait refusé à 12 reprises jeudi de répondre si le tronçon nord du HS2 serait supprimé, les syndicats se sont déclarés « profondément préoccupés ».

Dans une déclaration commune, les dirigeants syndicaux ont déclaré : « La réalisation du tronçon nord du HS2 pourrait créer plus de 17 000 emplois dans le secteur de la construction rien que dans le Nord-Ouest, sans parler des commandes vitales aux sidérurgistes sur des sites comme Scunthorpe qui fourniront le rail pour le projet. . Et cela pourrait potentiellement doubler la production économique du Grand Manchester d’ici 2050.

« Ces énormes bénéfices ne doivent pas être gaspillés à cause de l’incompétence du gouvernement.

« Les travailleurs et les entreprises veulent un gouvernement engagé dans une véritable stratégie industrielle.

« Mais les coupes et les changements constants des conservateurs montrent un mépris total pour le développement économique, la mise à niveau et toute planification à long terme. »

Ils ont déclaré que la Grande-Bretagne était déjà à la traîne d’une grande partie de l’Europe en matière d’infrastructure ferroviaire à grande vitesse et qu’elle était « laissée pour compte ».

Et ils ont déclaré que les ministres devraient organiser un sommet réunissant « HS2, les principaux entrepreneurs, les syndicats et les maires des autorités décentralisées ».

« C’est le meilleur moyen de trouver une solution qui apportera des avantages aux navetteurs, aux entreprises et aux communautés du pays », ont-ils déclaré.

La déclaration a été signée par le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, Mick Whelan d’Aslef, Gary Smith du GMB, Mick Lynch du RMT, Peter Pendle du TSSA et Sharon Graham d’Unite.