Les symptômes du COVID les plus courants observés par les médecins à l’automne 2023

Le nez qui coule, la congestion et les maux de tête font actuellement partie des symptômes courants du COVID.

Il y a quelques années, certains symptômes paniques – comme la perte du goût et de l’odorat par exemple – étaient synonymes d’une COVID 19 infection. Mais ces symptômes ont changé avec le temps.

“Je pense que la bonne nouvelle est que la plupart des patients que nous voyons avec le COVID semblent présenter des symptômes plus légers et des symptômes des voies respiratoires supérieures”, a déclaré Dr Jonathan D. Greindirecteur de l’épidémiologie hospitalière au Cedars-Sinai de Los Angeles.

De plus, Grein a ajouté que bon nombre des symptômes observés par les médecins sont courants depuis environ un an.

Alors, quels sont les principaux signaux d’alarme à surveiller cet automne ? Ci-dessous, les médecins partagent les signes du COVID-19 qu’ils voient le plus :

Dans l’ensemble, de nombreux symptômes du COVID ressemblent à des symptômes du rhume.

Dr Sarah Hochman, épidémiologiste hospitalier à l’Université de New York Langone Health et chef de section des maladies infectieuses à l’hôpital Tisch de New York, a déclaré que la plupart des symptômes du COVID imitent ceux que vous verriez dans un rhume. “Et je ne sais pas si c’est tellement parce que le virus lui-même a changé pour provoquer plus de symptômes de rhume qu’auparavant… ou si c’est simplement parce que nous avons tous un certain degré d’immunité à ce stade, soit grâce aux vaccins.” et/ou d’infections antérieures au COVID.

Les experts ont déclaré au HuffPost que ces symptômes semblables à ceux du rhume comprennent :

Congestion

Nez qui coule

Mal de gorge

Toux sèche

Maux de tête

Courbatures

Fatigue

Fièvre

« Il y a beaucoup de chevauchement entre les symptômes du COVID et ceux de la grippe. [Respiratory Syncytial Virus or RSV] … donc parfois, il peut être très difficile, en se basant uniquement sur les symptômes, de savoir par quoi vous pourriez être infecté », a déclaré Grein.

Les tests COVID restent un bon moyen de déterminer si vous avez le virus. “Rien n’indique que les tests actuellement disponibles sont moins susceptibles de détecter les nouvelles variantes par rapport à ce que nous avons vu auparavant”, a ajouté Grein.

L’essoufflement et les douleurs thoraciques restent des problèmes et nécessitent des soins médicaux.

“Tout comme cela a été le cas tout au long de la pandémie de COVID, certaines personnes peuvent présenter peu ou pas de symptômes et d’autres peuvent tomber très malades”, a déclaré Dr Shivanjali Shankaranmédecin spécialiste des maladies infectieuses au RUSH University Medical Group à Chicago.

Pour les personnes qui tombent très malades, des symptômes inquiétants comme un essoufflement et des douleurs thoraciques seraient une raison pour consulter un médecin, a ajouté Shankaran.

Grein a noté que des maladies graves comme la pneumonie sont toujours observées, mais moins fréquemment qu’au début de la pandémie et « généralement chez les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui ont d’autres problèmes de santé sous-jacents ».

La perte du goût et de l’odorat est moins fréquente.

Au début de la pandémie, une perte du goût et de l’odorat était fréquemment signalée chez les personnes infectées par le COVID-19.

“Au fur et à mesure que l’omicron est apparu, et que maintenant nous voyons en quelque sorte les petits-enfants… d’omicron, ces symptômes semblent être de moins en moins probables”, a déclaré Shankaran. “Vous les voyez, mais pas aussi souvent que nous les avons vus la première année, par exemple.”

Un vaccin contre la COVID-19 peut aider à réduire votre risque de tomber gravement malade.

La vaccination est un moyen de réduire le risque de tomber gravement malade.

Le vaccin contre la COVID-19 demeure un moyen sûr et important de rester en bonne santé cet automne et cet hiver. Des photos mises à jour sont disponibles qui correspondent mieux aux variantes en circulation du COVID-19.

“La souche ou variante la plus récente est HV.1, qui est un descendant de EG.5, qui était celle qui était prédominante ces derniers mois”, a déclaré Shankaran. « Les deux devraient être couverts par un vaccin. »

« Il a été démontré – à maintes reprises au cours des deux dernières années – que les vaccinations diminuent le risque d’infections graves, le risque d’hospitalisation et le risque de tomber malade ou de mourir », a déclaré Shankaran.

Les vaccins contre la COVID-19 sont disponibles dans les pharmacies de tout le pays. Vous pouvez accéder à vaccins.gov pour trouver un rendez-vous près de toi.

D’autres vaccins sont également importants.

Au-delà du COVID, plusieurs autres virus respiratoires, à savoir la grippe et le RSV, circulent également, a noté Shankaran.

Vous pouvez également prendre des mesures pour vous protéger de ces maladies. “Les vaccins contre d’autres virus respiratoires restent tout aussi importants”, a déclaré Hochman.

Cela inclut le Vaccin contre le VRSdisponible pour les adultes de 60 ans et plus et bébés jusqu’à 8 moiset le vaccin contre la grippe, recommandé aux personnes de 6 mois d’âge et plus.

Le lavage des mains, le port du masque et le fait de rester à la maison lorsque vous êtes malade restent tous utiles.

Il est également important de suivre une hygiène de base, a déclaré Hochman, qui consiste à se laver fréquemment les mains, à ne pas se toucher le visage et à tousser ou éternuer dans son coude plutôt que dans ses mains.

“Et… si vous présentez des symptômes de rhume, soyez-en conscient et soyez prudent, en essayant de ne pas exposer les autres à cela”, a déclaré Hochman.

De plus, le port d’un masque peut être un moyen utile de vous protéger, ainsi que votre entourage, du COVID-19 et d’autres virus respiratoires.

