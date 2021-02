Quelques mois plus tard, lors de l’examen des dépenses de novembre, les ministres ont annoncé une prolongation du programme jusqu’à la fin du mois prochain.

Il a toutefois noté que le nombre final dépendrait des employeurs et pourrait être inférieur.

Le parti affirme qu’en fait, cela signifierait que la moitié du salaire d’un nouveau jeune apprenti serait payé par le gouvernement, ce qui permettrait aux employeurs d’économiser plus de 3 500 £ pour chaque apprenti qu’ils embauchent.

Kate Green, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, a accusé le gouvernement «d’essayer de s’en sortir avec des solutions rapides, qui vendent aux jeunes à court et ne parviennent pas à créer les opportunités de formation et d’emploi dont ils ont besoin.

«L’incapacité de la chancelière à sécuriser notre économie signifie que la pandémie fait des ravages sur le marché du travail et maintenant plus que jamais les gens ont besoin d’un accès à la formation et de la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences.»