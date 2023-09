Les symptômes du rhume, de la grippe et du COVID-19 expliqués

C’est de nouveau l’automne, apportant aux Canadiens des feuilles aux couleurs vives, des cafés au lait chauds, un ciel gris – et bien plus de reniflements et de toux.

Mais si vous pensez avoir quelque chose, comment savoir si vos symptômes proviennent de la grippe, du rhume, d’allergies ou du COVID-19 ?

La réponse courte ? Vous ne pouvez pas.

Il est très difficile de distinguer le COVID-19 des autres « virus des voies respiratoires de base que les gens verraient normalement à ce stade de l’année », sur la base des seuls symptômes, a déclaré le Dr Zain Chagla à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Trois ans et demi après la propagation du COVID-19 dans le monde, les symptômes les plus courants sont toujours ceux qui se chevauchent largement avec d’autres maladies respiratoires, notamment la grippe : fièvre, toux, mal de gorge et fatigue, entre autres.

Certains des symptômes les plus uniques du COVID-19, tels que la perte du goût ou de l’odorat, sont également devenus moins courants à mesure que de nouveaux variants ont pris le dessus, ce qui signifie qu’il est plus difficile que jamais de faire la différence.

« Les gens le décrivent comme leurs cas (de COVID-19) qui ressemblent davantage à ceux d’un rhume en ce sens, ce qui, malheureusement, rend plus difficile la distinction des types typiques d’infections des voies respiratoires supérieures que nous observons à ce stade de l’année », » Chagla, spécialiste des maladies infectieuses et professeur agrégé à l’Université McMaster, a déclaré.

Selon les experts, le seul véritable moyen de savoir si vos symptômes pseudo-grippaux sont bien ceux de la grippe et non du COVID-19 est de tester le virus. Et quelle que soit la maladie respiratoire dont vous pensez souffrir, les conseils sont les mêmes.

« Si vous avez de la fièvre et que vous ne vous sentez pas bien, vous devriez rester à la maison jusqu’à votre rétablissement », a déclaré Chagla.

MALADIES ET LEURS SYMPTÔMES

Les cas de COVID-19 ont connu une légère augmentation à travers le pays à l’approche de l’automne, rappelant que même si le virus ne circule plus avec le niveau de danger observé au début de 2022, lors de l’émergence d’Omicron, il est toujours là. La couverture vaccinale et l’évolution de variantes plus bénignes au fil du temps ont contribué à réduire le niveau de risque pour les Canadiens, mais la COVID-19 est toujours capable de provoquer une maladie grave ou une hospitalisation et est plus contagieuse que des virus respiratoires similaires.

Si vous vous sentez malade en ce moment, il est beaucoup plus probable qu’il s’agisse du COVID-19 que de la grippe ou du VRS, selon la Dre Tara Moriarty, chercheuse en maladies infectieuses et professeure agrégée à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Toronto.

Moriarty dirige une équipe qui suit les niveaux de COVID-19 à travers le Canada alors que les rapports provinciaux et fédéraux sont devenus moins fréquents. Elle a déclaré que même si le nombre d’infections au COVID-19 est inférieur « à ce qu’il a été pendant une grande partie de la période Omicron », on constate une augmentation des hospitalisations et des décès.

Elle a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique que nous ne voyons pas encore beaucoup de grippe et que, bien qu’il y ait un peu de VRS, « ce que nous avons principalement en ce moment, c’est le COVID ».

La grippe est le terme familier désignant une maladie respiratoire causée par des virus grippaux qui infectent le nez et la gorge. Il existe différentes souches de grippe, telles que la grippe A et la grippe B, et les symptômes les plus courants comprennent la fièvre, la toux, les maux de gorge, les maux de tête, le nez qui coule ou bouché et les douleurs musculaires.

Bien que le COVID-19 connaisse des pics saisonniers dus à diverses raisons – un plus grand nombre de personnes restant à l’intérieur en hiver signifie une meilleure possibilité de propagation des maladies aéroportées, par exemple – il peut être contracté à tout moment de l’année. La grippe a une activité saisonnière plus prononcée. La saison de la grippe commence à l’automne, avec des cas culminant généralement en hiver et se terminant au début du printemps.

Nous utilisons le terme « rhume » comme un fourre-tout pour désigner les infections bénignes du nez et de la gorge qui provoquent des symptômes pas trop graves et qui peuvent être traités à la maison. Les symptômes courants sont un nez qui coule ou bouché, un mal de gorge, une toux, des éternuements et des douleurs musculaires générales. Parfois, une légère fièvre peut accompagner un rhume.

« Il y a environ dix autres virus qui circulent qui sont, entre guillemets, ‘le rhume' », a expliqué Chagla.

Le virus respiratoire syncytial (VRS), un virus qui touche généralement plus fréquemment les enfants mais qui peut également être contracté par les adultes, présente davantage de symptômes dans les voies respiratoires inférieures que certains des autres virus respiratoires qui devraient circuler cet automne. Cela inclut des symptômes tels qu’une respiration sifflante, a déclaré Chagla, ce qui n’est pas courant chez les patients atteints du COVID-19 ou de la grippe.

Bien qu’il existe certains « signes subtils qui peuvent ne pas se chevaucher » en termes de symptômes liés à ces problèmes respiratoires, il est essentiellement impossible pour une personne moyenne d’être sûre de la source de sa maladie, a-t-il déclaré, surtout si elle présente des symptômes. commun à plusieurs types de maladies.

