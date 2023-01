Les syndicalistes menacent de laisser les députés sans pouvoir

Le deuxième syndicat français propose de couper l’électricité aux législateurs et aux milliardaires avant la grève nationale

Les autorités françaises ont annoncé qu’elles allaient déployer des milliers de policiers jeudi en réponse aux grandes manifestations nationales organisées par la Confédération générale du travail (CGT), le deuxième syndicat du pays, qui a également menacé de couper l’alimentation en électricité des députés et des milliardaires.

Les travailleurs syndiqués dans des secteurs tels que les transports, l’éducation et l’énergie ont annoncé qu’ils se mettraient en grève et organiseraient des rassemblements après que le gouvernement a proposé la semaine dernière un projet de loi qui ferait passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les sondages ont montré que cette décision est opposée par la grande majorité des citoyens français, dont beaucoup sont actuellement confrontés à une crise du coût de la vie.

Selon les syndicats et les opérateurs de transport cités par Reuters, on s’attend à ce que les transports publics soient les plus touchés jeudi à la suite de la grève, avec de nombreux trains et vols annulés et le métro parisien connaissant d’importantes perturbations. De plus, on s’attend à ce que sept enseignants du primaire sur dix quittent leur emploi, tout comme de nombreux travailleurs de raffinerie.

“Je leur propose aussi d’aller voir les belles propriétés, les beaux châteaux des milliardaires”, Le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré mercredi à France 2, ajoutant que “ce serait bien qu’on leur coupe l’électricité pour qu’ils puissent se mettre, pendant quelques jours, dans la peau de… des Français qui n’ont pas les moyens de payer leur facture.”

Un autre responsable CGT, Sébastien Menesplier, responsable de la branche énergie et mines du syndicat, a également menacé de couper l’alimentation en électricité des bureaux des députés favorables à la réforme des retraites, selon les médias locaux.

Les responsables gouvernementaux ont appelé les menaces de couper l’électricité “inacceptable” et ont engagé une force de police importante pour gérer les manifestations.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que plus de 10 000 policiers seront déployés à travers le pays jeudi, ajoutant que la majorité s’occupera des manifestations à Paris, où il a déclaré que plus de 1 000 personnes potentiellement violentes devraient y assister.

La réforme des retraites n’a pas encore force de loi, car elle doit d’abord être adoptée par le parlement. Le président Emmanuel Macron, dont le gouvernement a proposé le projet de loi, doit obtenir la majorité absolue pour faire passer la législation, mais est actuellement opposé par le parti libéral-conservateur Les Républicains.