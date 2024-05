Les symptômes du COVID les plus courants que les médecins constatent ce printemps

À l’approche de l’été, une nouvelle variante dominante du COVID-19 infecte des personnes partout aux États-Unis. Le KP.2 représente désormais 28 % des infections au COVID-19 dans le pays, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

« KP.2 est l’une des nombreuses variantes appelées « variantes FLiRT », du nom des noms techniques de leurs mutations. Dr Purvi Parikh, immunologiste à NYU Langone Health, a déclaré au HuffPost par courrier électronique. KP.2 est un descendant de la souche JN.1 de l’hiver, a ajouté Parikh.

Plus précisément, les variantes FLiRT ont une mutation similaire dans la protéine Spike, a déclaré Dr Donald Dumford, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la Cleveland Clinic Akron General dans l’Ohio. « Cette protéine de pointe est ce que le virus utilise pour s’attacher et pénétrer dans nos cellules pulmonaires. »

« Il présente de nouvelles mutations qui peuvent échapper aux anticorps (c’est normalement ainsi que les virus évoluent et survivent) », a expliqué Parikh.

Actuellement, les cas de COVID-19 sont faibles, selon l’American Medical Association, mais il vaut la peine de connaître les signes des infections printanières au COVID et la meilleure façon de vous protéger contre l’infection par KP.2 ou une autre variante de FLiRT. Ci-dessous, les experts partagent les symptômes courants du COVID-19 qu’ils observent ce printemps et leurs conseils pour rester en bonne santé :

Comme pour les autres variantes du COVID-19, les symptômes comprennent de la toux, des maux de gorge, de la fièvre et de la fatigue.

« Les symptômes ne sont vraiment pas différents de ceux que nous observons actuellement avec d’autres variantes du COVID », a déclaré Dumford.

La plupart des personnes infectées se sentiront généralement mal et présenteront des symptômes tels qu’un maux de gorge, fièvre et toux, a déclaré Parikh. Un nez qui coule est également courant, a noté Dumford, tout comme la fatigue, les maux de tête et les douleurs musculaires. D’après le CDC. Si vous présentez des symptômes tels que des difficultés respiratoires, de la confusion et une fièvre supérieure à 103 degrés, vous devez consulter immédiatement un médecin.

« À l’heure actuelle, ce que nous constatons, c’est que la plupart des gens souffrent d’une maladie relativement bénigne, et c’est simplement parce que presque tous – cela représente plus de 95% d’entre nous – avons un certain degré d’immunité contre les virus COVID à ce stade », a déclaré Dumford, soit à cause d’infections antérieures, soit à cause de vaccinations.

Cela signifie que même si vous êtes exposé à une nouvelle variante du COVID-19, vous bénéficiez d’une certaine immunité de base qui peut atténuer vos symptômes, voire arrêter complètement l’infection, a-t-il déclaré.

Les risques d’une longue COVID et d’une infection grave sont toujours réels pour de nombreuses personnes.

Ce n’est pas parce que les infections au COVID ont tendance à être plus bénignes que vous devez ignorer le virus. «Même ces maladies moins graves peuvent durer des semaines et rendre malheureux, sans compter qu’il existe un risque de longue durée. [COVID]», a déclaré Parikh.

Un long COVID peut mener à des problèmes de santé, notamment des palpitations cardiaques, un essoufflement, un brouillard cérébral et des douleurs articulaires. Certains groupes de personnes courent également un risque plus élevé d’hospitalisation ou de décès en raison d’une infection au COVID.

« Je pense que nous devons souligner que nous voyons encore occasionnellement des cas graves de COVID à l’hôpital », a déclaré Dumford, notant qu’il s’agit généralement de personnes appartenant à des populations vulnérables. « Les personnes de plus de 60 ans, celles souffrant d’autres maladies respiratoires comme l’emphysème et la BPCO, les personnes ayant des problèmes du système immunitaire, les patientes enceintes… Je pense que même si nous voyons des cas bénins, nous devons quand même nous rappeler qu’il y a des gens là-bas. cela peut devenir vraiment malade.

Images demi-point via Getty Images Le port d’un masque est un bon moyen de se protéger du COVID-19 ce printemps et cet été.

Assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations et suivez les protocoles sanitaires si vous êtes malade.

« Je suis toujours partisan des vaccins… les recommandations vaccinales les plus récentes sont que les personnes de plus de 65 ans devraient recevoir un rappel supplémentaire ce printemps », a déclaré Dumford. « S’ils ne l’ont pas fait, il est toujours possible de le faire. » On s’attend à ce qu’un nouveau vaccin contre la COVID soit disponible à l’automne, ciblant les souches en circulation, et que vous devriez également vous procurer.

Parikh a ajouté que le lavage des mains et le masquage peuvent également contribuer à renforcer votre protection contre les maladies.

Le COVID « est désormais un virus endémique [that’s] là pour rester, et nous devons continuer à prendre des mesures simples pour nous protéger et protéger les autres et réduire la transmission, en particulier pour éviter les effets à long terme comme long [COVID]», a déclaré Parikh.

Si vous tombez malade, assurez-vous de suivre les directives d’isolement.

« Essentiellement, maintenant, ils pratiquent l’isolement du COVID comme tous les virus respiratoires… donc, si vous avez des symptômes [or] vous avez de la fièvre, vous devez rester à la maison jusqu’à [the symptoms] « Votre état s’améliore et vous n’avez plus de fièvre pendant 24 heures sans prendre de médicaments pour réduire la fièvre », a déclaré Dumford.

Une fois l’isolement terminé, vous devez porter un masque bien ajusté pendant cinq jours pour éviter de rendre malade votre entourage, a-t-il noté.

Par rapport aux pics d’infection du début de la pandémie, les cas de COVID-19 sont désormais (heureusement) en baisse, mais cela ne signifie pas que vous pouvez négliger toute prudence. « Je veux juste m’assurer que les gens sachent que le virus circule toujours et qu’il faut y réfléchir et prendre les précautions appropriées », a déclaré Dumford.