Au lieu d’essayer de déterminer si leur toux est simplement une partie d’un rhume, les experts affirment que les Canadiens qui ne se sentent pas bien devraient toujours essayer de rester à la maison si possible pour atténuer la propagation potentielle des virus pendant leur convalescence.

Pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison parce que leur travail ne prévoit pas de jours de maladie, Chagla leur recommande de porter un masque s’ils se retrouvent en public avec des symptômes de tout type.

« Il devient trop difficile de distinguer toutes ces infections, et sans faire un test – et même dans ce cas, un seul test, ce n’est pas parfait – on ne serait pas nécessairement capable de le faire, et encore une fois, en dehors peut-être des nausées, comme la perte de odeur, (les symptômes) se chevauchent vraiment un peu.





PERTE DE GOÛT/ODEUR BEAUCOUP MOINS COURANT DANS LE COVID-19

Le seul symptôme qui indique clairement qu’une maladie est probablement le COVID-19, a déclaré Chagla, reste une perte soudaine du goût ou de l’odorat en l’absence de toute congestion pour l’expliquer.

« Cela est beaucoup moins fréquent depuis l’apparition du coronavirus, mais c’est probablement la seule chose qui le distingue des autres virus respiratoires », a-t-il déclaré. « Tout d’un coup, ils perdent leur odorat alors qu’il n’y a pas beaucoup de congestion, tout ce qui y est associé qui tend à être le COVID-19. »

Il a déclaré que même si ce symptôme est toujours présent, il est « beaucoup, beaucoup moins apparent que ce que nous avons vu en 2020 », lorsque ce symptôme était considéré comme l’un des symptômes prédominants. Aujourd’hui, c’est « une minorité de personnes qui en souffrent », a-t-il déclaré, mais ceux qui présentent ce symptôme dans le cadre d’une maladie respiratoire peuvent être assez sûrs qu’il s’agit d’un cas de COVID-19.

En termes d’autres changements au fil du temps, à mesure que de nouveaux variants sont apparus, les symptômes des voies respiratoires supérieures sont devenus plus fréquents tandis que ceux des voies respiratoires inférieures sont devenus moins courants, a déclaré Chagla.

Une étude publiée dans la revue à comité de lecture Scientific Reports en mars a révélé que les caractéristiques des voies respiratoires inférieures, notamment des anomalies pulmonaires, une insuffisance respiratoire aiguë, une dyspnée (essoufflement), une hypoxémie (faibles niveaux d’oxygène dans le sang) et une pneumonie diminuaient avec chaque variante successive. L’étude, qui a également révélé une légère augmentation des symptômes des voies respiratoires supérieures parmi les nouvelles variantes, couvrait Delta et Omicron.

Bien qu’il y ait eu des changements au fil du temps, le COVID-19 reste plus dangereux que la grippe, qui peut être une maladie grave en soi, a noté Moriarty.

« Dans la population générale, la COVID a un impact bien plus important. Ainsi, même à l’heure actuelle, par exemple, le nombre estimé de décès et d’hospitalisations liés au COVID est encore neuf à dix fois plus élevé que ce à quoi nous nous attendrions pour la grippe.

PAS CERTAIN? TESTEZ-VOUS

Jouer au détective des symptômes ne sera pas en mesure de vous donner les réponses que les tests vous donneront, mais il est plus difficile de mettre la main sur un test de nos jours, a déclaré Chagla.

Il conseille aux Canadiens de vérifier auprès de leurs bureaux de santé publique locaux, car la disponibilité et l’emplacement des tests varient selon la province ou le territoire.

« Des tests rapides ont été distribués dans certaines provinces aux bureaux de santé publique ou à de plus grands organismes de santé publique, pour ensuite être distribués dans les communautés », a-t-il déclaré. « Certaines pharmacies proposent des tests, à la fois PCR et rapides. Et donc vous savez, il est important d’aller sur le site Web de votre santé publique locale pour voir où se trouvent ces ressources.

Moriarty a noté que les tests rapides peuvent être négatifs au début car les symptômes peuvent mettre quelques jours à se développer. La meilleure pratique consiste à refaire un test quelques jours plus tard si les symptômes persistent.

« Les gens devraient se faire tester s’ils ne se sentent pas très bien, (et) si cela est possible, rester à la maison après le travail ou l’école pendant au moins trois jours et continuer à tester le COVID », a-t-elle déclaré. « Et si vous êtes négatif le troisième jour consécutif après l’apparition de vos symptômes, il se peut que ce soit autre chose. Mais il faut juste du temps pour le savoir, et c’est là une partie du problème. »

Chagla a souligné que nous disposons de plus de ressources pour lutter contre le COVID-19 que les années précédentes, comme le médicament antiviral Paxlovid. Disponible dans les pharmacies participantes partout au Canada, il s’agit d’une pilule qui peut aider à limiter la gravité de la COVID-19 lorsqu’elle est prise au début d’une infection. Ceux qui présentent un risque élevé de développer des symptômes graves du COVID-19 sont éligibles aux ordonnances.

« Nous disposons de vaccins contre la grippe appropriés. Nous avons des antiviraux contre la grippe, nous avons des vaccins contre la COVID-19, nous avons des antiviraux contre la COVID-19, nous avons maintenant un vaccin contre le VRS pour les personnes de plus de 60 ans qui est actuellement administré au Canada aux personnes à haut risque », a déclaré Chagla. « Je pense que pour les gens, en particulier ceux qui ont plus de 60 ans ou qui ont des problèmes de santé, cela vaut la peine de simplement contacter leurs prestataires et de leur dire : « Que puis-je faire pour rester à jour avant la saison ? »