Elle demandera également instamment au gouvernement de «récupérer» l’argent des entreprises qui n’ont pas réussi à livrer pleinement, et présentera des propositions pour renforcer la transparence, l’externalisation et le processus d’appel d’offres.

Lors de son discours au siège du Labour au centre de Londres, Mme Reeves dira: «Ce gouvernement a érodé non seulement nos services publics au bord de l’effondrement, mais une grande partie de ce que signifie être un gouvernement honorable et transparent.

Elle ajoutera: «Le public paie également un prix élevé pour la mauvaise gestion et le gaspillage de ce gouvernement. Le parti conservateur actuel est en proie à des conflits d’intérêts. Ce sont tous des freins et pas de contrepoids.

«Les gens attendent de nous que nous cherchions tous un gouvernement à dépenser leur argent avec soin et respect – et un gouvernement travailliste le fera.

«La main-d’œuvre nettoiera les marchés publics en renforçant la liberté d’information [Freedom of Information], introduisant un nouveau commissaire indépendant à la lutte contre la corruption et une commission d’intégrité et d’éthique pour faire de nous un chef de file mondial en matière de bonne gouvernance et de transparence. »