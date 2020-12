Et la dirigeante adjointe, Angela Rayner, a appelé les conservateurs à enquêter sur les allégations selon lesquelles l’activiste Jack Summers aurait reçu des appels téléphoniques menaçants et avait été retiré d’une liste de candidats après avoir soulevé des inquiétudes concernant la publication.

Il s’est également engagé à «lutter contre le réveil» et a soutenu que la loi historique sur l’égalité des travailleurs, conçue pour éradiquer les préjugés sur le lieu de travail et dans les services publics, «légalise la discrimination fondée sur le sexe».

Elle a déclaré à Mme Milling: « Après que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères aient refusé de s’exprimer lorsque le président Trump revendiquait la victoire et alléguait une fraude à l’élection présidentielle américaine, ce bulletin semble démontrer que le Parti conservateur copie le livre de lecture de Donald Trump et met en œuvre une stratégie politique qui consiste à militariser les fausses informations, à faire des déclarations malhonnêtes et à dire des mensonges effrontés afin de «déborder» et de «submerger» la vérité.