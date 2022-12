Les syndicats des chemins de fer mettent en garde contre les conséquences des élections avec un accord de travail au Sénat

Les dirigeants des syndicats des chemins de fer qui ont voté pour ne pas ratifier l’accord de travail provisoire ont déclaré à CNBC que, alors que le Sénat se rapproche d’un vote jeudi après-midi sur une législation visant à empêcher une grève des chemins de fer, les sénateurs doivent se rendre compte qu’il s’agit d’un problème humanitaire et leurs membres n’oubliera pas qui les a soutenus. Les trois syndicats, la Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS), SMART-TD et la Brotherhood of Maintenance Way Employees Division représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre ferroviaire.

“Nos membres vont soutenir quiconque se tient à leurs côtés”, a déclaré Tony Cardwell, président de la division des employés de la Brotherhood of Maintenance Way. “Il semble que les démocrates se tiennent aux côtés de nos membres et s’assurent que nos membres bénéficient d’un congé de maladie. Si tel est le cas, nous le ferons. Si les républicains sont assez audacieux pour se retirer, se tenir aux côtés des travailleurs, se tenir aux côtés des cols bleus, et voter avec nos membres, alors il est probable qu’ils puissent également gagner des votes.”

Mercredi, la Chambre a adopté l’accord provisoire sur la main-d’œuvre ferroviaire et une législation supplémentaire pour ajouter sept jours de maladie payés, ce qui a été l’un des problèmes les plus importants pour les cheminots dans l’échec des négociations avec les compagnies ferroviaires de fret.

Les trois présidents de syndicats disent comprendre pourquoi le président Biden a dû pousser le Congrès à adopter l’accord de principe. Mais Cardwell a déclaré: “Nous espérons qu’il nous soutiendra en matière d’indemnités de maladie et qu’il poussera le Sénat à voter pour la proposition de congé de maladie qui est sur le sol.”