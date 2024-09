Les syndicats condamnent la police britannique pour l’arrestation d’un journaliste — RT World News

Le journaliste Richard Medhurst a été détenu pendant près de 24 heures en vertu de la loi antiterroriste britannique

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) et le Syndicat national des journalistes du Royaume-Uni (NUJ) ont condamné l’arrestation récente au Royaume-Uni du journaliste Richard Medhurst. lettre adressée au chef de la lutte antiterroriste de New Scotland Yard, Matt Jukes, et datée de mardi, les syndicats ont déclaré qu’ils étaient « choqué » et « concerné » sur ce qu’ils considèrent « efforts visant à étouffer la liberté de la presse ».

Le 15 août, le citoyen britannique d’origine syrienne, Medhurst, a été arrêté à l’aéroport d’Heathrow à Londres. Selon son propre récit fourni à plusieurs médias, il a été extrait d’un avion et emmené dans un commissariat de police, où il a été détenu pendant plus de 24 heures. Son téléphone et son matériel de travail ont été saisis, tandis que Medhurst lui-même a été soumis à une fouille et à un interrogatoire.

On lui a dit qu’il avait été arrêté en vertu de l’article 12 de la loi britannique sur le terrorisme. Acte 2000 sur des accusations de « exprimer une opinion ou une croyance qui soutient une organisation interdite. » Il a finalement été libéré, mais il a déclaré qu’il ne savait pas encore s’il serait accusé d’une quelconque infraction.

Michelle Stanistreet, secrétaire générale du NUJ, et Anthony Bellanger, secrétaire général de la FIJ, ont déclaré que l’arrestation de Medhurst « Cela aura probablement un effet dissuasif sur les journalistes au Royaume-Uni et dans le monde entier », car ils craindraient désormais d’être arrêtés par les autorités britanniques « simplement pour avoir accompli leur travail. »

Les dirigeants de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et du Syndicat national des journalistes (NUJ) ont publié une déclaration commune critiquant mon arrestation, la saisie de mon matériel et l’utilisation de la législation antiterroriste contre les journalistes. Ils ont écrit à New York… pic.twitter.com/Yy1KNpH6ot — Richard Medhurst (@richimedhurst) 4 septembre 2024

« Le NUJ et l’IFJ sont tous deux choqués par l’utilisation croissante de la législation antiterroriste par la police britannique. Le journalisme n’est pas un crime », ils ont déclaré, arguant que le « Les pouvoirs contenus dans la législation antiterroriste doivent être déployés de manière proportionnée et non exercés contre les journalistes d’une manière qui étouffe inévitablement la liberté de la presse. » Ils ont demandé une réunion avec Jukes, exhortant les autorités britanniques à fournir « clarté » sur le cas de Medhurst.

La loi de 2000 sur le terrorisme confère à la police de larges pouvoirs pour poursuivre et punir les infractions liées au terrorisme. Son article 12 criminalise toute personne qui « invite à soutenir » pour une organisation désignée comme terroriste ou « exprime une opinion ou une croyance qui est favorable » Une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de cet article pourrait être condamnée à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans et à une lourde amende.

EN SAVOIR PLUS:

Le chef de la police de Londres attaque le matériel d’un journaliste (VIDEO)

Medhurst a déclaré à l’agence de presse Anadolu qu’on ne lui avait jamais donné de raison claire pour sa détention, mais qu’elle était probablement liée à ses reportages sur la guerre à Gaza. Le journaliste est un fervent partisan de la Palestine et de son groupe militant Hamas, considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement britannique.

Il a également averti que son arrestation pourrait créer un précédent dangereux, notant que Londres utilise de plus en plus la loi sur le terrorisme. « Non pas contre les terroristes, mais contre les dissidents politiques. »

Medhurst couvre les affaires internationales sur sa chaîne YouTube et anime une émission sur la chaîne iranienne Press TV, tout en publiant des articles d’opinion dans d’autres médias. Il a déjà contribué à plusieurs articles de RT.