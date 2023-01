Les syndicats discutent de la coordination de l’action de grève parallèlement à une manifestation publique à grande échelle de soutien aux travailleurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les syndicats ont discuté de la coordination des actions de grève parallèlement à une manifestation publique à grande échelle de soutien aux travailleurs dans le but de forcer le gouvernement à augmenter les salaires.

Les syndicats veulent exploiter le pouvoir de la pression publique alors qu’ils réfléchissent à la manière d’intensifier l’action revendicative.

Une journée nationale de protestation aura lieu le 1er février, a annoncé le Trades Union Congress, l’organisme faîtier du mouvement. Des rassemblements et des marches pourraient avoir lieu à travers le pays, tandis que le public sera invité à manifester son soutien sur les réseaux sociaux.

La manifestation est contre les nouvelles lois prévues par le gouvernement sur les normes minimales, qui pourraient entraîner le licenciement des grévistes.

On pense que certains syndicats pourraient envisager de se retirer également le même jour, bien que certains des plus grands, comme les syndicats de la santé, soient plus sceptiques quant à l’idée.

Il existe déjà des actions de grève coordonnées entre les syndicats. Mercredi, le personnel ambulancier qui est membre de deux syndicats, Unison et GMB, organisera sa deuxième grève sur les salaires.

Les infirmières ont déjà dévoilé des plans pour deux jours de grèves consécutives plus tard ce mois-ci, dans le but de faire négocier les ministres.

Les infirmières du NHS tiennent des pancartes pendant qu’elles défilent pendant une grève (Reuters)

Pat Cullen, le chef des infirmières britanniques, a déclaré L’indépendant le week-end, cette action «devrait» s’intensifier à moins que ses membres n’obtiennent une augmentation de salaire. Mais elle a minimisé l’idée de se coordonner avec d’autres syndicats de la santé, comme les ambulances, invoquant des problèmes de sécurité des patients.

En plus des infirmières, des ambulanciers, des cheminots et autres, le gouvernement est également confronté à la perspective de grèves potentielles des jeunes médecins et des enseignants.

Des ambulanciers en grève manifestent devant la station d’ambulance de Waterloo (APE)

Les syndicats représentant un certain nombre de professions clés se sont réunis mardi pour des entretiens au Congrès des syndicats.

Ils ont été invités à “examiner la portée d’une coordination plus poussée, y compris une journée d’action en faveur d’un salaire équitable pour les travailleurs de la fonction publique”.

Un porte-parole du TUC a déclaré: “Le TUC s’est engagé à lutter contre les nouveaux freins à la grève à chaque étape du processus – y compris par le biais du parlement et des tribunaux.

“L’organisation syndicale affirme que les nouveaux plans anti-grève du gouvernement sont irréalisables et presque certainement en violation du droit international.”

Il est entendu que rien n’a été convenu lors de la réunion sauf la journée nationale de protestation le 1er février. Les dates de grève sont pour les syndicats individuels, pas pour le TUC.