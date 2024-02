Les syndicats doivent aller au-delà de l’appel à un cessez-le-feu à Gaza

Quatre mois après le début de l’attaque brutale d’Israël contre Gaza qui a tué plus de vingt-huit mille Palestiniens, la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) – la fédération syndicale américaine dont les syndicats membres représentent 12,5 millions de travailleurs – ont publié une déclaration sur 8 février exhortant un cessez-le-feu négocié pour mettre fin à la violence.

Le déménagement est intervenu après plus de deux cents Syndicats et organisations syndicales américains – y compris des syndicats nationaux comme United Electrical Workers (UE), American Post Workers Union (APWU), United Auto Workers (UAW), International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT), National Nurses United (NNU) , Service Employees International Union (SEIU), National Education Association (NEA), Communications Workers of America (CWA) et American Federation of Teachers (AFT) – avaient déjà lancé leurs propres appels au cessez-le-feu. De nombreux syndicats, notamment au niveau local, ont également exprimé leur solidarité avec le mouvement de libération palestinien.

Avec le soutien de l’AFL-CIO et des deux plus grands syndicats du pays (NEA et SEIU), le soutien à un cessez-le-feu est désormais la position dominante du mouvement syndical américain. Compte tenu de l’histoire de l’administration syndicale américaine qui a fourni une aide politique et matérielle substantielle à l’État d’Israël – ainsi que de ses partenariats fréquents avec l’empire américain (que j’examine dans mon à venir huerk, Empire Col Bleu) — il s’agit d’une évolution remarquable qui met en évidence le pouvoir de la syndicalisation de la base pour faire pression sur les dirigeants syndicaux sur des questions cruciales et signale la possibilité de construire un mouvement syndical plus internationaliste.

Aujourd’hui, la tâche des membres de la base qui ont réussi à s’organiser pour amener leurs syndicats à publier de plus en plus de déclarations de cessez-le-feu est de traduire cet engagement en actions concrètes pour mettre fin à ce que la Cour internationale de Justice considère comme le crime d’Israël. plausible actes de génocide. Au sein du mouvement syndical américain, les réseaux de travailleurs pro-palestiniens continuent de s’organiser pour amener leurs syndicats à rompre les liens économiques avec Israël, à faire pression sur les candidats politiques et les élus, et à interrompre le flux d’armes et de recherches fabriquées par les syndicats vers le territoire israélien. militaire.