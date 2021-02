Sir Keir Starmer a appelé à un «tournant» dans le scandale du revêtement et a exhorté les ministres à rendre toutes les maisons sûres d’ici l’année prochaine.

Son appel intervient alors que le parti travailliste publie une analyse qu’il a effectuée à partir de données officielles, qui, selon le parti, suggèrent que jusqu’à 11 millions de personnes pourraient être confrontées à des coûts de réparation «qui changent la vie» ou à des propriétés invendables.

Le travail forcera un vote non contraignant à la Chambre des communes sur la question lundi – plus de trois ans et demi après que des revêtements dangereux aient été accusés d’avoir alimenté l’incendie de la tour Grenfell en 2017, qui a coûté la vie à 72 personnes.

Bien qu’il n’oblige pas les ministres à agir, les travaillistes espèrent que le vote montrera la force du sentiment des partis politiques sur la question.

Le travail veut une nouvelle date limite juridiquement exécutoire de 2022 pour rendre toutes les maisons sûres.

Le parti appelle également à la création d’un nouveau groupe de travail national sur le revêtement, sur le modèle d’une approche réussie adoptée en Australie, pour empêcher les locataires de supporter le coût.

Les ministres devraient également fournir un financement immédiat pour retirer le revêtement potentiellement mortel des blocs et payer d’autres mesures de sécurité incendie urgentes, selon le parti, ainsi qu’une législation visant à protéger les résidents contre les coûts.

Le parti affirme qu’une nouvelle analyse qu’il a effectuée à partir des chiffres de la base de données New Build et de l’Office for National Statistics (ONS) suggère que le scandale du revêtement pourrait être encore plus important que ce que l’on imaginait auparavant et toucher jusqu’à 11 millions de personnes au Royaume-Uni.

Tous n’auront pas de revêtement inflammable sur leurs blocs. Au lieu de cela, certains auront d’autres problèmes de sécurité incendie qui ont été identifiés à la suite d’inspections à la recherche de revêtement.

D’autres ne pourront pas vendre pour le moment en raison des demandes du prêteur hypothécaire concernant les inspections, ont indiqué des sources.

Sir Keir a déclaré que le vote de la Chambre des communes «doit être un tournant pour les personnes touchées par le scandale du revêtement. Des millions de personnes ont été entraînées dans cette crise en raison d’années de tergiversations, de retards et de solutions à moitié cuites du gouvernement ».

«Pour de nombreux locataires, le rêve d’accession à la propriété est devenu un cauchemar. Ils se sentent abandonnés, enfermés dans des maisons inflammables et doivent faire face à des coûts ruineux pour les travaux de réparation et les mesures de sécurité provisoires.

«J’exhorte les députés conservateurs à voter avec nous au Parlement aujourd’hui et à donner la priorité à la sûreté et à la sécurité de leurs électeurs. Et j’exhorte le gouvernement à maîtriser cette crise par le biais d’un groupe de travail national et en mettant en œuvre les six revendications du Labour.

Un porte-parole du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré:

«Les locataires ne devraient pas avoir à s’inquiéter des coûts inabordables de la correction des défauts de sécurité dans les immeubles de grande hauteur qu’ils n’ont pas causés – et devraient être protégés des coûts d’assainissement à grande échelle dans la mesure du possible.

«Nous voulons tous que les maisons soient rendues plus sûres, le plus rapidement possible et soutenues par notre financement de 1,6 milliard de livres sterling, nous faisons de bons progrès dans la réhabilitation des maisons insalubres.

«Le projet de loi sur la sécurité des bâtiments est le mécanisme législatif approprié pour résoudre ces problèmes et sera présenté en temps voulu.»