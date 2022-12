Les syndicats des chemins de fer dénoncent l’appel de Biden au Congrès pour bloquer la grève. Les entreprises saluent le plan

New York

Le président Joe Biden était dans le position inhabituelle mardi d’être salué par les intérêts commerciaux et attaqué par ses alliés normaux dans le mouvement ouvrier après avoir appelé le Congrès à agir immédiatement pour bloquer une grève de plus de 100 000 membres syndicaux aux chemins de fer de fret du pays prévue pour la fin de la semaine prochaine.

Cette décision a été un sérieux revers pour les syndicats, qui disent qu’ils avaient besoin du droit de grève pour amener la direction des chemins de fer à négocier leur principale demande d’accorder aux travailleurs des congés de maladie qui ne figurent pas dans les contrats actuels. Ils disent que les chemins de fer, dont beaucoup ont déclaré des bénéfices records l’an dernier, profitent même des bénéfices plus élevés cette année et peuvent se permettre de répondre aux revendications du syndicat.

Biden a déclaré qu’il était favorable à la demande du syndicat, mais il a déclaré qu’une grève des chemins de fer causerait trop de dommages économiques et doit être évitée.

“Je partage l’inquiétude des travailleurs concernant l’impossibilité de prendre un congé pour se remettre d’une maladie ou s’occuper d’un membre de la famille malade”, a-t-il déclaré dans sa déclaration. “Personne ne devrait avoir à choisir entre son travail et sa santé – ou la santé de ses enfants.”

Il a dit que les accords provisoires qui ont été rejetés par les membres de la base des syndicats étaient de bons accords pour les travailleurs, même face à ces préoccupations. Ils comprennent des augmentations de salaire de 24% sur la durée de quatre ans des accords, les plus fortes augmentations de salaire remportées par les syndicats depuis plus de 50 ans. Biden a souligné que les dirigeants syndicaux avaient accepté les accords de principe en septembre lors de leur négociation et les ont qualifiés de bons accords pour les membres de la base.

Mais les membres de quatre des syndicats ont rejeté les accords de principe. Les huit autres syndicats sont prêts à honorer leurs piquets de grève et à faire grève également sans accord ni action du Congrès, et Biden a exprimé sa sympathie pour les demandes concernant les congés de maladie. n’a pas satisfait certains dirigeants syndicaux mardi.

“Il ne suffit pas de ‘partager les préoccupations des travailleurs'”, a déclaré un communiqué de la Fraternité de la division des employés de l’entretien des voies, qui représente environ 23 000 travailleurs de l’entretien des voies, ce qui en fait le troisième plus grand syndicat ferroviaire. “Un appel au Congrès à agir immédiatement pour adopter une législation qui adopte des accords de principe qui excluent les congés de maladie payés ignore les préoccupations des cheminots.”

D’autres responsables syndicaux ont également critiqué la décision de Biden d’imposer les contrats impopulaires. Interrogé par CNN s’il pensait que Biden avait laissé tomber les syndicats et leurs membres, Michael Baldwin, président de la Fraternité des signaleurs de chemin de fer, a répondu: “Oui, dans une certaine mesure.”

« Nous essayons ici de régler le problème des congés de maladie. C’est très important », a déclaré Baldwin à CNN mardi. “Cette action nous empêche d’atteindre la fin de notre processus, enlève la force et la capacité que nous avons de forcer la négociation ou de forcer les chemins de fer à… faire la bonne chose.”

Baldwin a déclaré que les syndicats ne veulent pas faire la grève, mais c’est la seule façon de conclure des accords à la table des négociations qui auraient le soutien des membres de la base.

Il a dit que s’il y avait une grève, ce serait la faute de la direction des chemins de fer, pas des syndicats.

“Les chemins de fer ont la capacité de résoudre ce problème. S’ils venaient à la table et faisaient cela, nous pourrions avancer sans action du Congrès”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un problème que les syndicats des chemins de fer cherchaient à résoudre depuis des décennies, mais qu’il a reçu plus d’attention de la part des membres récemment.

“Cela est devenu un problème flagrant pendant la pandémie lorsque nous avons eu des membres qui ont été forcés par leurs employeurs, les chemins de fer, de rester à la maison et de se mettre en quarantaine sans salaire”, a-t-il déclaré. “Mais en réalité, cela se résume à des choses simples comme la grippe pendant un jour ou deux, ou un enfant malade, et la possibilité de prendre un jour ou deux payés.”

Alors que les dirigeants des syndicats étaient mécontents de Biden, certains membres de la base étaient beaucoup plus en colère.

«Joe Biden a tout gâché. Il a eu l’occasion de prouver son pedigree favorable aux travailleurs à des millions de travailleurs en demandant simplement au Congrès une législation pour mettre fin à la menace d’une grève nationale à des conditions plus favorables aux travailleurs », a déclaré Hugh Sawyer, trésorier du Railroad Workers United, un caucus de militants syndicaux qui avaient fait campagne contre la ratification des accords de travail provisoires. «Malheureusement, il n’a pas pu se résoudre à plaider pour une poignée de jours de maladie moche. Les démocrates et les républicains sont à la fois des pions des grandes entreprises et des entreprises.

