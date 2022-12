Les syndicats doivent «coordonner» les grèves, déclare le patron du RMT, alors que les débrayages avant Noël augmentent

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les syndicats ont “le devoir de coordonner” leurs grèves pour éviter que les travailleurs peu rémunérés ne se rendent dans les banques alimentaires, a déclaré le patron du RMT, avant une vague de débrayages avant Noël.

Les infirmières, les ambulanciers, les postiers, les chauffeurs de bus et les examinateurs de conduite sont sur le point de rejoindre les cheminots dans une action revendicative, dans ce qui a été surnommé une «grève générale» en tout sauf le nom.

Les ministres ont condamné la “misère de Noël” à venir”, menaçant à nouveau des lois plus sévères pour exiger que des services minimums soient maintenus sur les services publics.

Mais Mick Lynch, secrétaire général du syndicat des chemins de fer RMT, a déclaré que les syndicats travaillant plus étroitement ensemble répondaient simplement à “une attaque générale des employeurs et du gouvernement”.

“Il y a une attaque généralisée contre les travailleurs où ils voient leurs salaires baisser contre l’inflation et souvent leurs conditions sont déchirées”, a-t-il déclaré. Radio BBC 4.

M. Lynch a déclaré que les travailleurs «pauvres» se tournaient vers les banques alimentaires et réclamaient des prestations, ajoutant: «Le prix du travail n’est pas au bon prix dans ce pays et ce que le syndicat doit faire, c’est corriger cela.

« Si les gens vivent de subventions et vivent de banques alimentaires et d’autres mécanismes de soutien, ils ne reçoivent pas la bonne somme d’argent pour leur travail.

« Et c’est exactement ce qui se passe dans les chemins de fer. Les syndicats ont donc le devoir de coordonner ce qu’ils font.

Les cheminots devraient désormais sortir à partir de 18 heures la veille de Noël – réduisant les services plus tôt ce jour-là, a reconnu M. Lynch – jusqu’à 6 heures du matin le 27 décembre.

Des grèves touchant 14 compagnies ferroviaires devraient également avoir lieu la semaine prochaine, bien que les pourparlers se poursuivent mardi avec le Rail Delivery Group.

Plus tard mardi, trois syndicats devraient annoncer des grèves coordonnées des ambulanciers – tandis que le Royal College of Nursing prévoit de faire grève les 15 et 20 décembre.

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a blâmé un gouvernement « militant » pour les grèves dans les chemins de fer, car elle a soutenu le droit des travailleurs à mener des actions revendicatives.

« Le système s’effondre complètement sans les grèves. Quiconque monte dans un train maintenant dans le Nord sait que vous priez pour arriver là où vous devez vous rendre », a-t-elle déclaré.

« Lorsque je parle aux syndicats, ils sont très clairs sur le fait qu’ils ne veulent pas faire grève, ils veulent résoudre ce conflit.

«C’est ce gouvernement qui semble vouloir accélérer le processus et vouloir attaquer les droits des travailleurs et provoquer cette perturbation.»

Mais Nick Gibb, le ministre des Écoles, a insisté sur le fait que le RMT rejetait un “très bon accord salarial” d’une valeur de 8% sur deux ans.

« Les syndicats devraient vraiment annuler cette grève. Cela gêne les gens dans tout le pays à l’approche de Noël, je pense que c’est une très mauvaise façon de mener des négociations », a-t-il déclaré.

“Nous demandons instamment aux syndicats de parler aux employeurs, de continuer à négocier et de ne pas rançonner le pays, en particulier en décembre, à l’approche de Noël.”