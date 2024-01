Les syndicats argentins s’engagent à une « grève totale » alors que Javier Milei pousse les réformes économiques

Des centaines de milliers de travailleurs argentins feront grève cette semaine contre les réformes économiques du président libertaire Javier Milei, a déclaré un dirigeant syndical, accusant le gouvernement de « rompre le contrat social » et de revenir sur les accords avec les syndicats.

“Nous n’avons pas choisi cette voie, mais malheureusement ils ne nous ont donné aucune alternative”, a déclaré Gerardo Martínez, dirigeant du Syndicat argentin des travailleurs de la construction et figure éminente de la puissante Fédération générale du travail (CGT) du pays, dans une interview accordée à la veille du scrutin. protestation mercredi.

«Il y aura au moins 200 000 manifestants [in Buenos Aires] et je crois que la grève sera totale.

Environ 40 pour cent des 13 millions de travailleurs enregistrés en Argentine appartiennent à des syndicats, selon les estimations syndicales, et bon nombre de ces groupes sont étroitement alliés au mouvement péroniste qui a dirigé le précédent gouvernement du pays.

Martínez appartient à une aile modérée de la CGT qui a largement défendu les négociations avec les gouvernements argentins. Mais il a déclaré que, bien qu’il ait eu des entretiens avec des responsables de Milei peu après l’entrée en fonction du président le mois dernier, « rien de ce que nous avions convenu ne s’est reflété dans la réforme du travail qu’ils ont soudainement présentée, qui rompt le contrat social argentin ».

Le gouvernement de Milei a agi rapidement pour redresser l’économie argentine en crise. Un vaste décret d’urgence publié le mois dernier réduit la protection des travailleurs, déréglemente les industries et permet aux Argentins de se retirer plus facilement des soins de santé fournis par les syndicats.

Milei a également réduit les subventions à l’énergie et aux transports et a soumis un projet de loi de grande envergure au Congrès, comprenant des mesures visant à privatiser les entreprises publiques. Le projet de loi et le décret sont en cours d’examen par le Congrès.

Les analystes ont averti que la capacité du gouvernement à limiter les manifestations perturbatrices sera essentielle pour déterminer la durabilité de ses réformes.

Martínez a déclaré qu’il espérait que la grève générale, la plus précoce d’un mandat présidentiel dans l’histoire moderne de l’Argentine, convaincrait les législateurs de bloquer les réformes de Milei et d’amener l’équipe du président à la table des négociations.

« Nous sommes conscients que l’inflation [needs to come down.] Nous sommes gênés d’avoir un pays avec un tel niveau de pauvreté », a-t-il déclaré. “Mais nous ne pouvons pas accepter que le coût de la stabilité économique repose uniquement sur le dos des travailleurs et de la classe moyenne.”

Plus de 40 pour cent des Argentins vivent dans la pauvreté, et ce chiffre devrait augmenter dans les mois à venir, car une récession imminente et une forte inflation, atteignant 211 pour cent par an, laissent moins de personnes en mesure d’acheter des produits de base.

Le gouvernement de Milei souligne l’augmentation de l’aide alimentaire et des allocations familiales comme un effort pour protéger la classe ouvrière.

Les tribunaux fédéraux ont déjà suspendu la réforme du travail incluse dans le décret de Milei – qui comprenait des modifications aux indemnités de départ et l’extension des périodes d’essai pour les salariés – après que la CGT et d’autres groupes ont demandé des injonctions.

Le Syndicat des travailleurs de l’économie populaire, qui représente une partie des 8 millions d’Argentins travaillant de manière informelle, se joindrait à la marche, a déclaré son secrétaire général, Alejandro Gramajo.

“Nous nous attendons à une de nos plus grandes mobilisations, car notre secteur est absolument puni”, a-t-il déclaré, ajoutant que “tous les secteurs qui sont touchés par les politiques criminelles de ce gouvernement” s’uniront pour “une démonstration massive de protestation”. forcer”.

Le plus radical Polo Obrero, un groupe de gauche qui représente les chômeurs argentins et qui s’appuie généralement sur des protestations contre les barrages routiers, rejoindra également le parti, malgré la répression des barrages routiers mise en œuvre par le gouvernement de Milei.

Le leader de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, a déclaré : « Si ce gouvernement ne comprend pas qu’il doit répondre aux besoins des [the poor]elle se retrouvera face à une nation de gens mobilisés.»

Ricardo Carpena, un journaliste argentin qui couvre le mouvement syndical depuis trois décennies, a déclaré que la grève pourrait intensifier l’impasse entre Milei et les syndicats.

« Le président durcit sa position contre le dialogue. . . et la CGT, si elle ne trouve aucune issue à ce piège, pourrait se retrouver coincée dans les stratégies de pression des groupes les plus radicaux », a-t-il déclaré. “C’est le début d’une nouvelle phase très inquiétante.”