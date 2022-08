Les syndicats des compagnies aériennes exhortent les transporteurs à ne pas reprendre les rachats lorsque l’interdiction de renflouement prendra fin cet automne

Les plus grandes compagnies aériennes américaines gagnent à nouveau de l’argent. Les syndicats ne veulent pas qu’ils le dépensent en rachats d’actions.

Une condition de l’aide fédérale de 54 milliards de dollars que les compagnies aériennes ont reçue pour payer les travailleurs pendant la pandémie a interdit aux transporteurs de racheter des actions. Cette interdiction est en vigueur jusqu’au 30 septembre.

Mais dans une campagne et une pétition publique lancées jeudi, certains des plus grands syndicats des compagnies aériennes qui représentent plus de 170 000 pilotes, agents de bord, agents du service client et autres membres du personnel de l’industrie, exhortent les transporteurs à réparer leurs opérations et à investir dans les travailleurs avant de dépenser pour racheter leurs propres actions.

Les quatre plus grands transporteurs américains – Delta, United, American et Southwest – ont dépensé environ 40 milliards de dollars pour racheter les actions de leurs entreprises entre 2015 et début 2020, selon S&P Global.

De nombreux travailleurs représentés par le syndicat qui militent contre une reprise des rachats sont en négociation contractuelle avec leurs transporteurs. En plus d’une augmentation des salaires, les syndicats poussent les compagnies aériennes à adopter des horaires plus prévisibles après que le chaos de dernière minute des voyages en avion ait bouleversé les plans des clients et du personnel.

Les syndicats ont poussé les législateurs au programme d’aide au début de la pandémie en 2020, après une opposition initiale au Congrès, dont certaines étaient enracinées dans les rachats d’actions des compagnies aériennes avant la pandémie. “Aucun renflouement de l’industrie en blanc”, a déclaré Richard Blumenthal, D-Conn., À l’époque.

“Nous ne pouvons pas permettre aux dirigeants d’envoyer un centime à Wall Street avant de résoudre les problèmes opérationnels et de conclure des négociations contractuelles qui garantiront que les salaires et les avantages sociaux conserveront et attireront les gens vers les emplois dans l’aviation”, a déclaré Sara Nelson, présidente internationale de l’Association of Flight Attendants. ce qui représente quelque 50 000 membres d’équipage de cabine, a déclaré jeudi dans un communiqué annonçant la campagne anti-rachat.

Malgré une augmentation des réservations, une augmentation des coûts, notamment du carburant et de la main-d’œuvre, a pesé sur les résultats des transporteurs américains et le cours de leurs actions est à la traîne du marché dans son ensemble.

L’indice NYSE Arca Airline, qui suit principalement les transporteurs en Amérique du Nord, a baissé d’environ 21 % jusqu’à présent cette année, soit environ deux fois plus que le S&P 500.