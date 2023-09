Les syndicats en grève ont un impact sur l’économie à un niveau jamais vu depuis des décennies

La grève des travailleurs de l’automobile est la dernière d’une série de conflits entre les syndicats et la direction qui, selon les économistes, pourraient avoir des effets significatifs sur la croissance s’ils persistent. Jusqu’à présent, l’arrêt de travail des United Auto Workers n’a touché qu’une petite partie de la main-d’œuvre avec des implications limitées pour l’économie dans son ensemble. Mais cela fait partie d’une tendance dans les conflits entre les syndicats et la direction qui a abouti au plus grand nombre d’heures de travail manquées depuis 23 ans, selon les statistiques du ministère du Travail. « L’impact immédiat de la grève des travailleurs de l’automobile sera limité, mais cela changera si la grève s’élargit et se prolonge », a déclaré lundi Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macronomics, dans une note client.

Des membres de United Auto Workers (UAW) sur une ligne de piquetage devant le complexe d’assemblage de Stellantis NV Toledo à Toldeo, Ohio, le lundi 18 septembre 2023. Emily Elconin | Bloomberg | Getty Images

L’UAW a adopté une approche quelque peu nouvelle face à ce débrayage, ciblant seulement trois usines et impliquant moins d’un dixième des travailleurs des trois grands constructeurs automobiles. Cependant, si les choses s’échauffent et que cela se transforme en grève totale, mettant à contribution les 146 000 syndiqués de Ford, GM et Stellantis, cela pourrait changer la donne. Dans ce cas, Shepherdson estime que le PIB pourrait être touché de 1,7 point de pourcentage par trimestre, à un moment où de nombreux économistes craignent encore que les États-Unis ne sombrent dans la récession dans les mois à venir. La production automobile représente 2,9% du PIB. Une grève plus large compliquerait également l’élaboration de la politique de la Réserve fédérale, qui tente de réduire l’inflation sans faire basculer l’économie dans une contraction. « Le problème pour la Fed est qu’il serait impossible de savoir en temps réel dans quelle mesure un ralentissement de la croissance économique pourrait être imputé à la grève, et dans quelle mesure cela pourrait être dû à d’autres facteurs, notamment l’impact sur la consommation de la crise. reprise des remboursements des prêts étudiants », a déclaré Shepherdson.

Heures de travail perdues

Les lieux de travail américains ont été durement touchés par les grèves cette année. Le seul mois d’août a vu quelque 4,1 millions d’heures de travail perdues cette année, soit le chiffre le plus élevé sur un seul mois depuis août 2000, selon le ministère du Travail. En combinaison avec le mois de juillet, il y a eu près de 6,4 millions d’heures perdues en raison de 20 arrêts. Depuis le début de l’année, 7,4 millions d’heures ont été perdues, contre seulement 636 heures au total pour la même période en 2022. Ces chiffres élevés sont le résultat de 20 arrêts importants impliquant la Writers Guild of America et la Screen Actors Guild, des fonctionnaires de l’Université du Michigan et des employés d’hôtels de Los Angeles. Quelque 60 000 travailleurs de la santé en Californie, dans l’Oregon et dans l’État de Washington menacent de se retirer.

Après des années de silence relatif, les syndicats ont trouvé une voix plus forte dans la période de forte inflation de ces dernières années. « Si vous êtes PDG d’une entreprise et que vous n’anticipez pas les demandes de main-d’œuvre, vous n’êtes pas lié à la réalité », a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM, dans une interview. « Après le choc inflationniste que nous avons traversé, les travailleurs vont exiger plus d’argent, étant donné la probabilité qu’ils aient perdu du terrain pendant cette période d’inflation. Ils vont demander plus d’argent, et ils » Je vais demander de la flexibilité sur le lieu de travail. En effet, des données récentes de la Fed de New York ont ​​montré que les travailleurs demandent en moyenne des salaires proches de 80 000 dollars par an lorsqu’ils changent d’emploi. Dans le cas de l’UAW, le syndicat a réclamé une augmentation de 36 % étalée sur quatre ans, similaire aux augmentations salariales constatées par les PDG des constructeurs automobiles.

Impacts de l’inflation