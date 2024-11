Les symptômes vasomoteurs pendant la ménopause peuvent augmenter le risque de diabète de type 2

VENDREDI 1er novembre 2024 (HealthDay News) – Les symptômes vasomoteurs (VMS) pendant la transition vers la ménopause (MT) sont associés à un risque accru de diabète de type 2 (DT2), selon une lettre de recherche publiée en ligne le 31 octobre dans Réseau JAMA ouvert.

Monique M. Hedderson, Ph.D., de Kaiser Permanente à Pleasanton, en Californie, et ses collègues ont examiné les associations de fréquence et de trajectoires du VMS avec l’incident du DT2 sur la MT dans le cadre de l’étude sur la santé des femmes à travers le pays. Au total, 2 761 femmes en préménopause ou en périménopause précoce ont été évaluées lors de 13 visites de suivi annuelles environ.

Au départ, 28, 10 et 62 pour cent des femmes ont signalé un VMS un à cinq jours par période de deux semaines, un VMS six jours ou plus par semaine et aucun VMS, respectivement. Dans l’ensemble, 12,2 pour cent ont développé un diabète au cours du suivi. Les chercheurs ont observé une association pour des VMS variables dans le temps plus fréquents avec un risque accru d’incident de diabète (rapports de risque, 1,45 et 1,30 pour les VMS fréquents et peu fréquents, respectivement, par rapport à l’absence de VMS), après ajustement pour les covariables. Il y avait quatre trajectoires de VMS : une probabilité constamment faible de VMS (26 %), une probabilité constamment élevée de VMS (31 %), une probabilité élevée d’apparition précoce qui a diminué avec le temps (25 %) et une faible probabilité d’apparition tardive initiale. augmenté avec le temps (19 pour cent); 0,2 pour cent des patients avaient une trajectoire inconnue. Par rapport aux femmes présentant un VMS constamment faible, celles présentant un VMS constamment élevé présentaient un risque accru de diabète (risque relatif, 1,50).

« Les femmes souffrant de VMS fréquents et/ou persistants au-delà du MT peuvent représenter un groupe à haut risque à cibler pour la prévention du diabète », écrivent les auteurs.

Un auteur a révélé des liens avec l’industrie pharmaceutique.