Cependant, toute législation visant à empêcher les travailleurs de se mettre en grève devait être adoptée avec un soutien bipartisan. .

Alors que les dirigeants syndicaux attaquaient Biden, des groupes d’entreprises louaient son appel à l’action du Congrès, affirmant qu’une grève porterait un coup sérieux à l’économie en arrêtant 30% des mouvements de fret du pays.

Une grève, prévue pour le 9 décembre, aurait grondé des chaînes d’approvisionnement encore en difficulté et provoqué des pénuries et une flambée des prix de l’essence, de la nourriture, des automobiles et d’autres biens, causant un coup dur pour l’économie que beaucoup craignent déjà de basculer dans un récession. Une grève d’une semaine pourrait coûter 1 milliard de dollars à l’économie, selon une estimation d’Anderson Economic Group. La Maison Blanche a estimé que jusqu’à 765 000 travailleurs pourraient être temporairement sans emploi dans les deux semaines si les cheminots se mettaient en grève.

Plus de 400 groupes d’entreprises s’étaient joints lundi pour plaider auprès des dirigeants du Congrès lundi pour une action rapide. Plusieurs ont fait écho à ces préoccupations mardi lors d’une conférence de presse organisée par l’Association of American Railroads, le groupe commercial de l’industrie. Ils ont tous loué l’action de Biden, la qualifiant de appropriée.

“Vraiment, la seule chose qui empêche l’économie américaine de subir un coup dur majeur, c’est le Congrès des États-Unis”, a déclaré Mike Sommers, PDG de l’American Petroleum Institute, un groupe de pression pour l’industrie pétrolière qui dépend du rail. livraisons, qui s’est heurté à Biden à propos des prix élevés de l’essence au cours de l’année dernière.

Biden et les démocrates n’avaient pas voulu bloquer une grève en septembre alors que les négociations approchaient d’une date limite de grève précédente. À l’approche d’une autre échéance de grève, ils ont estimé qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’agir.

La déclaration de Biden lundi soir suggérait que la stratégie ferroviaire avait fonctionné.

« Lors des votes de ratification, les secrétaires du Travail, de l’Agriculture et des Transports ont été en contact régulier avec les dirigeants syndicaux et la direction. Ils croient qu’il n’y a pas de voie pour résoudre le différend à la table de négociation et ont recommandé que nous recherchions une action du Congrès », a-t-il déclaré.

“En tant que fier président pro-travailleur, j’hésite à outrepasser les procédures de ratification et les opinions de ceux qui ont voté contre l’accord”, a-t-il déclaré. “Mais dans ce cas – où l’impact économique d’une fermeture nuirait à des millions d’autres travailleurs et familles – je pense que le Congrès doit utiliser ses pouvoirs pour adopter cet accord.”

Le fait que le Congrès décide d’imposer les accords de principe rejetés pourrait être considéré comme une victoire limitée pour les syndicats : le Congrès aurait plutôt pu voter pour imposer des contrats moins avantageux pour les travailleurs que ceux que leurs membres ont rejetés.

Les républicains au Congrès qui avaient déposé une législation avant la date limite de grève de septembre pour maintenir les travailleurs au travail cherchaient à imposer un contrat qui aurait été pire pour les membres du syndicat, basé sur les recommandations d’un panel qui avait été nommé cet été pour tenter d’atteindre un accord acceptable pour les deux parties. Les syndicats avaient pu négocier des améliorations à cette proposition à la table des négociations en septembre.

Les syndicats demandent quant à eux au Congrès d’inclure les congés de maladie dans tout contrat imposé aux syndicats. Ils disent que ce sera mieux pour les travailleurs et les clients des chemins de fer qui se sont régulièrement plaints d’un service médiocre que même les chemins de fer admettent comme étant inadéquat.

“L’adoption d’une législation pour adopter des accords de principe qui excluent les congés de maladie payés pour les cheminots ne résoudra pas les problèmes de service ferroviaire”, a déclaré le communiqué du BMWED. “Au contraire, cela aggravera les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et rendra encore plus malade, exaspérera et privera les cheminots alors qu’ils continuent d’assumer le fardeau de la mauvaise gestion des chemins de fer.”

Mais Biden et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont déclaré que la seule législation qui puisse être adoptée à temps par un Congrès étroitement divisé pour éviter une grève est celle qui reflète les accords de principe rejetés.

“Certains au Congrès veulent modifier l’accord pour l’améliorer soit pour le travail, soit pour la direction”, a déclaré le communiqué de Biden. « Aussi bien intentionné soit-il, tout changement risquerait de provoquer des retards et un arrêt débilitant. L’accord a été conclu de bonne foi par les deux parties.