Néanmoins, les nouvelles orientations semblaient avoir un impact immédiat à certains endroits. New York, le plus grand district scolaire du pays, a annoncé vendredi qu’il donnerait aux familles une autre chance de choisir l’enseignement en personne pour leurs enfants. La ville a déclaré que les écoles élémentaires, les programmes de prématernelle et les programmes pour les enfants ayant des handicaps complexes passeraient à une distance de trois pieds en avril, tandis qu’elle réviserait les règles de distanciation pour les élèves des collèges et des lycées.

Randi Weingarten, présidente de l’American Federation of Teachers, le deuxième plus grand syndicat d’éducateurs du pays, a déclaré dans un communiqué qu’elle «réserverait son jugement» sur les nouvelles directives en attendant un examen plus approfondi des recherches sur le comportement du virus dans les écoles, en particulier celles dans les villes ou qui manquent de ressources. Becky Pringle, présidente du plus grand syndicat d’enseignants, la National Education Association, a soulevé des préoccupations similaires.

Les partisans de la réouverture complète des écoles ont reçu un coup de pouce majeur lorsque les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé que les élèves du primaire et certains élèves des collèges et lycées pouvaient être espacés de trois pieds dans les salles de classe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy