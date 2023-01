Les syndicats d’enseignants lancent un ultimatum aux ministres “c’est maintenant ou jamais” pour éviter les grèves et la fermeture des écoles

Les syndicats d’enseignants ont prévenu hier les ministres qu’il était « maintenant ou jamais » d’éviter les grèves.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, les a suppliés de ne pas sortir et a déclaré que les enfants avaient suffisamment souffert.

Les écoles pourraient fermer si les enseignants votent pour sortir Crédit : Alamy

Gillian Keegan a déclaré que l’apprentissage des enfants avait connu une “perturbation importante” pendant la pandémie alors qu’elle tentait d’empêcher la fermeture des écoles.

Trois syndicats d’enseignants en conflit salarial annonceront les résultats des scrutins de grève dans les prochains jours.

Mme Keegan a ouvert une réunion d’une heure et demie en brandissant la lettre que les syndicats lui ont envoyée lorsqu’elle a commencé son travail – une demande de 2 milliards de livres sterling supplémentaires qu’elle a ensuite remportée du Trésor.

Le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il s’agissait d’une «réunion constructive» qui a lancé des discussions sur la révision des salaires de l’année prochaine.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: “La réunion a été constructive mais largement insatisfaisante en ce que nos préoccupations concernant l’érosion à long terme de la rémunération et des conditions des enseignants”.

La chef du Syndicat national de l’éducation, Mary Bousted, a déclaré: “Nous avons clairement indiqué au gouvernement que le moment était venu de mener des négociations intensives autour d’une meilleure offre salariale pour cette année. C’est maintenant ou jamais.

“Pour le moment, il n’y a rien de concret qui, si les membres votent pour agir, nous empêcherait de le faire car il n’y a pas d’offre concrète du gouvernement, en particulier sur la rémunération de cette année.”

Les écoles pourraient être forcées de fermer si les enseignants sortent, avec des grèves prévues pour février si les membres votent pour l’action.

Le gouvernement élabore des plans d’urgence pour atténuer l’impact, notamment en gardant les enfants des travailleurs clés dans les écoles avec un personnel réduit.

Un porte-parole du DfE a déclaré: “En plus d’entamer des discussions ouvertes sur les preuves soumises pour l’attribution des salaires de l’année prochaine, la secrétaire d’État a écouté les préoccupations plus larges des dirigeants syndicaux. La secrétaire à l’éducation a exprimé sa volonté de poursuivre les discussions au cours des prochains jours et semaines.”