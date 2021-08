Les syndicats de pompiers et d’hôpitaux français déclarent des grèves contre le mandat de vaccination « inconstitutionnel »

L’un des principaux syndicats de pompiers français, FA/SPP-PATS, qui compte 7 000 membres, a déclaré qu’il se mettrait en grève à partir de lundi, à moins que des modifications ne soient apportées à la récente loi sur la vaccination obligatoire de certains salariés.

« La vaccination obligatoire des pompiers sous [the threat] de peine viole la constitution », l’Union mentionné dans un rapport.

« Notre syndicat ne s’oppose pas à la vaccination », le porte-parole de l’organisation, Andre Goretti, a déclaré à BFM TV. « Mais les conditions dans lesquelles elle s’impose sur le plan professionnel, avec [the threat of] sanctions financières et autres – c’est là que nous ne sommes pas d’accord.

Le syndicat des hôpitaux et des soignants, SUD Santé Sociaux, a également appelé à la grève et proteste contre la mesure qu’il a qualifiée « une nouvelle attaque contre le droit du travail ».

Selon la législation, qui a été approuvée par le Parlement à la fin du mois dernier, les pompiers, le personnel médical, les soignants et certains soldats ont jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner sous peine de sanctions. La disposition controversée contenant le mandat de vaccination sera examinée jeudi par le Conseil constitutionnel du pays.

Le gouvernement a poussé la population à se faire vacciner en plus grand nombre au milieu de la propagation de la variante Delta plus contagieuse du virus.

À partir du 9 août, les gens seront interdits de restaurants, de cafés et de transports longue distance à moins d’avoir un laissez-passer sanitaire. Le pass est déjà obligatoire pour les musées, cinémas et autres lieux culturels d’une capacité de plus de 50 personnes.

Ces restrictions, ainsi que le mandat de vaccination, ont déclenché des protestations à travers le pays. Plus de 200 000 personnes ont participé samedi à des manifestations dans toute la France.

Un groupe de pompiers en uniforme a été vu défiler samedi dans une colonne de protestation dans la ville de Nice, dans le sud du pays, où environ 6 500 personnes se sont rassemblées contre la réponse restrictive du gouvernement au Covid-19.

L’image du jour les pompiers en tête du cortège à Nice je vous fier de vous #manif31juillet#manifestation31juilletpic.twitter.com/Nd7nKn5aEa — L’infirmier 💙 (@L_Infirmier0ff) 31 juillet 2021

Charles-Ange Ginesy, le chef de la région Alpes-Maritimes et président du conseil d’administration régional des pompiers, a déclaré à BFM TV qu’il était « très déçu » après avoir vu des pompiers en uniforme participer à une manifestation.

« Le droit de manifester est un droit qui appartient à chacun de nous. Par contre, ils portaient leurs uniformes, ce qui m’a beaucoup surpris », a déclaré le responsable, exprimant l’espoir que « le contrôleur général saura leur faire comprendre qu’une telle attitude ne doit pas se répéter. »

La procédure est en cours, au cours de laquelle on regarde comment ces pompiers, qui avaient probablement agi par maladresse, vont pouvoir revenir à la raison.

Seul un groupe de 20 à 30 personnes a défilé avec les manifestants, contre 3 800 pompiers dans la région, a précisé Ginesy.

Les fonctionnaires français sont généralement liés par le « devoir de réserve », ce qui signifie qu’ils doivent faire preuve de retenue et de modération lorsqu’ils expriment des opinions personnelles.

Le porte-parole du syndicat des pompiers, André Goretti, a, quant à lui, pris la défense de ses collègues. « Il y a des choix individuels qui ne sont pas remis en cause par notre syndicat », il a dit. « C’est l’expression d’un citoyen. Un pompier – avant d’être pompier professionnel – est un citoyen. »

Les autorités ont fait plusieurs concessions à la suite de l’indignation, comme la baisse des amendes pour les entreprises qui ne vérifient pas les cartes de santé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !