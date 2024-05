Les symptômes du SCI s’améliorent davantage grâce aux régimes pauvres en glucides et en FODMAP qu’avec les médicaments :

basculer la légende d3sign/Getty Images/Moment RF

Les changements alimentaires soulagent les douleurs abdominales et d’autres symptômes du syndrome du côlon irritable plus efficacement que les médicaments, une nouvelle étude montre.

Sept participants à l’étude sur dix ont signalé une réduction significative des symptômes du SCI après avoir adopté soit un type de régime d’élimination appelé régime FODMAP, soit un régime pauvre en glucides, plus simple à suivre.

« Le régime s’est avéré plus efficace que le traitement médical », a déclaré la diététicienne Sanna Nybacka, auteur principal de l’étude et chercheuse postdoctorale à l’Université de Göteborg en Suède. « Il est probablement plus rentable de fournir aux gens des aliments et des conseils sur la façon de manger que de leur donner de nombreux médicaments très coûteux. »

De plus, le régime alimentaire n’a pas besoin d’être compliqué, selon l’étude publiée le mois dernier dans The Lancet Gastroentérologie et Hépatologie. Un régime pauvre en glucides soulageait presque autant les symptômes que les conseils diététiques traditionnels concernant le SCI, qui limitent un groupe de glucides à chaîne courte appelés FODMAP, présents dans de nombreux aliments courants, notamment les produits laitiers, les légumineuses, les oignons, l’ail et les céréales.

Environ 6% des Américains, dont une majorité de femmes, souffrent du SCI. Les symptômes comprennent des douleurs abdominales associées à de la diarrhée ou de la constipation ou les deux et aucun signe visible de maladie dans le tube digestif. Le stress chronique peut déclencher des symptômes.

Les chercheurs ont réparti au hasard 294 adultes suédois, pour la plupart des femmes, présentant des symptômes modérés à sévères du SCI en trois groupes. Un groupe a reçu des conseils diététiques traditionnels concernant le SCI – notamment manger des repas réguliers, limiter la consommation de café, d’alcool et de soda – ainsi que des produits d’épicerie gratuits livrés à domicile et des recettes pour un repas sain. régime pauvre en FODMAPacronyme pour oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles.

Un deuxième groupe a reçu gratuitement des produits d’épicerie livrés à domicile et des recettes pour un régime pauvre en glucides. Un troisième groupe a reçu un traitement pharmaceutique optimisé gratuit.

Après quatre semaines, les participants des deux groupes de régime ont signalé une réduction significative des symptômes – une réduction de 76 % avec le régime pauvre en FODMAP et une réduction de 71 % avec le régime pauvre en glucides. Le groupe médicamenteux a signalé une réduction de 58 % des symptômes.

Deux semaines après le début de l’étude, une participante, une femme d’une cinquantaine d’années suivant un régime FODMAP, a pleuré en décrivant le soulagement des douleurs abdominales qu’elle ressentait pour la première fois de sa vie d’adulte, a déclaré Nybacka à NPR.

D’autres membres des deux groupes alimentaires ont également déclaré qu’ils se sentaient mieux qu’aussi loin qu’ils s’en souviennent, a-t-elle déclaré.

En plus du soulagement des symptômes du SCI, les participants des trois groupes ont signalé moins d’anxiété et de dépression et une meilleure qualité de vie.

Après six mois, les participants à l’étude avaient repris certaines de leurs habitudes alimentaires antérieures, mais la majorité continuait à signaler moins de symptômes du SCI.

Les chercheurs ont été surpris de constater que le régime pauvre en glucides fonctionnait aussi bien, a déclaré Nybacka. Ils ont ajouté le régime à l’étude après que des patients qui l’avaient essayé dans le but de perdre du poids ou de contrôler leur diabète leur aient dit que cela avait réduit leurs symptômes du SCI. Un régime pauvre en glucides est plus facile à suivre qu’un régime FODMAP plus compliqué et plus restrictif.

Le Dr Lin Chang, gastro-entérologue et professeur de médecine à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que l’étude confirme les avantages à long terme de l’alimentation dans le traitement du syndrome de l’intestin irritable. Et l’étude l’a informée qu’un régime pauvre en glucides, riche en protéines et en graisses, pourrait réduire les symptômes du SCI. «C’était nouveau», dit-elle.

Mais elle pense que l’étude pourrait avoir biaisé l’alimentation par rapport aux médicaments. « Ce n’était pas une comparaison tout à fait juste », a déclaré Chang, qui n’a pas participé à l’étude.

Les patients doivent souvent prendre des médicaments pendant plus de quatre semaines, soit la durée de l’étude, pour constater les bénéfices, a déclaré Chang. En outre, les médecins américains prescrivent des médicaments contre le SCI qui ne sont pas disponibles en Suède, a-t-elle expliqué.

« Les médicaments sont toujours efficaces », a-t-elle déclaré dans une interview sur Zoom. « Et je ne dirais pas nécessairement que cette étude a prouvé définitivement que le régime alimentaire était meilleur ou plus efficace que les médicaments. »

Elle pense également que les thérapies comportementales, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, que la nouvelle recherche n’a pas étudiée, peuvent réduire les symptômes du SCI. Certains médecins prescrivent désormais des applications offrant un soutien corps-esprit.

Les régimes ne conviennent pas à tout le monde, a ajouté Chang. Elle ne soumettrait pas un patient souffrant de troubles de l’alimentation à un régime d’élimination, par exemple.

Suivre ces régimes sans livraisons gratuites d’épicerie et de recettes pourrait s’avérer difficile, mais Chang a pointé du doigt les entreprises de services de restauration, dont une dans laquelle elle possède des actions. ModifierSanté livre des repas préparés conçus pour que les gens respectent les restrictions alimentaires. Contrairement à l’étude suédoise, les inscrits paient la nourriture.

Ronnie Cohen est un journaliste de la région de la baie de San Francisco qui se concentre sur les questions de santé et de justice sociale.