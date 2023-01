Les syndicats d’enseignants militants « font de la politique avec la vie des enfants » alors qu’ils se préparent à annoncer des grèves paralysantes

Les syndicats d’enseignants MILITANTS ont été accusés de faire de la politique avec la vie des enfants alors qu’ils se préparent aujourd’hui à annoncer des grèves paralysantes.

Des centaines de milliers de membres du personnel scolaire sont sur le point de partir si deux bulletins de vote sont en faveur d’une action revendicative, provoquant également le chaos pour les parents et l’économie.

Des centaines de milliers de membres du personnel de classe devraient partir si deux bulletins de vote sont en faveur d’une action revendicative Crédit : PA

Le ministre du Cabinet Mark Harper a averti que plus de temps en dehors des cours était «la dernière chose» dont les enfants avaient besoin Crédit : PA

Hier soir, les patrons syndicaux ont donné au gouvernement deux semaines pour augmenter leur offre salariale ou faire face à d’énormes perturbations le mois prochain.

Mais ils ont été critiqués pour avoir blessé des élèves qui s’efforçaient toujours de rattraper leur retard après le verrouillage.

Le ministre du Cabinet, Mark Harper, a averti que plus de temps en dehors des cours était « la dernière chose » dont les enfants avaient besoin.

Il a fustigé: “Toute grève, tout ce qui perturbe l’éducation des enfants, serait très regrettable.”

Le Syndicat national de l’éducation révélera à 17 heures aujourd’hui si ses 300 000 membres – en moyenne 39 500 £ par an – ont voté en faveur de la grève.

La secrétaire générale, Mary Bousted, a déclaré qu’elle était «confiante» d’après les enquêtes internes que le seuil d’action revendicative serait atteint.

Elle a déclaré à Times Radio hier: «Malheureusement, il y a un impact sur les enfants et les parents et nous ne voulons vraiment pas que cela se produise.

“Nous ne prendrions pas cette mesure s’il y avait une alternative – mais pour le moment, nous ne voyons pas qu’il y en a.”

Mme Bousted et ses collègues dirigeants syndicaux rencontrent mercredi la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, dans le cadre de discussions continues sur les salaires et les conditions.

Le NEU demande des augmentations de salaire de 12% après avoir rejeté la recommandation de 5% de l’organisme indépendant d’examen des salaires.

Le syndicat NAHT de 45 000 chefs dévoilera également les résultats de son scrutin aujourd’hui.

La tête secondaire typique est de 94 000 £.

Les initiés du gouvernement sont plus optimistes que le vote pourrait être inférieur à la grève, mais le chef de la NAHT, Paul Whiteman, a déclaré qu’il maintiendrait le conflit.

La semaine dernière, le scrutin de la NASUWT n’a pas atteint le seuil nécessaire pour déclencher une action revendicative, mais les enseignants du secondaire ont débrayé en Écosse.

Les grèves laisseraient les parents aux abois soit pour la garde des enfants, soit pour s’absenter du travail.

L’ancien enseignant et député conservateur Brendan Clarke-Smith a déclaré : « Les enfants et leurs parents ne devraient pas avoir à souffrir à cause des actions politisées des dirigeants syndicaux de gauche.

« Je suis sûr que la plupart des enseignants sont d’accord, c’est pourquoi le récent scrutin de grève de la NASUWT n’a pas atteint le seuil requis.

“D’autres groupes tels que le NEU doivent maintenant en prendre conscience également, plutôt que de faire de la politique avec les perspectives de nos élèves.

“Les syndicats doivent également tenir compte de l’effet que cela aura sur la garde d’enfants et donc sur l’économie au sens large.”

Son collègue député conservateur Jonathan Gullis, un autre ancien enseignant, a déclaré: «Les barons patrons sont déconnectés de la majorité de leurs membres et ne souhaitent que faire avancer leur propre programme.

“Tout comme en confinement, ce seront les élèves qui souffriront.”

La députée conservatrice Miriam Cates a ajouté : « Je pense que les grèves des enseignants seraient absolument épouvantables, surtout après la pandémie.

“Si nous n’avions pas de preuves claires des méfaits de l’absence de l’école avant Covid, alors nous en avons certainement maintenant – et refaire sciemment cela aux enfants est moralement répréhensible.”

La commissaire indépendante à l’enfance, Dame Rachel de Souza, a également déclaré que les grèves seraient la “mauvaise ligne de conduite”.

Elle a ajouté : « Nous ne pouvons pas nous permettre de perturber davantage la scolarisation des enfants.

“Cela va perturber leur apprentissage au moment même où ils se remettent sur la bonne voie.”

De multiples études ont montré que les enfants des zones les plus pauvres étaient les plus durement touchés par les fermetures d’écoles Covid.

Mais Mme Bousted a insisté sur le fait que les enseignants «portent le poids» d’une crise de personnel, les postes vacants doublant.

Elle a déclaré: “Ils font de leur mieux mais ils sont épuisés, ils sont démoralisés et ils ne peuvent pas continuer avec leur salaire qui a chuté de près d’un quart en termes réels depuis 2010.”

Hier soir, le ministère de l’Éducation a confirmé : « Le secrétaire à l’Éducation a organisé d’autres réunions avec les dirigeants syndicaux pour éviter des grèves nuisibles.

“Nous avons déjà répondu à la demande des syndicats de 2 milliards de livres supplémentaires pour les écoles l’année prochaine et l’année suivante dans la déclaration d’automne et avons décerné aux enseignants le prix le plus élevé en 30 ans.”

Feuillet standard de l’école du chef Le président de l’Association nationale des chefs d’établissement a supervisé une baisse des normes dans sa propre école. Paul Gosling a quitté Exeter Road Primary, dans le Devon, l’année dernière pour assumer son rôle syndical. En 2017, la note Ofsted de l’école était «bonne», mais en octobre, elle «nécessitait une amélioration». Les inspecteurs ont rappé sur le leadership, l’enseignement et le comportement des élèves.

Guerre du personnel universitaire

LA dirigeante syndicale prête à paralyser les universités avec 18 jours de grève a décrit son combat contre le gouvernement comme « une guerre ».

Des étudiants furieux ont accusé Jo Grady, secrétaire général de 140 000 £ par an, de négligence après que l’UCU se soit vanté: “Toutes les universités du pays seront fermées”.

Quelque 70 000 membres du personnel de 150 établissements devraient se joindre aux piquets de grève des travailleurs universitaires en février et mars Crédit : Alamy

Quelque 70 000 employés de 150 établissements devraient se joindre aux piquets de grève en février et mars.

L’année dernière, Grady, 38 ans, a écrit dans un pamphlet : « Ce n’est pas juste un ‘combat’, ni même quatre ‘combats’. C’est une guerre. »

Will Baker, 20 ans, étudiant de Birmingham, a déclaré : « Tenir 18 jours de grève pendant la période où les étudiants auront le plus besoin de soutien pour les examens finaux est une négligence.